27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
ФСБ задержала крымчанина за шпионаж и подготовку теракта
ФСБ задержала жителя Крыма при попытке забрать взрывчатку из тайника
Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Крыму, который собирал информацию о военных объектах полуострова по заданию СБУ, используя Telegram.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который, по данным спецслужбы, собирал для Службы безопасности Украины информацию о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации воинских частей, передает ТАСС.
Мужчина был задержан при попытке изъять более одного килограмма взрывчатки из тайника для возможной сборки взрывного устройства.
В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что задержанный – житель Симферопольского района 1981 года рождения. «Установлено, что житель Симферопольского района 1981 г. р. посредством интернет-мессенджера Telegram был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству», – сообщили в ведомстве. По поручению куратора из СБУ он собирал сведения о военных объектах и инфраструктуре региона.
После этого случая ФСБ обратилась к россиянам с призывом воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в Telegram и WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий через интернет. ФСБ советует соблюдать бдительность и по возможности не использовать популярные мессенджеры для контактов с незнакомцами, чтобы избежать провокаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новороссийске женщину задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о дислокации кораблей Черноморского флота и объектах ПВО через мессенджер Telegram.
Накануне Ярославу Чумакову арестовали в Петербурге по обвинению в пособничестве украинским спецслужбам, при этом она оказалась уроженкой Казахстана.
В Московской области двое граждан России были ликвидированы при попытке извлечь из тайника взрывное устройство для совершения теракта против военного по указу спецслужб Киева.