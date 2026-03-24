Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

Tекст: Александр Тимохин

В понедельник МИД России выступил с резким заявлением по поводу проводимой европейским государствами политики «разбоя на морских коммуникациях». Последним таким примером стал захват Францией танкера Deyna под флагом Мозамбика, следовавшего из Мурманска.

Как заявляет МИД, «под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства». Запад придумал вымышленный, юридически ничтожный термин «теневой флот» – чтобы обосновать беззаконные захваты судов.

Запад обосновывает свои действия тем, что суда третьих стран, которые применяются для российского экспорта, якобы пользуются «фальшивыми флагами». Реальной же целью таких нападений является, как указывает МИД, «лишение России доходов от международной торговли». Это, собственно, даже и не скрывается, такой мотив задержаний прямо указывал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон.

У российской внешней торговли действительно есть особенность – впрочем, характерная почти для всех остальных стран мира. Для морской торговли используются суда под нейтральными флагами, так как они дешевле и государство не отвечает за действия их судовладельцев, капитанов и экипажей. До самого последнего времени эта практика полностью себя оправдывала, и не зря почти весь мир делает так же.

Но начавшаяся со стороны ЕС охота на танкеры, перевозящие российскую нефть, все изменила. Россия экстремально зависит от морских коммуникаций и морской торговли – а значит, их необходимо защищать.

Москва уже рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями российского ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты, сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Но главное, что Патрушев назвал «одним из наиболее пагубных заблуждений» представление о том, что «национальный торговый флот иметь необязательно и в целях сомнительной экономии средств якобы всегда можно найти "удобный флаг" и под ним возить грузы». Помощник президента говорит, что «для России жизненно важно иметь собственный потенциал в области морских грузоперевозок – флот, судостроительные и судоремонтные предприятия, портовые мощности, операторов, страховщиков и так далее».

Иначе говоря, морскую торговлю России требуется обеспечить судами под собственным, российским флагом – и тогда попытка захвата нашего танкера европейцами будет означать акт войны. Без каких-либо иных трактовок.

Перевод торгового флота под российский флаг означает революционный поворот в торговой морской политике государства.

В мире только несколько стран, всерьез исповедующих такой подход, – в частности КНДР и Китай. Еще есть закон Джонса в США, требующий осуществлять каботажные перевозки только на американских судах под американским флагом, и Нидерланды с субсидированием национального флага.

Однако само по себе судно с российским флагом еще не означает гарантии доставки груза в иностранный порт. Де-факто США и ЕС присвоили себе право решать, можно ли той или иной стране купить российскую нефть.

Суть проблемы в том, что после краха СССР США обязали почти все страны в мире играть по своим правилам. Например, в большинство стран бывшего третьего мира нельзя продать некоторые товары, не соответствующие американским стандартам. Допустим, Египет покупает в Турции турецкие трубы – казалось бы, где тут США? Но реально во-первых, эти трубы должны быть сертифицированы по американскому стандарту SAE, а во-вторых, оплата за них будет в американских долларах.

США полагают, что вся планета принадлежит им. Осталось всего лишь несколько автономных «островков», среди которых и наша страна, но остальные живут по отмашке из Вашингтона. И торговли нефтью это касается в полном объеме.

Американское и европейское санкционное давление порождает неприятное для нас следствие – танкер под российским флагом в порты разгрузки нефти просто не зайдет. Санкции прямо запрещают европейским портам принимать такие суда. Но мало того – многие страны под угрозой вторичных санкций также могут запретить (и уже запрещают) заход кораблей под российским флагом.

Более того, нефть перед разгрузкой тоже должна стать не российской, ее собственником должен быть какой-то не российский и не попавший под санкции трейдер. При этом для некоторых поставщиков ее еще и надо или мешать с нефтью других стран, чтобы она в принципе была не совсем российская, физически. Флот третьих стран с удобными флагами именно эту проблему и решает – он доставляет уже не российскую нефть на не российских судах.

Казалось бы, перед российским экспортом неразрешимая дилемма – судно с российским флагом не примет порт назначения, судно третьей страны будет задержано в открытом море силовым путем. Однако есть схема, которая позволяет выйти из этого противоречия, – хотя и только для танкеров с нефтью, то есть для судов, товар с которых может быть перегружен на другое судно в море.

Танкеры переводятся под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага. В дальнейшем Россия строит такие суда для себя сама и использует их для перевозки нефти (именно об этом и говорит Патрушев как о «собственном потенциале в области морских грузоперевозок»). Танкеры эти проходят весь основной путь от российских портов до портов страны назначения – иногда тысячи миль.

Данная схема потребует активного содействия со стороны стран – получателей российской нефти. В них местными коммерческими структурами создаются свои судоходные компании, со своим флотом.

И далее, при доставке ближе к потребителю, российская нефть перепродается, а потом сгружается на эти суда. И уже с них идет выгрузка нефти в портах. Например, суда с нейтральными флагами будут выходить на несколько миль из индийских вод, принимать российскую нефть и затем уходить обратно.

Такая схема довольно гибкая. Можно менять состав этих «национальных» нефтеперевозчиков, меняя и танкеры, и компании, которые ими оперируют, чтобы они просто не успевали попадать под санкции. А чтобы избежать захватов в море, флот получателей нефти не должен отходить далеко от портов назначения.

Эта схема будет стоить денег, но она лишит ЕС возможности совершать пиратские набеги на танкеры с российскими энергоносителями.

И главное, обеспечит Россию незыблемой с точки зрения международного права возможностью защищать свои суда силой. Повторим: попытка атаки судна под российским флагом будет являться чистейшим и несомненным актом агрессии. Если условный корвет «Сообразительный» собьет французский вертолет при попытке высадиться на российский танкер – это может повлечь войну, и весь мир будет знать, что агрессор в этой войне – французы.

Что до экспорта на других судах, балкерах и контейнеровозах, то здесь подобные решения невозможны. Если страны – получатели грузов откажутся принимать суда под российским флагом, а на нейтральных перевозчиков будет идти охота, то придется или сворачивать экспорт, или находить механизм военной защиты нейтральных судов. Такие решения будут более сложными с правовой точки зрения и, видимо, требуют дополнительной проработки. Но самый острый вопрос – с нефтяными танкерами – как видим, вполне решаем.