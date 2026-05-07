Песков: Россия надеется на дальнейшее участие США в переговорах по Украине
Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Песков также подчеркнул, что Россия остается открытой к продолжению переговоров по Украине. «Мы открыты к продолжению переговорного процесса», – заявил он журналистам.
Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.