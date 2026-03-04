  • Новость часаПутин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 14:01

    Минобороны предложило расширить выплаты добровольцам при увечьях и гибели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны подготовило проект указа об установлении для добровольцев единовременных выплат за ранения и гибель в зоне СВО, сопоставимых с выплатами контрактников и мобилизованных.

    Минобороны России подготовило проект указа президента о предоставлении добровольцам выплат за увечья и гибель, аналогичных тем, что уже действуют для контрактников и мобилизованных, передает РИА «Новости». Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    В пояснительной записке к проекту отмечается, что инициатива направлена на обеспечение равенства прав военнослужащих, добровольцев и служащих Росгвардии.

    «В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцев Министерством обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации »О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей«», – говорится в пояснении.

    Согласно проекту, семьям погибших добровольцев, участвовавших в спецоперации на Украине, положены выплаты в размере 5 млн рублей, разделенные между членами семьи. Добровольцам, получившим ранения, травмы или контузии, предусматриваются единовременные выплаты от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от тяжести увечья, а в случае инвалидности – до 4 млн рублей.

    Минобороны отдельно подчеркнуло, что действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть задним числом, учитывая федеральный закон от 4 ноября 2022 года № 419-ФЗ, который регулирует вопросы добровольческих формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплексная система помощи военнослужащим теперь включает оплату проезда для сопровождающих инвалидов первой группы и формирование двойного пенсионного стажа. Военнослужащие и их близкие получили возможность оформлять необходимые социальные выплаты и меры поддержки во всех офисах госуслуг Москвы.

    4 марта 2026, 11:45
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 10:21
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 13:24
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    3 марта 2026, 19:54
    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Замглавы Пентагона Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    3 марта 2026, 16:40
    ЗАЭС: Киев пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночной артобстрел Энергодара привел к ранению мирного жителя и повреждению жилых домов, целью атаки стало оказание давления на ремонтников линии электропередачи, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

    ВСУ в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару. По информации пресс-службы Запорожской АЭС, основной целью обстрела стало оказание «колоссального психологического давления» на жителей города, сотрудников станции и специалистов, которые занимаются ремонтом высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что формально режим тишины, введённый для восстановления ЛЭП, не был нарушен, однако атака была направлена именно на запугивание и дестабилизацию работы ремонтников и атомщиков.

    Ранее мэр Энергодара Максим Пухов подтвердил артобстрел, уточнив, что снаряды попали во двор многоэтажного дома. В результате был ранен один мирный житель, несколько квартир лишились остекления, а также повреждены припаркованные автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре.

    Ранее Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре, при этом никто не пострадал. А 28 января в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Энергодаре погибла мирная жительница.


    3 марта 2026, 23:40
    Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников над тремя регионами России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны России за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В сообщении министерства уточняется: «в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что 34 БПЛА были ликвидированы над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Волгоградской области.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников.

    Напомним, во вторник подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    4 марта 2026, 12:34
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    4 марта 2026, 08:58
    Боевики «Кракена» отказались выполнять задачи на линии боевого соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в российских силовых структурах.

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) отказываются выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщили в российских силовых структурах.

    По словам источника агентства, бойцы «Кракена» в течение нескольких недель не выходят на выполнение заданий, требуя поставки нового вооружения и «волонтерских автомобилей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков подразделения «Кракен» в ходе освобождения Берестка. Украинского боксера из того же подразделения ранее осудили за теракт на территории России. Российские силовики рассказали о расширении кладбища военнослужащих ВСУ в Харькове.

    3 марта 2026, 20:32
    Женщина пострадала при атаках ВСУ по Белгородской области

    В результате атак ВСУ на Белгородскую область ранена мирная жительница

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате новых атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадала одна женщина и повреждены автомобили, дома и производственные объекты, сообщают местные власти.

