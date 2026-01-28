Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
В Дагестане уничтожили двух боевиков
На территории Дагестана сотрудники силовых ведомств уничтожили двух неизвестных боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел на территории Карабудахкентского района, сказал собеседник ТАСС.
Двое неизвестных начали стрелять по правоохранителям, и их уничтожили ответным огнем. Возбуждено уголовное дело.
В конце декабря ФСБ сорвала попытку диверсии на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии, был уничтожен украинский боевик.