Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний

Tекст: Александра Юдина

Путин поручил кабмину до пятнадцатого мая утвердить перечень иностранных компаний из недружественных стран, которые завершили или сократили свою деятельность на территории России на фоне спецоперации на Украине, указано на сайте Кремля.

В документе отмечается, что этот список должен регулярно обновляться и содержать сведения об условиях ухода компаний, а также об их акционерах и бенефициарных владельцах.

Поручено, чтобы отчет о работе по этому вопросу предоставлялся президенту ежеквартально после пятнадцатого мая.

Кроме того, Путин поручил до этой же даты определить механизм обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов, покинувших российский рынок.

Речь идет об акциях и долях в уставных капиталах, которые были отчуждены иностранцами после двадцать второго февраля две тысячи двадцать второго года на нерыночных условиях.

Правительство должно выработать механизм, обеспечивающий защиту интересов российских граждан и компаний, которые стали новыми владельцами этих активов.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.