    В результате атаки дрона на город Грайворон пострадала мирная жительница, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Женщина получила баротравму и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

    На месте происшествия были повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Зиборовка, из-за удара FPV-дрона пробита кровля одного из корпусов производственного предприятия, а в селе Новая Таволжанка поврежден коммерческий объект. Еще два FPV-дрона нанесли ущерб частным домам: выбиты окна, посечены кровли, фасады, повреждены автомобиль и линия электропередачи.

    В других населённых пунктах региона также зафиксированы повреждения. В селе Солохи FPV-дрон атаковал автомобиль, испорчен кузов. В селе Отрадное два дрона сдетонировали на парковке, пострадали две машины. В селе Глотово в частном доме пробита кровля и выбиты окна, в селе Смородино пострадала надворная постройка, а в селе Замостье повреждена кабина грузовика.

    В хуторе Верный Волоконовского округа дрон ударил по припаркованной ГАЗели, транспортное средство повреждено. В Гора-Подол также сообщается о повреждении машины вследствие атаки дрона. Власти уточняют информацию о последствиях, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Шебекинском округе Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя – мужчина и женщина. А в субботу после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тыс. жителей остались без электричества, а светофоры вышли из строя.

    Ранее, 23 февраля в Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль четыре мирных жителя пострадали и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Последний раз жертвы от атак ВСУ в регионе фиксировали 22 февраля, тогда от ударов дронов ВСУ за один день  погибли два человека.


    3 марта 2026, 14:56
    Бригада Платова уничтожила девять пунктов управления БПЛА за февраль

    Казачья бригада Платова ликвидировала пункты управления БПЛА и склады противника

    Tекст: Вера Басилая

    Шестая отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени Платова уничтожила девять пунктов управления БПЛА противника в феврале.

    Шестая отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова, действующая в районе Каленики ДНР, за февраль достигла значительных успехов, следует из сообщения в Telegram-канале «Российское казачество».

    По информации официального телеграм-канала 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, подразделение уничтожило девять пунктов управления БПЛА и шесть антенн управления дронами. Кроме того, казаки ликвидировали два полевых склада, четыре единицы бронетехники, одну артиллерийскую систему и антенну Starlink.

    Также сообщается об уничтожении одного блиндажа противника в ходе проведенных операций.

    Шестая гвардейская казачья бригада ранее уничтожила 15 пунктов управления беспилотниками противника на Северском направлении.

    3 марта 2026, 23:01
    В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты

    Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саратова

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.

    Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы и саратовском «Гагарине», передает РИА «Новости».

    До этого аэропорты Пензы и Саратова в конце февраля вводили повторные ограничения на прием и выпуск судов.

    4 марта 2026, 06:37
    Группировка «Север» продвинулась на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовые подразделения освободили село Бобылевка и продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей, уничтожив технику и живую силу противника.

    Войска группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    В результате решительных действий штурмовые подразделения выбили националистов с занимаемых позиций в селе Бобылевка Глуховского района, освободив населенный пункт.

    Противник попытался перебросить в район Коренека группы из 140 центра ССО и иностранных наемников для усиления мотивации мобилизованных бойцов.

    На других участках Сумского фронта идут ожесточенные бои, российские войска продвигаются вглубь региона, а армейская авиация, ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по скоплениям противника в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и села Новая Сечь.

    Отмечается продвижение на восьми участках в Сумском районе и на двух – в Глуховском, общее продвижение за сутки составило до 350 метров. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, продолжаются удары по выявленным объектам.

    Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ сообщают в социальных сетях, что артиллеристов бригады, даже находящихся в лазарете, массово переводят в штурмовые подразделения, где продолжительность жизни составляет три-четыре дня.

    На Харьковском направлении российские штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и операторов БпЛА продолжают отодвигать противника от границы. Командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, включая бойцов подразделения ГУР «Кракен».

    В результате огневого поражения были уничтожены несколько пунктов временной дислокации противника, а «элита ВСУ» отказывалась выполнять задачи до получения нового вооружения.

