Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.
Небензя: США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН
США отказали во въездной визе представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации ООН, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил, что документы были поданы вовремя, однако американская сторона проигнорировала обязательства принимающей страны, передает ТАСС.
«Вынуждены вновь поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. И в этом году въездная виза для участия в работе 48-й сессии Комитета по информации ГА ООН, несмотря на своевременно поданные документы, не была выдана представителю российской делегации. Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государстве», – подчеркнул дипломат.
Небензя выразил надежду, что Секретариат ООН примет исчерпывающие меры, чтобы пресечь подобную практику, вплоть до начала арбитражных процедур.
Ранее в Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США.