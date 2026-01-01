Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».0 комментариев
В базу «Миротворца» в новогоднюю ночь внесли шесть детей
В новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» были внесены шестеро несовершеннолетних, самому младшему из которых всего два года.
В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» поздно вечером 31 декабря были внесены сведения о шести детях, сообщает ТАСС.
Все несовершеннолетние, чьи данные оказались на ресурсе, родились в период с 2010-го по 2022 год. Среди них есть граждане России и Украины, которым сайт вменяет «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что действия украинских властей направлены на то, чтобы «посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей». Он подчеркнул, что подобные действия могут иметь долгосрочные последствия для отношений между странами и народами.
«Миротворец» регулярно публикует персональные данные несовершеннолетних – в базу попадают дети от двух до 17 лет. В 2021 году там была размещена информация о писательнице из ЛНР Фаине Савенковой, которой в тот момент было 12 лет. По словам Савенковой, «публикация личных данных детей на подобных сайтах – нарушение прав ребенка».
Сайт «Миротворец» был основан в 2014 году и позиционирует себя как ресурс по установлению личностей всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В черные списки сайта попадали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию администраторов ресурса по иным причинам.
Напомним, на прошлой неделе скандальный сайт «Миротворец» внес в свою базу персональные данные е25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, среди них оказались граждане России, Таджикистана и Украины.
21 декабря в базу «Миротворца» внесли 12 детей из России. А днем ранее данные еще 20 детей появились на сайте «Миротворец».