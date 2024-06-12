Министр обороны Словакии обвинил предшественника в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29

Эксперт Ходаренок объяснил, как Украина использует Польшу и Румынию для F-16

Tекст: Алексей Дегтярев

Дислоцируемые на территории других государств F-16 смогут поднимать там в воздух без вооружения, отправлять на украинские авиабазы, где их оснастят средствами поражения и топливом, указал эксперт в материале для «Газеты.Ru».

По мнению Ходаренка, для дислокации украинских F-16 могут быть использованы лишь польские и румынские аэродромы, поскольку Словакия и Венгрия не станут размещать у себя эти самолеты. Молдавия также вряд ли станет базировать у себя эти истребители.

На контролируемой киевским режимом территории они смогут вооружаться и дозаправляться на базах Староконстантинов, Мукачево, Стрый и Озерное. При этом, как пояснил эксперт, вряд ли беспосадочные полеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Это сразу переведет обе страны в непосредственных участников вооруженного конфликта. Но в обоих случаях истребители и аэродромы станут законной целью ВС России.

При кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины, вероятно, предполагается постоянное перебазирование этих самолетов с одного аэродрома на другой. Это необходимо для их вывода из-под возможного удара.

Ходаренок отметил, что на прикрытие одного аэродрома с F-16 потребуется минимум две батареи ЗРК Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходок Gepard. Для этого Киеву придется снимать с прикрытия важнейшие объекты и направить все имеющиеся у ВСУ ЗРК Patriot и NASAMS на прикрытие аэродромов.

Эксперт согласился с мнением начальника командования воздушных сил ВСУ Сергеем Голубцовым в том, что Россия не станет жалеть «Кинжалы» и «Искандеры» для поражения F-16. Он отметил, что российское военное командование предпримет все усилия для вывода из строя на длительное время всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на контролируемой киевским режимом территории.

Ранее Голубцов заявлял, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. Президент России Владимир Путин пояснял, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».