2 комментария
Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.
«Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.
По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.