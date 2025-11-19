В Германии решили лишить пособий часть украинских беженцев

В ФРГ приняли законопроект о лишении гражданских пособий части беженцев Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет DPA, теперь они будут получать материальную помощь наравне с другими просителями убежища, что означает сокращение выплат: максимум 441 евро в месяц против нынешних 563 евро для одного взрослого и 471 евро для подростков, передает ТАСС.

По словам Минтруда ФРГ, нововведения ставят всех беженцев в равное положение, вне зависимости от страны происхождения или причин приезда. «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – говорится в заявлении министерства.

Законопроект на рассмотрение кабмина внесла министр труда и социальных дел Бербель Бас. Власти Германии надеются, что сокращение выплат будет стимулировать украинцев активнее искать работу. Сейчас в стране проживает около 1,1 млн граждан с Украины, однако только 35% из них трудоустроены, тогда как в Польше этот показатель достигает 70%, а в Чехии – около 60%.

Среди нынешних преимуществ Burgergeld – право сразу посещать языковые курсы, устраиваться на работу, пользоваться консультационной поддержкой и услугами центров занятости, а также полный доступ ко всем медицинским услугам, которые оплачивает государство. Обычно пособие выплачивается до трудоустройства человека, зарегистрированного на бирже труда.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил его обеспечить, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране.

Ранее премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов. В начале ноября власти Берлина решили прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до завершения текущего года.

Напомним, число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.