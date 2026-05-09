Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта

Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», – заявил Ушаков, передает РИА «Новости».

Ушаков также обратил внимание на отсутствие ударов по Красной площади 9 мая. По его словам, именно по этой причине массированного ответного ракетного удара по украинской столице не последовало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон договорились о перемирии на День Победы. Российская сторона призывала зарубежные страны вывезти своих дипломатов из Киева.

Министерство иностранных дел России рекомендовало серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе.