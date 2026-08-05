Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

«Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.