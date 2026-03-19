Российские силовые структуры заявили об уничтожении трех бразильцев из ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские силовые структуры сообщили агентству ТАСС, что на Рубцовском направлении были ликвидированы три бразильских наемника из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По информации источника, их зовут Вальтер Раймундо Пассос Боргес, Луис Фернандо да Консейсау Сантос и Росивальдо Хосе де Сантана.

В конце января, как напомнили в силовых структурах, сообщали о ликвидации еще пятерых бразильских наемников, но уже на Купянском направлении. Тогда они входили в состав 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, известной как «Хартия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

Ранее в районе Ковшаровки на Купянском направлении уничтожили бразильского наемника Эллионай Барроса Риоса, который идентифицировал себя как женщина и участвовал в боях на стороне ВСУ. Всего к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.



