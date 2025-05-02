Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Трамп предложил урезать бюджеты госдепа, USAID и ФБР
В проекте бюджета Белого дома предусмотрено значительное сокращение финансирования госдепа, USAID и ряда других ведомств.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, в том числе госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID), передает РИА «Новости».
Проект бюджетного предложения Белого дома также предусматривает уменьшение финансирования Министерства образования на 4 млрд долларов, а для депортации нелегальных мигрантов запрошены дополнительные 44 млрд долларов.
Согласно документу, Трамп намерен урезать финансирование агентства кибербезопасности на 491 млн долларов, а также сократить более 1 млрд долларов у правоохранительных структур, включая ФБР и агентство по борьбе с наркотиками. В то же время, исключением стало Министерство здравоохранения, которому планируется выделить дополнительно 0,5 млрд долларов на оздоровление населения.
«Я планирую закрыть Министерство образования», – заявил президент, обосновывая необходимость сокращения финансирования этой структуры. На 2,46 млрд долларов предполагается уменьшить бюджет Госдепартамента и USAID.
Также предлагается урезать на 408 млн долларов расходы на второстепенные исследования атомной энергии с акцентом на создание новых инновационных реакторов. Кроме того, на 315 млн долларов планируется сократить бюджет программ, которые в проекте названы «программами (бывшего президента США Джо) Байдена по давлению на журналистов и продвижению пропаганды».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил сократить взносы в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, в проекте американского бюджета на 2026 год. при этом расходы на национальную безопасность могут впервые превысить 1 трлн долларов, увеличившись более чем на 13%.
Ранее глава DOGE Илон Маск заявил, что американские госслужащие используют государственные средства для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки.