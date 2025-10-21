Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.2 комментария
В Москве двух девушек изнасиловали трое мужчин
В столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера, сообщают СМИ.
Подозреваемым от 21 до 26 лет, они пригласили двух девушек 17 и 18 лет, все участники вечеринки находились в состоянии опьянения, пишет «Московский комсомолец».
Во время застолья мужчины накинулись на девушек, заставили раздеться и совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемые задержаны, это житель Москвы и двое уроженцев Киргизии.
