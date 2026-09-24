Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20
Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».
«Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.
Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.
Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.