Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Министр обороны Словакии обвинил предшественника в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29
Министр обороны Словакии Калиняк обвинил предшественника Надя в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29
На бывшего словацкого министра обороны Ярослава Надя планируют подать заявление правоохранителям из-за передачи киевскому режиму истребителей МиГ-29 в 2023 году, сообщил действующий глава минобороны страны и вице-премьер Роберт Калиняк.
Минобороны подаст заявление в правоохранительные органы, сказал Калиняк, передает РИА «Новости».
По его словам, действия Надя ослабили вооруженные силы страны, это идет вразрез с конституцией, и должно быть квалифицировано как государственная измена.
Калиняк отметил, что замены переданным истребителям не пришло.
Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».