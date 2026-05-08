Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.24 комментария
Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей
Экономические трудности в странах Евросоюза вызваны ошибочным решением европейских политиков отказаться от надежных и дешевых поставок энергоресурсов из России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Проблемы в экономике стали прямым следствием отказа от российских энергоносителей, указал Дмитриев, передает РИА «Новости».
«[Канцлер Германии Фридрих] Мерц возлагает вину за экономический кризис в Германии, ЕС и Британии на «колебания рынка». Нет, это следствие ошибочных решений конкретных политиков и чиновников, которые решили отказаться от атомной энергетики и прекратить поставки дешевых и надежных российских энергоносителей», – написал Дмитриев в соцсетях.
Спецпредставитель президента России подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас, Мерц и британский премьер Кир Стармер.
Таким образом Дмитриев ответил на недавнее заявление Мерца о неспособности ФРГ защитить граждан и бизнес от рыночных колебаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал неконтролируемые экономические проблемы Евросоюза в мае.