Угрозу схода лавин на Камчатке продлили
Из-за высокого риска самопроизвольного схода снежных масс в ряде округов и на вулканах Камчатского края продолжит действовать особый режим безопасности, сообщили в региональном МЧС.
Угроза обрушения снега сохранится в Камчатском крае как минимум до 12 мая, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют избегать потенциально опасных горных маршрутов.
В зону повышенного риска попали горные территории Вилючинского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского округов. Опасная ситуация также наблюдается на склонах Ключевской группы вулканов и на территории Кроноцкого заповедника.
Специалисты призывают руководителей работающих в горах организаций, а также охотников и спортсменов соблюдать максимальную осторожность. Отдельное внимание спасатели обратили на необходимость контроля за детьми вблизи подножий сопок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе под снежными завалами на Камчатке за сутки погибли два человека. В апреле из-за схода лавины власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.