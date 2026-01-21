В ФМБА отметили эффективность препарата для лечения рака «Ракурс (223Ra)»

Tекст: Катерина Туманова

«Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом «Ракурс (223Ra)», подтверждают его высокую терапевтическую результативность», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФМБА.

Там отметили, что российский препарат сопоставим с импортным аналогом по основным параметрам эффективности, а это критически важно для радиофармацевтических средств лечения.

Ранее ФМБА сообщало, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс (223Ra)» получил госрегистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Его также поставляют в медучреждения страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФМБА России зарегистрировало препарат на основе Радия-223 хлорида (223Ra). Препарат применяют для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

В конце декабря 2025 года ФМБА России получило регистрационное удостоверение на радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», который помогает при лечении рака предстательной железы и может уменьшить болевой синдром.