    Китай показал военный кулак Америке
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня

    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    @ minval_az

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».

    Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.

    3 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 08:58 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией

    Ким Чен Ын назвал помощь армии России братским долгом

    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корейская Народно-Демократическая Республика, помогая Российской Федерации, исполняет свой братский долг, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.

    Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    «То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.

    До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    3 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль примерно над 50% территорий города Купянска в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В качестве подтверждения министерство опубликовало кадры пролета над городом с беспилотников. Запись размещена в Telegram-канале ведомства.

    Российские военные в ролике заметны в центре Купянска, в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе у администрации города.

    Кроме того, бойцы ВС России запечатлены у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической, а также у телевышки на улице 1-го Мая.

    Ведомство отметило, что группировка «Запад» продолжает освобождать город от украинских боевиков.

    Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на Купянском направлении наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Между тем замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жители Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных.

    3 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    3 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По словам Путина, он перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами» на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», – сказал президент России.

    Комментируя текущий уровень взаимодействия между Россией и Азербайджаном, Путин отметил, что между странами всегда возникают вопросы, связанные с текущей ситуацией и политической конъюнктурой.

    Президент подчеркнул, что несмотря на наличие определенных проблем, «фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места».

    Ранее сообщалось, что во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Путин и Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    3 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

    Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

    На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

    По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

    В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

    Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

    Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

    Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

    До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    3 сентября 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков: Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил очень нехорошие высказывания в адрес Владимира Путина, и мнение немецкого лидера вряд ли может теперь приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что мнение канцлера Германии Фридриха Мерца теперь вряд ли может приниматься во внимание, передает ТАСС. По его словам, Мерц в последние часы допустил много «нехороших заявлений» в адрес Владимира Путина.

    «Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – заявил Песков.

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что Россия под руководством Владимира Путина станет опорой справедливости в мире.

    «Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности. Мы верим [в это] и желаем вам успехов», – сказал он на встрече с российским лидером, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае. Он поздравил его с 80-летием независимости республики.

    Кыонг поблагодарил Путина за участие военных России в параде по случаю Дня независимости Вьетнама в Ханое.

