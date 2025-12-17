  • Новость часаВ Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    17 декабря 2025, 21:25 • Новости дня

    Военный эксперт заявил о недосягаемости С-500 «Прометей» для систем НАТО

    Эксперт Михайлов: С-500 «Прометей» показал недосягаемые возможности для систем НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что система С-500 способна обнаруживать и поражать цели на дальности до 600 и 500 километров соответственно.

    Текущие тактико-технические характеристики зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» недоступны для конкурентов России на рынке вооружений, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает ТАСС. По его словам, у потенциальных противников нет систем с подобными ракетами большой дальности. Аналогичные комплексы на Западе не обладают такими характеристиками, отметил эксперт.

    Михайлов подчеркнул, что в будущей перспективе С-500 сможет перехватывать новые гиперзвуковые ракеты, которые только разрабатывают страны НАТО.

    Он пояснил, что «Прометей» также применим для противокосмической обороны и способен обнаруживать цели на дистанции до 600 километров, поражая их до 500 километров, среди которых как баллистические, так и аэродинамические цели.

    Специалист добавил, что основной акцент сделан на поражении ракет средней дальности, низкоорбитальных спутников, а также современных сверхзвуковых самолетов НАТО. По его словам, в сфере противоракетной обороны США и НАТО заметно уступают России. Михайлов отметил, что принятие С-500 на вооружение стало для американского ОПК серьезным вызовом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного С-500.

    Напомним, что Минобороны России завершило финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» в 2019 году.

    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    17 декабря 2025, 05:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.

    «В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

    Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

    По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.

    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    17 декабря 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия после распада СССР не получила равных прав в западном сообществе, а представления о цивилизованности западной семьи оказались обманчивыми, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Путин отметил, что Москва ожидала стать равноправным членом западного сообщества, однако эти надежды не оправдались, передает РИА «Новости».

    «Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой «цивилизованной» семьи европейских народов, «цивилизованной» западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

    17 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России

    Белоусов: В российские войска внедряется система «Свод»

    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России внедряет новую информационную систему «Свод» для объединения должностных лиц вооруженных сил в едином защищённом цифровом пространстве, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    Белоусов сообщил: «Начали работу в этом направлении. В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищённом информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки», передает ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году группировка войск «Центр» успешно завершила этап опытно-боевой эксплуатации данной системы. К сентябрю 2026 года ведомство планирует поэтапно внедрить систему «Свод» во все группировки войск. Это позволит значительно повысить эффективность управления и взаимодействия подразделений.

    Ранее Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    17 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комплекс предназначен для поражения воздушных и космических целей и способен эффективно работать на высотах ближнего космоса, передает ТАСС. Как подчеркнул Белоусов, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО.

    Кроме того, глава Минобороны сообщил о продолжающемся перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на комплекс «Ярс». По его словам, в этом году ожидается постановка на боевое дежурство новейшего подвижного грунтового комплекса с ракетами средней дальности под названием «Орешник».

    В 2019 году ЗРС С-500 прошла финальные испытания.

    17 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток

    Путин: НАТО неоднократно нарушало обещания о нерасширении на Восток

    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Путин напомнил, что страны Запада публично обещали не расширять альянс, однако, по его словам, «одна волна расширения за другой» последовала несмотря на эти заявления, передает РИА «Новости».

    «Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели – одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», – подчеркнул президент.

    Ранее на конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    17 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту

    Белоусов: План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен

    Tекст: Валерия Городецкая

    План комплектования, установленный на этот год для Вооруженных сил России, был перевыполнен, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    «На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», – подчеркнул он, отдельно отметив командование и личный состав объединенной группировки за профессионализм и стойкость, передает ТАСС.

    По словам Белоусова, две трети новых контрактников составили молодые люди в возрасте до 40 лет, а более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность представителям военных округов, полномочным представителям президента и главам регионов за успешное исполнение работы по комплектации.

    Глава Минобороны отметил, что теперь ВС России необходимо сосредоточить усилия на привлечении молодежи до 35 лет для работы с беспилотными системами. «Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями», – заявил министр.

    В июле лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России.

    17 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    Названы наиболее осложнившие въезд для россиян страны Европы

    ОП: Наибольшие ограничения на въезд для россиян установили страны Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    В список государств с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России вошли страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польша и Чехия, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

    Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов заявил, что наибольшие трудности для поездок россиян связаны со странами Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, а также Польшей и Чехией. По его словам, Эстония, Латвия и Литва, Дания, Норвегия и Финляндия, Нидерланды и Бельгия, Польша и Чехия отказались выдавать визы и закрыли въезд для граждан России, передает ТАСС.

    Максимов отметил, что формально въезд россиянам в эти государства запрещен даже при наличии действующей шенгенской визы.

    «Де-факто въезд в эти страны через другие страны Шенгена для россиян остается возможным», – отметил Максимов.

    Он напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, что не позволяет проверять соблюдение ограничений при перемещении, например, в Польшу или Эстонию.

