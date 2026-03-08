Умерла балерина Нинель Петрова на 102-м году жизни

Умерла народная артистка России, балерина Нинель Петрова на 102-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

