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Названы новые данные о количестве жертв бомбардировки Хиросимы
Список жертв бомбардировки Хиросимы превысил 353 тыс. человек
Перечень погибших в результате удара по японскому городу Хиросима за последний год пополнился именами еще нескольких тысяч человек.
Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы за последний год вырос до 353 639 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. За это время в него были внесены имена 4393 человек.
В день взрыва американской атомной бомбы в Хиросиме погибли от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года количество жертв достигло 140 тысяч из-за смертей в больницах от ран и облучения.
Перечень погибших ежегодно обновляется за счет японцев, переживших трагедию и скончавшихся в наши дни. Туда также вносят имена тех, чья гибель непосредственно во время удара не была подтверждена ранее.
США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Вашингтон до сих пор не признает моральной ответственности, оправдывая действия «военной необходимостью». Президенты США Джо Байден и Барак Обама посещали мемориал в Хиросиме, но извинений не принесли. Дональд Трамп на этих мемориалах не бывал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в послании к годовщине трагедии не упомянул Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нежелании Вашингтона раскаяться за ядерные удары по Японии.