    Сейчас Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств с отмененным внутренним пограничным контролем. Для поездок необходима шенгенская виза, по которой можно официально перемещаться по всем странам зоны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Латвия заняла третье место, Литва, Финляндия, Эстония – пятое место, Дания – седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    17 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Белоусов: Бригады морпехов начали переходить на структуру дивизионов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру, заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    «В Военно-морском флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру», – цитирует Белоусова ТАСС.

    Он добавил, что уже две бригады сейчас переформировываются в дивизии. В 2026 году та же процедура предстоит еще двум бригадам.

    До этого Белоусов пояснял, что планы Североатлантического альянса предусматривают готовность к возможному военному столкновению с Россией к 2030 году.

    17 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Бывший начальник вещевого управления Минобороны получил семь лет за взятку

    Суд приговорил экс-главу вещевого управления Минобороны Демчика к семи годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский гарнизонный военный суд назначил Владимиру Демчику семь лет лишения свободы по делу о получении взятки на 1 млн рублей.

    Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика к семи годам колонии по делу о взятке, передает ТАСС.

    Его признали виновным в получении взятки в размере 1 млн рублей за общее покровительство от экс-главы АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

    Суд установил, что Демчик получил крупную взятку через вымогательство. Кроме семи лет лишения свободы, он должен выплатить штраф в 3 млн рублей. Кроме того, он также лишился воинского звания «полковник».

    Дело в отношении Александра Свистунова прекращено: он освобождён от уголовной ответственности и вышел из-под домашнего ареста. Арест, ранее наложенный на его имущество, также снят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Московский гарнизонный военный суд расследует дело начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны Евгения Лайко по подозрению в коррупции и мошенничестве с продукцией для ПВО.

    При этом, Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны Константину Кувшинову по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств.

    А вот бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил 10 лет колонии строгого режима за взятки на 11 млн рублей.

    17 декабря 2025, 20:05 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес в список террористов восемь военных ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В обновленный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга вошли восемь пожизненно осужденных украинских военных, включая руководящий состав центра спецопераций ВСУ.

    Восемь военнослужащих центра спецопераций ВСУ были включены в список террористов и экстремистов, о чем сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.

    Среди них – начальник управления подготовки штаба командования сил спецопераций Украины Владимир Шаблий, командир групп Ярослав Козуб, главный сержант Владимир Хрущ и младший лейтенант Владимир Савко-Бахтеев, участвовавшие в деятельности 8-го отдельного полка спецназначения.

    Также в перечень вошли офицер оперативно-плановой группы штаба Ярослав Салимовский, обладающий специальностью оператора БПЛА, оператор-огнеметчик Юрий Смекалов, старший разведчик Михаил Волосюк и сержант Дмитрий Зайцев, исполнявший обязанности старшего оператора отделения. Таким образом, обновленный список охватывает разные должности и направления в структуре командования спецоперациями ВСУ.

    В конце сентября все восемь украинских военных ранее были заочно приговорены российским судом к пожизненному лишению свободы за неоднократные атаки на российские подразделения в приграничных регионах. В связи с их действиями органы правопорядка России квалифицировали их деятельность как террористическую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росфинмониторинг включил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга,  признанного в России иноагентом, в перечень террористов и экстремистов.

    В этот список также ранее попал экс-депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев, арестованный по делу о призывах к терроризму.

    До этого в ведомстве оценили включение России в «черный» отмывочный список Евросоюза как исключительно политическое решение.

    17 декабря 2025, 14:44 • Новости дня
    Белоусов заявил о планах НАТО достичь готовности к конфликту с Россией к 2030 году

    Белоусов: НАТО планируют подготовиться к столкновению с Россией к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил на итоговой коллегии военного ведомства, что планы НАТО предусматривают готовность к возможному военному столкновению с Россией к 2030 году.

    «Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО», – сказал министр, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.

    17 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил о росте возможностей российской армии

    Путин: Возможности российской армии постоянно развиваются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России подчеркнул, что опыт, полученный вооруженными силами в ходе спецоперации на Украине, позволяет усиливать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

    «Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин также заявил, что возможности российской армии постоянно расширяются.

    Ранее Путин заявил о разгроме элитных соединений ВСУ на Украине.

    Он также назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    17 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    Путин заявил о беспрерывной военной помощи Украине от НАТО

    Путин: Страны НАТО беспрерывно снабжают Украину военной помощью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабная военная поддержка со стороны НАТО поступает на Украину без остановки, сообщил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

    По его словам, речь идет о поставках вооружения, отправке советников, инструкторов и наемников, а также передаче разведывательной информации, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и успешно перемалывают как основные силы противника, так и его резервы. Он отдельно отметил уничтожение элитных подразделений, прошедших подготовку в западных военных центрах и оснащенных современной зарубежной техникой.

    Президент также заявил, что за спиной киевского режима находится экономический и военный потенциал государств-членов НАТО, которые, как крупнейший в мире военно-политический блок, оказывают значительную поддержку Украине.

    На этой неделе Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи. Ранее премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов.

    Сообщалось, что Британия за год выделила Украине 800 млн долларов на системы ПВО.

