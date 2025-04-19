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    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 13:20 • Новости дня

    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин распорядился до 15 мая составить и поддерживать в актуальном состоянии список компаний из недружественных стран, которые ушли с российского рынка в период спецоперации.

    Путин поручил кабмину до пятнадцатого мая утвердить перечень иностранных компаний из недружественных стран, которые завершили или сократили свою деятельность на территории России на фоне спецоперации на Украине, указано на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что этот список должен регулярно обновляться и содержать сведения об условиях ухода компаний, а также об их акционерах и бенефициарных владельцах.

    Поручено, чтобы отчет о работе по этому вопросу предоставлялся президенту ежеквартально после пятнадцатого мая.

    Кроме того, Путин поручил до этой же даты определить механизм обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов, покинувших российский рынок.

    Речь идет об акциях и долях в уставных капиталах, которые были отчуждены иностранцами после двадцать второго февраля две тысячи двадцать второго года на нерыночных условиях.

    Правительство должно выработать механизм, обеспечивающий защиту интересов российских граждан и компаний, которые стали новыми владельцами этих активов.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Коментарии (27)
    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию и стать «послом мира», он записал соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину.

    «Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию», – заявил Ван Дамм в ролике, опубликованном в соцсетях украинской журналистки Дианы Панченко.

    «Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Актер подчеркнул, что не планирует обсуждать политику с российским лидером, а хочет говорить только о «мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм передал «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

    На видеозаписи вместе с Ван Даммом присутствует украинский предприниматель и бывший депутат от «Парии регионов» Александр Онищенко. Последний ранее опубликовал в соцсетях совместную фотографию с актером, сделанную в Дубае, однако точная дата записи обращения Ван Дамма неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. В 2023 году Киев ввел санкции против Панченко.

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    16 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли на встрече со студентами МГТУ им. Баумана, отметив заинтересованность многих стран в этом направлении.

    Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного технического университета им. Баумана заявил о важности международного сотрудничества в космической отрасли, передает Telegram-канал Кремля.

    Президент отметил: «Сотрудничество не останавливается и остановиться не может. Очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии».

    Ранее Путин заявил, что российские компании могут сотрудничать с американским бизнесменом Илоном Маском в научной сфере.



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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (18)
    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов.

    Путин во время своего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана сделал заявление о марсианских экспедициях, сообщает ТАСС. Он охарактеризовал отправку экспедиций на Марс как грандиозную задачу. Однако, по его словам, существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для успешного достижения этой цели.

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    7 комментариев

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

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    18 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

    По данным бразильской газеты, президенты США и Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

    При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

    В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, между ними фактически нет ничего общего.

    Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

    Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

    Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

    Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    16 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, а также с его матерью и невестой.

    Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

    Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

    Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

    «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

    Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

    Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

    В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.

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    17 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.

    «Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).

    В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.

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    17 апреля 2025, 02:45 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность полета на Марс

    Дмитриев заявил о «все более реальной» возможности полета на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность полета на Марс становится все более реальной, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовал компьютерный видеоролик о, предположительно, полете на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. «Это становится все более реальным», – заявил он.

    Также Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью того, как президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли. В феврале он заявил, что российские компании могут сотрудничать с Маском в научной сфере.

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    16 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о работе российского оборудования на европейских космических аппаратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Путин на встрече со студентами отметил, что европейские страны прекратили сотрудничество с Россией в космической сфере, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что российское оборудование продолжает функционировать на европейских станциях.

    «Несмотря на то что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее», – сказал президент.

    Он также заявил о заинтересованности многих стран в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки.

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