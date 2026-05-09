В Литве полиция задержала мужчину с георгиевской лентой

Полиция Вильнюса задержала мужчину с георгиевской лентой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция Вильнюса задержала мужчину у входа на Антакальнисское кладбище утром в День Победы, сообщает ELTA. Мужчина пришел с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде, что запрещено в Литве. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Полицейские попросили задержанного подождать возле служебного автомобиля, пока оформляли протокол. Представившийся Павлом мужчина заявил: «С помощью георгиевской ленты я выражаю свою позицию», добавив, что ему безразлично, получит ли он штраф или окажется за решеткой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Прибалтики проявляют изобретательность, чтобы отпраздновать День Победы несмотря на официальные запреты. Перед этим в Латвии в канун 9 мая усилили контроль за русскими жителями.

Ранее власти Берлина также ввели строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов. В ответ Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.