    Волчанский район стал местом двух контратак отрядов «Кракен», которые были полностью уничтожены. На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 550 метров в сторону села Веселое, поддерживаемые артиллерией, операторами БпЛА и военными химиками. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 350 метров.

    За сутки потери противника превысили 220 человек, из них свыше 130 – в Сумской и более 90 – в Харьковской области. Также уничтожены артиллерийские установки, станции РЭБ, пикапы, беспилотники и склад материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются практически на всех участках фронта на Харьковском направлении, отмечая необычные методы ВСУ по воодушевлению солдат.

    Они сломили сопротивление националистов и уничтожили палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    4 марта 2026, 06:58
    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционное обучение из-за БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционной формат из-за опасности падения БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава города Станислав Трофимов.

    Власти Чебоксар приняли решение перевести все школы города на дистанционный формат из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в своем телеграм-канале.

    Он подчеркнул: «Уважаемые чебоксарцы, объявлена опасность падения БПЛА! Сирена – не учебная тревога! <…> Школы сегодня работают дистанционно». По его словам, это сделано для безопасности детей и педагогов.

    Трофимов также поручил управляющим компаниям открыть подвалы, чтобы жители в случае необходимости могли укрыться там. Мэр попросил чебоксарцев сохранять спокойствие, не подходить к окнам и балконам, а также по возможности ограничить передвижение по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар. Часть школ в Чебоксарах перевели на дистанционное обучение после атаки беспилотника.

    4 марта 2026, 06:29
    МЧС сообщило о введении угрозы атаки БПЛА в Татарстане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    МЧС России сообщило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на города Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны, передает РИА «Новости». В сообщении, размещенном в мобильном приложении ведомства, жителям рекомендовали принять меры безопасности, спуститься в укрытия или подвалы, не подходить к окнам и сохранять внимательность.

    Ведомство объявило о введении режимов беспилотной и ракетной опасности в регионе в 22.52 мск вторника. Уже в 0.47 мск среды режим «Ракетная опасность» был отменен. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 5.37 мск и 5.57 мск соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани начали эвакуацию нескольких домов микрорайона Залесный из-за угрозы атаки БПЛА. Власти города отменили занятия в школах по причине возможной атаки дронов. Позже угрозу атаки БПЛА в Казани отменили.

    4 марта 2026, 09:55
    ФСБ задержала жителя Крыма за шпионаж для военной разведки Киева

    Крымчанин задержан за передачу координат российских войск украинской разведке

    Tекст: Мария Иванова

    В Крыму задержан мужчина, который через Telegram связывался с украинской разведкой и сообщал ей координаты российских войск и данные о ситуации на полуострове.

    Федеральная служба безопасности задержала в Бахчисарайском районе гражданина России 1988 года рождения, передает ТАСС. Мужчина причастен к передаче разведывательной информации иностранным спецслужбам.

    По данным следствия, подозреваемый через Telegram инициативно вышел на связь с представителем военной разведки Украины. В ЦОС пояснили задачи задержанного: «Для передачи ему сведений о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, по которым впоследствии противником наносились удары».

    Агент также информировал кураторов о социально-политической обстановке в регионе для ее дестабилизации. В интернете он призывал к террористической деятельности и критиковал участников спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Феодосии передал украинским спецслужбам сведения об инфраструктуре морского торгового порта.С

    Сотрудники ФСБ ранее задержали крымчанина за сбор информации о военных объектах по заданию СБУ. Молодой человек из Керчи фотографировал средства противовоздушной обороны для иностранных кураторов.

    4 марта 2026, 12:25
    ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта
    ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складу боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 204 беспилотника.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 беспилотников, 651 ЗРК, 28 014 танков и других бронемашин, 1680 боевых машин РСЗО, 33 616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 826 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили аэродромы ВСУ, с которых запускали ударные БПЛА.

    До этого Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.


    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

