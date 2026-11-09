Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Крыму признали невозможным соблюдение графиков отключений электроэнергии
В Крыму отменили графики отключений электроэнергии из-за дефицита мощности
Государственное предприятие «Крымэнерго» сообщило о невозможности соблюдать графики отключений на всей территории полуострова из-за нехватки мощностей.
Из-за дефицита поступающей на полуостров по магистральным сетям электроэнергии на всей территории Крыма введены ограничения потребления. Равномерное распределение имеющихся мощностей и соблюдение графиков отключений сейчас невозможно, сообщило госпредприятие «Крымэнерго» в Мах.
Эта мера носит вынужденный характер и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в региональной энергосистеме.
Отключения линий электропередачи и сетевого оборудования производятся оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. По этой причине предварительное информирование потребителей исключено. Для социально значимых объектов задействованы резервные схемы электроснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье электроснабжение ограничили по всей территории Крыма в связи с аварией на магистральных сетях.
В четверг предприятие «Крымэнерго» сообщило о введении ограничений из-за аварии за пределами полуострова.
В среду советник главы республики Олег Крючков заявил об ограничении подачи электричества из-за сбоя в энергосистеме.