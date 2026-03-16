Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.4 комментария
Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта
Российские войска за первые две недели марта освободили двенадцать населенных пунктов, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная».
Российские войска за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная». По его словам, соединения и воинские части Объединённой группировки войск за этот период обеспечили продвижение на ряде направлений.
Герасимов также уточнил, что в марте были освобождены населённые пункты Дробышево, Яровая и Сосновое. Он добавил: «Кроме того, в марте, в результате наших успешных действий, освобождены Дробышево, Яровая, Сосновое. Завершается освобождение Александровки».
Военные продолжают боевые действия и отмечают прогресс на ключевых направлениях. Освобождение Александровки находится на завершающей стадии, подчеркнул начальник Генштаба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Южная группировка освободила Голубовку в Донецкой народной республике.