    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    24 марта 2026, 14:46 • Общество

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Александр Тимохин

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой.

    В понедельник МИД России выступил с резким заявлением по поводу проводимой европейским государствами политики «разбоя на морских коммуникациях». Последним таким примером стал захват Францией танкера Deyna под флагом Мозамбика, следовавшего из Мурманска.

    Как заявляет МИД, «под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства». Запад придумал вымышленный, юридически ничтожный термин «теневой флот» – чтобы обосновать беззаконные захваты судов.

    Запад обосновывает свои действия тем, что суда третьих стран, которые применяются для российского экспорта, якобы пользуются «фальшивыми флагами». Реальной же целью таких нападений является, как указывает МИД, «лишение России доходов от международной торговли». Это, собственно, даже и не скрывается, такой мотив задержаний прямо указывал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон.

    У российской внешней торговли действительно есть особенность – впрочем, характерная почти для всех остальных стран мира. Для морской торговли используются суда под нейтральными флагами, так как они дешевле и государство не отвечает за действия их судовладельцев, капитанов и экипажей. До самого последнего времени эта практика полностью себя оправдывала, и не зря почти весь мир делает так же.

    Но начавшаяся со стороны ЕС охота на танкеры, перевозящие российскую нефть, все изменила. Россия экстремально зависит от морских коммуникаций и морской торговли – а значит, их необходимо защищать.

    Москва уже рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями российского ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты, сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Но главное, что Патрушев назвал «одним из наиболее пагубных заблуждений» представление о том, что «национальный торговый флот иметь необязательно и в целях сомнительной экономии средств якобы всегда можно найти "удобный флаг" и под ним возить грузы». Помощник президента говорит, что «для России жизненно важно иметь собственный потенциал в области морских грузоперевозок – флот, судостроительные и судоремонтные предприятия, портовые мощности, операторов, страховщиков и так далее».

    Иначе говоря, морскую торговлю России требуется обеспечить судами под собственным, российским флагом – и тогда попытка захвата нашего танкера европейцами будет означать акт войны. Без каких-либо иных трактовок.

    Перевод торгового флота под российский флаг означает революционный поворот в торговой морской политике государства.

    В мире только несколько стран, всерьез исповедующих такой подход, – в частности КНДР и Китай. Еще есть закон Джонса в США, требующий осуществлять каботажные перевозки только на американских судах под американским флагом, и Нидерланды с субсидированием национального флага.

    Однако само по себе судно с российским флагом еще не означает гарантии доставки груза в иностранный порт. Де-факто США и ЕС присвоили себе право решать, можно ли той или иной стране купить российскую нефть.

    Суть проблемы в том, что после краха СССР США обязали почти все страны в мире играть по своим правилам. Например, в большинство стран бывшего третьего мира нельзя продать некоторые товары, не соответствующие американским стандартам. Допустим, Египет покупает в Турции турецкие трубы – казалось бы, где тут США? Но реально во-первых, эти трубы должны быть сертифицированы по американскому стандарту SAE, а во-вторых, оплата за них будет в американских долларах.

    США полагают, что вся планета принадлежит им. Осталось всего лишь несколько автономных «островков», среди которых и наша страна, но остальные живут по отмашке из Вашингтона. И торговли нефтью это касается в полном объеме.

    Американское и европейское санкционное давление порождает неприятное для нас следствие – танкер под российским флагом в порты разгрузки нефти просто не зайдет. Санкции прямо запрещают европейским портам принимать такие суда. Но мало того – многие страны под угрозой вторичных санкций также могут запретить (и уже запрещают) заход кораблей под российским флагом.

    Более того, нефть перед разгрузкой тоже должна стать не российской, ее собственником должен быть какой-то не российский и не попавший под санкции трейдер. При этом для некоторых поставщиков ее еще и надо или мешать с нефтью других стран, чтобы она в принципе была не совсем российская, физически. Флот третьих стран с удобными флагами именно эту проблему и решает – он доставляет уже не российскую нефть на не российских судах.

    Казалось бы, перед российским экспортом неразрешимая дилемма – судно с российским флагом не примет порт назначения, судно третьей страны будет задержано в открытом море силовым путем. Однако есть схема, которая позволяет выйти из этого противоречия, – хотя и только для танкеров с нефтью, то есть для судов, товар с которых может быть перегружен на другое судно в море.

    Танкеры переводятся под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага. В дальнейшем Россия строит такие суда для себя сама и использует их для перевозки нефти (именно об этом и говорит Патрушев как о «собственном потенциале в области морских грузоперевозок»). Танкеры эти проходят весь основной путь от российских портов до портов страны назначения – иногда тысячи миль.

    Данная схема потребует активного содействия со стороны стран – получателей российской нефти. В них местными коммерческими структурами создаются свои судоходные компании, со своим флотом.

    И далее, при доставке ближе к потребителю, российская нефть перепродается, а потом сгружается на эти суда. И уже с них идет выгрузка нефти в портах. Например, суда с нейтральными флагами будут выходить на несколько миль из индийских вод, принимать российскую нефть и затем уходить обратно.

    Такая схема довольно гибкая. Можно менять состав этих «национальных» нефтеперевозчиков, меняя и танкеры, и компании, которые ими оперируют, чтобы они просто не успевали попадать под санкции. А чтобы избежать захватов в море, флот получателей нефти не должен отходить далеко от портов назначения.

    Эта схема будет стоить денег, но она лишит ЕС возможности совершать пиратские набеги на танкеры с российскими энергоносителями.

    И главное, обеспечит Россию незыблемой с точки зрения международного права возможностью защищать свои суда силой. Повторим: попытка атаки судна под российским флагом будет являться чистейшим и несомненным актом агрессии. Если условный корвет «Сообразительный» собьет французский вертолет при попытке высадиться на российский танкер – это может повлечь войну, и весь мир будет знать, что агрессор в этой войне – французы.

    Что до экспорта на других судах, балкерах и контейнеровозах, то здесь подобные решения невозможны. Если страны – получатели грузов откажутся принимать суда под российским флагом, а на нейтральных перевозчиков будет идти охота, то придется или сворачивать экспорт, или находить механизм военной защиты нейтральных судов. Такие решения будут более сложными с правовой точки зрения и, видимо, требуют дополнительной проработки. Но самый острый вопрос – с нефтяными танкерами – как видим, вполне решаем.

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

