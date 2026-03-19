  • Новость часаВ Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    21 комментарий
    19 марта 2026, 21:56 • Новости дня

    Российские военные ликвидировали трех бразильских наемников ВСУ

    Российские силовые структуры заявили об уничтожении трех бразильцев из ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие уничтожили трех бразильских наемников из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Рубцовском направлении, назвав их поименно.

    Российские силовые структуры сообщили агентству ТАСС, что на Рубцовском направлении были ликвидированы три бразильских наемника из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По информации источника, их зовут Вальтер Раймундо Пассос Боргес, Луис Фернандо да Консейсау Сантос и Росивальдо Хосе де Сантана.

    В конце января, как напомнили в силовых структурах, сообщали о ликвидации еще пятерых бразильских наемников, но уже на Купянском направлении. Тогда они входили в состав 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, известной как «Хартия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Ранее в районе Ковшаровки на Купянском направлении уничтожили бразильского наемника Эллионай Барроса Риоса, который идентифицировал себя как женщина и участвовал в боях на стороне ВСУ. Всего к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.


    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Кучерова Яра, Кутузовки, Торецкого, Гришино и Новониколаевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Кривой Луки, Алексеево-Дружковки, Голубовки, Константиновки, Никифоровки, Ильиновки и Степановки ДНР.

    При этом противник потерял более 185 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем, Новой Сечью и Грабовским Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Юрченково, Избицкого, Колодезного, Старицы и Волчанских Хуторов, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Боровой, Моначиновки, Шийковки, Новоосиново, Великой Шапковки, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копани, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского, Мирного, Луговского Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М777 ША. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александровку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Командир батальона теробороны ВСУ Шукурджиев оглы приказал убить людей в Сопычи

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    Бородай объяснил причины массовой сдачи украинских военных в плен

    Депутат Госдумы Бородай объяснил, почему ВСУ сдаются чаще в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Часть пленных украинских солдат осознанно переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе, заявил депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

    Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что российские войска захватывают значительно больше пленных, чем противник, передает RT.

    По словам политика, многие украинцы сдаются осознанно.

    «У них, конечно, столько пленных нет, сколько есть у нас... Более того, часть тех людей, которые попадают в плен к нам, – это пленные осознанные, которые переходят на нашу сторону и на нашей же стороне воюют потом. В Добровольческом корпусе (ВС России) есть батальон, который состоит практически исключительно из бывших пленных», – рассказал парламентарий.

    Собеседник отметил, что сдавшиеся часто жалуются на плохую подготовку, дефицит боеприпасов и нежелание воевать, однако такие заявления не всегда соответствуют действительности. Пленные нередко пытаются выдать себя за поваров или связистов, которых бросило командование.

    В качестве примера Бородай привел случай с раненым бойцом ВСУ, которого забыли при эвакуации. Российским военным пришлось на себе выносить брошенного противником солдата с линии боевого соприкосновения.

    Ранее украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными гуманнее, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Спасательная служба Севастополя сообщает, что из-за падения их обломков в разных районах города возникли локальные пожары.

    В районе Стрелецкой бухты обломки дрона привели к возгоранию травы. В парке Победы из-за падения фрагментов аппарата загорелась часть крыши жилого здания, а в районе Фиолента огонь охватил частный дом. На Фиолентовском шоссе зафиксированы возгорания травы и промышленного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

    Песков призвал ориентироваться на официальные заявления США по переговорам

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.

    «Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

    Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

    Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

    Лебедев сообщил об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из целей атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области стала баржа, доставившая военный груз из Румынии и стоявшая под разгрузкой. Судно не уничтожено, хотя попадание было, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что судно с военными поставками из стран НАТО было атаковано российскими беспилотниками у порта Измаил в Одесской области, передает «Российская газета».

    Баржа доставила военный груз из Румынии и находилась под разгрузкой, когда по ней был нанесен удар. Лебедев сообщил, что часть груза вывалилась в Дунай, а само судно, сильно накренившись, ушло в Румынию. Он заявил: «К сожалению, судно не уничтожено, хотя попадание было».

