Минобороны предложило расширить выплаты добровольцам при увечьях и гибели

Tекст: Елизавета Шишкова

Минобороны России подготовило проект указа президента о предоставлении добровольцам выплат за увечья и гибель, аналогичных тем, что уже действуют для контрактников и мобилизованных, передает РИА «Новости». Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что инициатива направлена на обеспечение равенства прав военнослужащих, добровольцев и служащих Росгвардии.

«В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцев Министерством обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации »О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей«», – говорится в пояснении.

Согласно проекту, семьям погибших добровольцев, участвовавших в спецоперации на Украине, положены выплаты в размере 5 млн рублей, разделенные между членами семьи. Добровольцам, получившим ранения, травмы или контузии, предусматриваются единовременные выплаты от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от тяжести увечья, а в случае инвалидности – до 4 млн рублей.

Минобороны отдельно подчеркнуло, что действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть задним числом, учитывая федеральный закон от 4 ноября 2022 года № 419-ФЗ, который регулирует вопросы добровольческих формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комплексная система помощи военнослужащим теперь включает оплату проезда для сопровождающих инвалидов первой группы и формирование двойного пенсионного стажа. Военнослужащие и их близкие получили возможность оформлять необходимые социальные выплаты и меры поддержки во всех офисах госуслуг Москвы.