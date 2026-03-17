У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив

Tекст: Александр Тимохин

С самого начала американо-израильской агрессии у Ирана был только один шанс устоять – повысить стоимость войны для всей мировой экономики до такого уровня, на котором США столкнулись бы с давлением своих союзников, требующих прекратить эту бессмысленную (для них) войну. И в целом Иран выбрал ровно те способы обороны, которые изначально выглядели наиболее эффективными.

Атаковав Израиль ограниченными силами, Иран направил массу своих ракет и беспилотников против американских военных баз в регионе и против ключевых объектов экономики стран, с территории которых США ведут нападение. Удары Ирана были ограничены по масштабам, но эффект вызвали – у руководства стран Персидского залива возникли довольно неприятные вопросы к США.

Но главное, Иран ввел блокаду Ормузского пролива. Все попытки провести через него торговое судно без разрешения иранских властей закончились ударами по судам. На текущий момент ударам подверглись 15 судов – в море и в портах, включая два американских танкера, один из которых уничтожен полностью. Есть погибшие среди членов экипажей. Движение через Ормузский пролив остановлено.

Не совсем ясно, какими средствами Иран атакует суда в море – это могут быть как противокорабельные ракеты берегового базирования, так и ударные беспилотники. Видео применения ракет Иран публиковал. Не ясно и то, ставит ли Иран мины. Американские официальные лица распространяли сообщения о том, что поражают минные заградители в море, а потом, что минирования не было.

После нескольких скачков цен на нефть Трамп разрешил распродажу 172 млн баррелей из американских резервов и продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Это позволит поддержать цены на удовлетворительном уровне, но недолго.

Вопрос о разблокировании движения через пролив имеет для США противоречивую экономическую подоплеку.

С одной стороны, США обеспечены нефтью из Канады, Мексиканского залива, Венесуэлы и других мест, да и своя нефть добывается. И до некоторой степени дефицит нефти США на руку: он бьет по их экономическим конкурентам – ЕС и Китаю – куда сильнее, чем по Штатам.

Но это пока цены держатся около 100 долларов, как только они уйдут выше, удар получат и США. А кроме того, есть тот самый фактор политического давления. Оно рано или поздно пересилит все возможные для США плюсы от сталкивания мира в хаос, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

На текущий момент США пообещали ввести механизм страховок для танкеров, вывозящих нефть из Персидского залива, а пока озвучили возможность эскортирования судов силами своих ВМС для защиты от иранских атак. Примерно то же самое США успешно делали в 80-х годах прошлого века.

Но на данный момент США ничего сделать не могут. Те корабли, которые у них есть в Персидском заливе, несли не соответствующие данной задаче ракеты (ударные, а не ПРО) и сейчас нуждаются в ротации для перезарядки пусковых установок.

Новые пока в пути – из Японии в залив переходит амфибийная боевая группа. Если в состав группы входят эсминцы, то их можно привлечь к задачам по защите танкеров от ударов Ирана. Если нет, то США придется перебрасывать в регион дополнительные корабли.

Значимо нарастить число эсминцев в регионе США смогут не ранее начала апреля, и то если отправят их в ближайшее время. Если решение о силовом разблокировании пролива будет принято, то встанет вопрос – кто кого. Чем американский флот будет отражать удары иранских ракет и БПЛА? Какие именно корабли отправит на эскортирование танкеров?

Противовоздушные возможности ВМС США родились из необходимости отражать советские ракетные атаки со стороны подводных лодок и кораблей ВМФ и Морской ракетоносной авиации.

В пределе, при нанесении одновременного удара всеми наличными на ТВД силами, авианосная группа или соединение могли бы столкнуться с необходимостью отразить удар более чем сотни сверхзвуковых ракет с разных курсов и в сложной помеховой обстановке. К концу 80-х США обзавелись всеми необходимыми для отражения таких ударов технологиями, но массово внедрили их в свой флот спустя много лет после того, как СССР не стало.

