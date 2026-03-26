Власти Франции решили игнорировать законы при угрозах нацбезопасности

Лекорню заявил о планах игнорировать законы Франции при угрозе нацбезопасности

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о планах создать правовую основу, позволяющую государству временно не применять или корректировать национальные законы при возникновении угроз. Новый статус получил название «национальное состояние тревоги» и может быть введен без одобрения парламента, передает Politico.

Лекорню подчеркнул, что цель инициативы – сделать государство более эффективным в кризисных ситуациях, а не подорвать верховенство закона. Новый режим позволит оперативно отменять ряд требований, связанных со строительством, движением грузовых автомобилей, госзакупками, хранением топлива и боеприпасов для обеспечения военной мобильности и ускорения закупок вооружений.

Премьер также сообщил о выделении к 2030 году 8,5 млрд евро на закупку боеприпасов, запуске платформы France Munitions для централизованных закупок с привлечением частных инвестиций и стимулировании гражданских компаний инвестировать в оборонную сферу. По его словам, приоритетом станут системы ПВО, раннего предупреждения и массовое производство перехватывающих и ударных дронов.

Лекорню отметил, что Франция столкнулась с необходимостью сбивать иранские дроны дорогими ракетами, а также анонсировал строительство нового завода по выпуску перехватчиков. Кроме того, он объявил о создании фонда в 300 млн евро для развития сотрудничества между военными и гражданскими компаниями. Законопроект будет рассмотрен в Совете министров 8 апреля, затем его обсудят в Национальном собрании и Сенате.

Принятый в ноябре 2025 года правительственный декрет фактически легализует создание параллельных французских военных структур для участия в операциях в интересах «третьего государства», ведущего вооруженный конфликт.

Напомним, французские власти наращивают расходы на оборону, планируя до 2030 года потратить 413 млрд евро на перевооружение армии.