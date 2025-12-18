Депутат Колунов рассказал о переносе сроков оплаты услуг ЖКХ в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

Парламентарий рассказал, что с марта 2026 года закон изменит крайний срок внесения ежемесячных платежей за ЖКХ с десятого на 15 число месяца, передает ТАСС.

«Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед – с 10 числа каждого месяца на 15 – вступит в силу с марта 2026 года», – сказал Колунов.

По словам депутата, изменение особенно актуально для граждан, которые получают зарплату 12 или 15 числа и смогут оплачивать услуги после поступления денег. Это, по его мнению, поможет избежать просрочек и уменьшит количество пеней за задержку платежей.

Колунов добавил, что новым законом предусмотрен и перенос срока предоставления платежных документов с первого на пятое число каждого месяца.

Это даст больше времени ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям для расчета начислений и снизит риск ошибок, считает депутат.