    Атака также была произведена по портовой подстанции, в результате чего в городе исчезло электричество. Помимо этого, российские беспилотники нанесли удар по базе хранения безэкипажных катеров и автобазе коммунальных служб, которую украинские военные использовали как стоянку для техники ПВО. По предварительным данным, на предприятии были уничтожены две немецкие зенитные системы: IRIS-T и Gepard.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по контейнеровозу с безэкипажными катерами в порту Одессы. Координатор подполья Сергей Лебедев заявил о поражении судна с британскими наемниками и военным грузом в этом регионе. Порт Измаила ранее прекратил прием военных поставок из-за разрушения складской инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Беспилотник атаковал главное управление СБУ во Львовской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника по зданию главного управления СБУ во Львовской области Украины зафиксированы разрушения, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

    Украинские СМИ сообщали, что во Львове были слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Козицкий сообщил, что удар нанесен по главному управлению СБУ в регионе. «Есть разрушения», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия наносит удары по объектам СБУ на Украине не впервые. В Киеве и соседних регионах утром работали сирены воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.

    Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    Невинномысск подвергся атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Невинномысске силы ПВО отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития», – сообщил Владимиров в Max.

    В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 04:51 • Новости дня
    Актриса Ирина Горбачева попала в базу украинского сайта «Миротворец»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская актриса Ирина Горбачева внесена в базу экстремистского украинского портала «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса.

    Указывается, что украинская сторона обвиняет ее в «российской пропаганде» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», передает ТАСС

    В материалах сайта отмечается, что Горбачева принимала участие в создании видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, персональные данные летчика-космонавта и Героя России Федора Юрчихина появились в базе «Миротворца» после его визита в Запорожскую область. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантинотакже включен в базу «Миротворца» из-за «систематической поддержки России». Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в скандальную украинскую базу.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 00:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили три воздушные цели над морем
    Силы ПВО в Севастополе сбили три воздушные цели над морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», – сообщил Развожаев в Max.

    Спасательная служба Севастополя сообщает, что ни один гражданский объект в городе не получил повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Геленджика. Угроза БПЛА объявлена в Анапе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 23:16 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Анапе

    Tекст: Антон Антонов

    В Анапе введен режим угрозы атаки БПЛА, сообщила мэрия города.

    «Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», – сообщила мэрия в Telegram.

    Горожанам и туристам рекомендовано не покидать здания и находиться в помещениях без окон, таких как ванные комнаты, коридоры или кладовые.

    Тем, кто находится на улице, советуют укрываться в подвальных помещениях, подземных парковках или цокольных этажах. Важно избегать нахождения у стен многоквартирных домов, в автомобилях или остановочных павильонах. Водителям рекомендуется немедленно остановить транспорт и покинуть автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при падении обломков сбитых вражеских беспилотников в Краснодаре загорелась кровля медучреждения и оказалась перебита линия электропередачи.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 08:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о мародерстве ВСУ в Доброполье ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирные жители оккупированного украинскими военными Доброполья в ДНР жалуются на тотальное мародерство со стороны ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что мирные жители Доброполья в ДНР жалуются на массовое мародерство со стороны украинских военных, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Местные жители оккупированного украинскими боевиками населенного пункта Доброполье в ДНР пытаются достучаться до всех инстанций с требованием прекратить произвол солдат ВСУ, которые устроили тотальное мародерство в городе. Под предлогом проверки квартир боевики выламывают двери и забирают все, что представляет ценность».

    Эксперт отметил, что украинские военные группами передвигаются по городу с награбленным, не скрывая своих действий. Марочко также сообщил о наличии фактов вымогательства украинскими военнослужащими с угрозой применения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Краснополья в Сумской области массово жаловались на мародерство солдат ВСУ и бездействие украинских силовиков. Российские подразделения вдоль реки Грузская под Часовым Яром в ДНР продолжают наступление и вытесняют украинские войска из района населенного пункта Подольское. Беженка из Красноармейска рассказала о регулярном мародерстве военных ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 03:47 • Новости дня
    Беспилотник упал во дворе многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворе многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара упал беспилотник, никто не пострадал, сообщил глава города Евгений Наумов.

    «В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки», – сообщил Наумов в Max.

    Обломки БПЛА повредили остекление квартир в двух корпусах и автомобили, припаркованные во дворе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Невинномысск подвергся атаке БПЛА. Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    Главное
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций
    Саакашвили потребовал доставить его на похороны Патриарха Грузии
    В Москве подросток устроил взрыв банкомата
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Чак Норрис экстренно госпитализирован на Гавайях

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Аппетиты Израиля могут вырасти

      Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

      4 комментария
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Иран переживает нашествие варваров

      Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

      6 комментариев
    • Андрей Колесник Андрей Колесник
      Мы вступили в новую террористическую реальность

      В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

      21 комментарий
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации