    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня

    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    26 мая 2026, 15:55 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Киева рассказали, что в ночь перед ударами «Орешника» по столице страны глава Украины Владимир Зеленский заранее покинул столицу. 

    О пережитом в киевскую ночь ударов «Орешника» и настроениях горожан пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дневник киевлянки, давно переехавшей в Россию и общающейся с жителями Украины по соцсетям.

    Собеседники автора считают, что удары стали ответом Киеву «за Старобельск, за девочек» и называют происходящее бумерангом, который «по-серьезному долетел до Киева».

    Сотрудница киевского приюта для животных писала, что волонтерам «чудом удалось спасти 16 животных» и все чувствуют себя заложниками, потому что власти, по ее мнению, не намерены останавливаться и продолжают говорить о новых ударах по России.

    На украинских телемарафонах, по словам киевлян, удар «Орешника» подают расплывчато, а трагедию в Старобельском колледже объясняют тем, что погибшие девушки якобы были наводчицами дронов и разведчицами. Собеседница подчеркивает, что многие зрители верят этой версии и не испытывают сострадания, хотя, по ее словам, эти погибшие «такие же украинки», мечтавшие об учебе, замужестве и детях.

    В соцсетях, отмечает автор дневника, усиливается критика Владимира Зеленского. Пользователи возмущаются, что героями объявляют «кровавых упырей и нацистов», а также обсуждают слухи, что во время удара по Киеву Зеленского в городе не было и он якобы выехал в Германию, поскольку был предупреждён об ударе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.

    Позже российский МИД после удара по Старобельскому колледжу в Старобельске заявил о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Эксперты рассматривают системные удары российской армии по военным объектам в Киеве как переход конфликта в новую фазу, грозящую разрушением Украины как единого военно-политического образования.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    При поддержке коллег из стран СНГ российские силовики сорвали серию вооруженных нападений и перехватили партию из 500 украинских взрывных устройств, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников раскрыл детали масштабной работы по защите страны, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве», – заявил он.

    Руководитель ведомства отметил, что предотвращенные преступления подчеркивают важность тесного сотрудничества стран СНГ. На территории содружества продолжают формироваться законспирированные сети и каналы снабжения боевиков.

    Также сотрудники государственной безопасности сорвали планы Киева по организации диверсий. Совместно с белорусским КГБ пресечен ввоз в страну более 500 взрывных устройств. Подобные действия свидетельствуют о серьезных масштабах угроз с украинского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов.

    Несколькими днями ранее силовики сорвали диверсию на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте Александр Бортников рассказал о пресечении попытки подрыва многоквартирного жилого дома.

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    ВСУ заявили о подготовке к круговой обороне Одессы

    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области активно возводят оборонительные сооружения, включая блиндажи и противотанковые рвы, для подготовки города к масштабной защите, сообщили в региональном управлении ВСУ.

    Украинские военные завершают масштабные работы по укреплению Одессы, передает РИА «Новости».

    «Одессу готовят к круговой обороне», – говорится в официальном заявлении управления сил территориальной обороны ВСУ «Юг».

    В регионе активно строятся многокилометровые противотанковые рвы и блиндажи. Кроме того, военные устанавливают колючую проволоку, «зубы дракона» и другие защитные сооружения.

    Ранее, в феврале, глава оперативно-тактической группировки украинских войск «Одесса» Денис Носиков уже сообщал о планах по подготовке областного центра и прилегающих территорий к круговой обороне.

    Несколькими днями ранее власти Киевской области получили указание об организации круговой обороны местных населенных пунктов.

    Также украинские власти начали подготовку к круговой обороне в Волынской области.

    26 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио не исключил эскалации украинского конфликта

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Затяжной конфликт на Украине сохраняет угрозу перехода в новую фазу эскалации из-за непрерывного обмена все более мощными ударами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о вероятности эскалации боевых действий в ходе украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое», – отметил американский дипломат. Политик пояснил, что подобная динамика характерна для любых вооруженных столкновений.

    Глава внешнеполитического ведомства США, находящийся с визитом в Индии, подчеркнул, что стороны обмениваются все более мощными ударами, что ведет к дальнейшему развитию кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске перехода украинского кризиса в фазу дальнейшей эскалации.

    Летом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он услышал новые предложения по урегулированию ситуации. До этого Вашингтон заявлял, то ожидал от Москвы и Киева реалистичных шагов для достижения прогресса в переговорах.

    26 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, принимающих финансовое участие в «чешской инициативе» по закупке боеприпасов для Украины, с декабря сократилось с 18 до девяти стран, сообщил газете Financial Times (FT) президент Чехии Петр Павел.

    С декабря прошлого года число стран-доноров уменьшилось в два раза, передает ТАСС. В интервью газете Financial Times президент Чехии Петр Павел отметил важность проекта.

    «Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов», – сказал чешский лидер.

    Павел добавил, что программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. Будущее проекта планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Анкаре. Администрация главы республики отказалась раскрывать список покинувших коалицию государств.

    При этом Германия и ряд скандинавских стран продолжают участие в закупках. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение помощи энергетическим кризисом. Правительство вынуждено перенаправлять ограниченный бюджет на поддержку собственных граждан.

    Ранее Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине.

    Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша.

    26 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ

    Tекст: Мария Иванова

    Прибалтийские государства заинтересовались опытом Киева в возведении защитных сооружений на фоне участившихся случаев появления беспилотников в их воздушном пространстве.

    Европейские компании начали переговоры с украинскими оборонными предприятиями о покупке укрытий, передает Politico.

    Глава профильного совета Украины Игорь Федирко подтвердил эту информацию. «Да, это правда. Небольшие страны пытаются найти лучшие решения на случай спецоперации, чтобы сохранить в безопасности своих людей», – заявил он.

    На прошлой неделе руководство Литвы было вынуждено спуститься в бункеры из-за нарушения воздушного пространства беспилотником. Инцидент вызвал серьезную тревогу на восточном фланге НАТО. Во вторник в республику для обсуждения ситуации прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    Генеральный директор украинской металлургической компании Metinvest Юрий Рыженков сообщил о ведении предварительных переговоров с балтийскими правительствами. По его словам, ценность представляет именно тактический опыт возведения защитных сооружений.

    Растущая тревога уже отразилась на рынке недвижимости Вильнюса, где подвалы начали рекламировать как потенциальные убежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Вильнюса впервые укрывались в подземных парковках из-за предупреждений о неопознанных дронах.

    Министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для оценки защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства Эстонии Ханно Певкур призвал Киев держать свои аппараты подальше от эстонской территории.

    26 мая 2026, 12:55 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Писаревки, Иволжанского и Ободов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Бугаевкой, Терновой, Белым Колодезем, Грановым и Избицким.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Егоровки, Новониколаевки, Дружелюбовки, Великой Шапковки, Подлимана Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и две бронемашины HMMWV. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 85 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, три бронемашины, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Доброполья, Новониколаевки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Белицкого, Василевки ДНР, Ивановки, Водолажского и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три броемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее они освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    26 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение властей Украины устроить государственную церемонию перезахоронения лидера националистов Андрея Мельника спровоцировало жесткую критику Израиля из-за откровенного пренебрежения памятью жертв нацизма.

    Внешнеполитическое ведомство Израиля выразило сожаление в связи с планами украинского руководства вернуть на Украину останки Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил информацию об эксгумации этого деятеля в Люксембурге.

    «Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», – заявили израильские дипломаты.

    Серьезную обеспокоенность ситуацией также выразило руководство мемориального центра «Яд-Вашем». Представители организации отметили, что чествование руководителя движения, сотрудничавшего с нацистской Германией во время Холокоста, подрывает необходимую моральную целостность и происходит за счет исторической памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прах второго главы ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко осудил планы киевских властей по созданию пантеона националистов.

    Ранее председатель мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступления.

    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    26 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Минобороны Украины пригрозило России мощными ударами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» заявил, что в случае, если Россия «продолжит терроризировать Киев, предприятия и центры принятия решений», украинская сторона будет наносить очень сильные удары.

    Советник главы украинского оборонного ведомства с позывным «Флэш» сделал громкое заявление о возможных действиях армии, передает Lenta.RU. По его словам, военные готовы жестко реагировать на удары по инфраструктуре.

    «Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, «центры принятия решений» – мы будем очень сильно бить в ответ», – подчеркнул чиновник. Его слова привело УНИАН в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины.

    После теракта в Старобельске российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке специального предупреждения для зарубежного дипломатического корпуса.

    26 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева говорит о наличии «лишних» дипломатов, которых готовы сократить.

    Оценку позиции Евросоюза по работе его посольств в Киеве после предупреждений МИД РФ по нанесению ударов по украинской столице дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсетях Медведев процитировал позицию Брюсселя: «ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал политик.

    Ранее во вторник стало известно, что представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице и проигнорировать призывы к срочной эвакуации персонала.

    Эксперты объяснили отказ Запада от эвакуации дипломатов из Киева нежеланием демонстрировать «капитуляцию» перед Москвой и ослабление поддержки Украины.

    До этого представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе также заявлял о сохранении без изменений дипломатического присутствия ЕС в Киеве после угроз Киева параду в Москве на 9 мая.

    26 мая 2026, 03:49 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушные цели сбиты на подлете к границам Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Режим воздушной опасности на территории региона снят, сообщил Дрозденко в «Максе».

    «Цели поражены на подлете к границам региона», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области.

    Сообщалось, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    26 мая 2026, 08:57 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Под опекой западных стран украинская территория стала масштабным плацдармом для диверсий и главным европейским узлом нелегального оборота вооружений, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

    Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о дестабилизирующей роли киевских властей, передает РИА «Новости»


     Выступая в Иркутске, руководитель ведомства указал на прямое вмешательство западных стран во внутренние процессы соседнего государства.

    «Показательной является ситуация на Украине, где ее европейские покровители установили и поддерживают марионеточный режим. Под лживые обещания скорого принятия в ЕС, страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России», – заявил глава ведомства на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ.

    Бортников также отметил негативное влияние Киева на все пространство Содружества. По его словам, итогом плотной опеки со стороны западных государств стала трансформация республики в главный европейский узел нелегального оборота вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничное агентство Евросоюза Frontex спрогнозировало масштабный наплыв контрабандного оружия с украинской территории.

    Польша готовится к пресечению нелегального трафика вооружений.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал Украину глобальным теневым рынком оружия.

