ФСБ задержала крымчанина за шпионаж и подготовку теракта

ФСБ задержала жителя Крыма при попытке забрать взрывчатку из тайника

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который, по данным спецслужбы, собирал для Службы безопасности Украины информацию о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации воинских частей, передает ТАСС.

Мужчина был задержан при попытке изъять более одного килограмма взрывчатки из тайника для возможной сборки взрывного устройства.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что задержанный – житель Симферопольского района 1981 года рождения. «Установлено, что житель Симферопольского района 1981 г. р. посредством интернет-мессенджера Telegram был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству», – сообщили в ведомстве. По поручению куратора из СБУ он собирал сведения о военных объектах и инфраструктуре региона.

После этого случая ФСБ обратилась к россиянам с призывом воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в Telegram и WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий через интернет. ФСБ советует соблюдать бдительность и по возможности не использовать популярные мессенджеры для контактов с незнакомцами, чтобы избежать провокаций.

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