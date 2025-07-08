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Выявлена причастность USAID к транспортировке вирусов в Уханьский институт
Daily Caller: США финансировали транспортировку вирусов в Уханьский институт
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало транспортировку 11 тыс. образцов различных вирусов из провинции Юньнань в Уханьский институт вирусологии, пишет Daily Caller.
По информации портала Daily Caller, программа длилась десять лет, передает РИА «Новости». Образцы поступали из региона, где фиксируются близкие родственники COVID-19, и направлялись в Ухань, который стал эпицентром пандемии.
В публикации подчеркивается, что USAID не имело четкого плана по предотвращению использования образцов для разработки биооружия и по доступности материала для властей США. Среди доставленных образцов был и один из наиболее близких известных родственников вируса COVID, пишет портал.
Как подчеркнул в беседе с изданием высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, расследования в отношении прежнего финансирования программ USAID в сфере глобального здравоохранения продолжаются. По его словам, при нынешней администрации США «противоречивые программы» не будут поддерживаться.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.