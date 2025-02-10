Палеонтологи Китая подтвердили миграцию динозавров из Америки в Азию

Китайские палеонтологи нашли доказательства миграции гадрозавров из Америки в Азию

Tекст: Мария Иванова

Китайские палеонтологи в сотрудничестве с канадскими коллегами подтвердили миграцию динозавров из Северной Америки в Азию, сообщает ТАСС. Новые доказательства были обнаружены в виде окаменелостей в провинции Гуандун, которые принадлежат растительноядным утконосым динозаврам – гадрозаврам, жившим более 70 млн лет назад.

Профессор Китайского геологического университета Син Лида пояснил, что найденные особи относятся к подсемейству ламбеозавров – крупных динозавров, достигавших 7-9 метров в длину и весивших 3-5 тонн. Эти находки являются единственными для мелового периода доказательствами того, что североамериканские динозавры могли перемещаться в Азиатский регион в конце данной эпохи.

Ученые также установили, что ископаемые остатки принадлежат семейству ламбеозавров, которые еще не достигли зрелого возраста. Структура их позвонков совпадает с окаменелостями аналогичных рептилий, найденных в Северной Америке. Это открытие расширяет понимание географии обитания динозавров, а также экологических условий на Земле перед их массовым вымиранием.

Гадрозавры были обладателями более тысячи небольших зубов и могли издавать гудящие звуки, аналогичные музыкальной трубе, для передачи сигналов между собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и американские ученые обнаружили, что помимо астероида, погубившего динозавров на полуострове Юкатан, в Землю врезался еще один крупный астероид у побережья Гвинеи.

Ученые в Канаде нашли останки хищника тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке.

Между тем Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация будет существовать гораздо дольше, если люди станут многопланетным видом.