Российские войска за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная». По его словам, соединения и воинские части Объединённой группировки войск за этот период обеспечили продвижение на ряде направлений.

Герасимов также уточнил, что в марте были освобождены населённые пункты Дробышево, Яровая и Сосновое. Он добавил: «Кроме того, в марте, в результате наших успешных действий, освобождены Дробышево, Яровая, Сосновое. Завершается освобождение Александровки».

Военные продолжают боевые действия и отмечают прогресс на ключевых направлениях. Освобождение Александровки находится на завершающей стадии, подчеркнул начальник Генштаба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Южная группировка освободила Голубовку в Донецкой народной республике.