Пик возможностей ВМС США в ПВО олицетворяет собой эсминец типа «Арли Берк» (Arleigh Burke), вооруженный зенитными ракетами RIM-174 (Standard SM-6). Такой корабль имеет 96 ракет в установках вертикального пуска (УВП), по одной в каждой пусковой ячейке. SM-6 является «главным калибром» ПВО эсминцев «Арли Берк». Зафиксированная дальность перехвата этой ракетой маловысотной сверхзвуковой мишени по внешнему целеуказанию составляет 216 км, для высотной цели она будет выше. Диапазон высот для перехвата – 0-33 тыс. метров. Вместо части зенитных ракет SM-6 могут применяться ракеты RIM-162 ESSM, по четыре ракеты в ячейке.

Также эсминец имеет на вооружении универсальную 127-мм пушку, эффективную при стрельбе по воздушным целям, и либо зенитно-ракетный комплекс малой дальности SeaRAM с ракетами RIM-116 (на нескольких кораблях), либо зенитно-артиллерийский комплекс Phalanx, с высокой точностью стрельбы.

Управляется корабельный ЗРК системой «Эгида» (Aegis, чаще пишут русскими буквами искаженное английское название «Иджис»). Данная система позволяет c помощью разных систем и каналов взаимного обмена информацией между кораблями и самолетами ВМС любой одной тактической единице (кораблю или самолету) стрелять по наведению любой другой.

«Эгида» может работать автоматически, время реакции на угрозу – одна секунда, вероятность попадания каждой ракеты SM-6 по цели примерно равна единице. То есть сколько у корабля ракет, столько целей он поразит, остальное будут добивать пушка и оборонительный комплекс малой дальности. К этому стоит добавить эффективные системы РЭБ.

Для Ирана нереально пробить такую ПВО. Это проверили хуситы, израсходовавшие немало своих ракет против американских кораблей с нулевым результатом. Разные же «геранеподобные» беспилотники – еще более легкая цель.

Если американцы начнут проводить танкеры через пролив под прикрытием эсминцев «Арли Берк», то нанести одномоментный удар достаточной силы, чтобы пробить их оборону, иранцам просто нечем. Но это не значит, что они ничего не могут сделать.

Не имея возможности проломить ПВО эсминцев в один удар, Иран должен заняться тем, чем с ранних 80-х в морских вопросах не занимался – оперативным планированием. Необходимо спланировать серию ударов таким образом, чтобы заставить эсминцы израсходовать зенитные ракеты – а потом бить и по эсминцам, и по танкерам. Инструменты для этого есть.

Прежде всего комбинированные атаки дронов, противокорабельных и баллистических ракет на сами эсминцы. Пробить ПВО не получится, но можно за несколько часов истощить запасы ракет на кораблях. Баллистические ракеты в эсминец попасть не могут, но американцы вынуждены будут их сбивать, тратя ракеты.

Затем опять же комбинированные атаки на эсминцы безэкипажными катерами (БЭК) и подводными «дронами» – необитаемыми подводными аппаратами. Это как минимум заставит американцев маневрировать и перегрузит личный состав боевого информационного центра на корабле.

Наконец, если в воздухе не будет вертолетов, а рядом – литорального боевого корабля, способного топить БЭК многими десятками (даже когда они атакуют со всех сторон), то несколькими десятками безэкипажных катеров можно попробовать вообще поразить эсминец. Ему есть чем отбиваться, и личный состав умеет это делать, но их можно перегрузить целями. А по «литоральникам» пытаться бить ракетами, от которых им трудно отбиваться.

Серия массированных атак на конкретный корабль приведет к тому, что он израсходует зенитные ракеты или будет вынужден покинуть район боевого применения.

Можно попробовать спровоцировать эсминец на подъем вертолета, а в момент взлета нанести по нему ракетный удар – имея вертолет в воздухе рядом, эсминец может оказаться неспособным применить свой ракетный арсенал. Есть и другие методы.

Но так или иначе, если глупо пытаться проломиться через корабельную ПВО, то шансов у Ирана немного. Если же грамотно планировать нападения на американские эскортные силы, с учетом их реальных боевых возможностей, то шансы нейтрализовать возможности эсминца у Ирана есть. А значит, и продолжить удары по танкерам. И тогда операция ВМС США по деблокированию Ормузского пролива будет провалена, а цены на нефть продолжат свой рост.