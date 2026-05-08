Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.24 комментария
Захарова назвала наследие Обамы и Байдена «авгиевыми конюшнями» для России
Захарова назвала наследие Обамы и Байдена «авгиевыми конюшнями»
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила наследие президентов-демократов США в отношениях между странами с авгиевыми конюшнями, отметив масштаб накопившихся проблем между Москвой и Вашингтоном.
«Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были авгиевы конюшни, оставленные байденовскими, обамовскими режимами», – сказала она РИА «Новости».
Захарова также обратила внимание на публикацию о случаях, когда США принудительно выдают гражданство детям российских дипломатов.
Она назвала такие действия «абсолютно неадекватными установками и практическими шагами», которые предпринимает, по ее словам, глубинное государство США за спиной президента Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прием в посольстве России в честь Дня Победы посетили гости из Белого дома и Госдепа