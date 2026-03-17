    Германия отвергла требование Трампа о помощи в Ормузском проливе
    МВД подготовило перечень нарушений для выдворения мигрантов
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    Словакия уведомила Украину о прекращении аварийной помощи
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    17 марта 2026, 11:38 • В мире

    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив

    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив
    Tекст: Александр Тимохин

    США обещают разблокировать Ормузский пролив, начав эскортировать и защищать проходящие через акваторию танкеры. На первый взгляд, у американского флота не должно возникнуть с этим проблем – в составе ВМС США имеются корабли с очень мощными системами ПВО. Однако Иран способен преподнести американцам сюрприз. О чем идет речь?

    С самого начала американо-израильской агрессии у Ирана был только один шанс устоять – повысить стоимость войны для всей мировой экономики до такого уровня, на котором США столкнулись бы с давлением своих союзников, требующих прекратить эту бессмысленную (для них) войну. И в целом Иран выбрал ровно те способы обороны, которые изначально выглядели наиболее эффективными.

    Атаковав Израиль ограниченными силами, Иран направил массу своих ракет и беспилотников против американских военных баз в регионе и против ключевых объектов экономики стран, с территории которых США ведут нападение. Удары Ирана были ограничены по масштабам, но эффект вызвали – у руководства стран Персидского залива возникли довольно неприятные вопросы к США.

    Но главное, Иран ввел блокаду Ормузского пролива. Все попытки провести через него торговое судно без разрешения иранских властей закончились ударами по судам. На текущий момент ударам подверглись 15 судов – в море и в портах, включая два американских танкера, один из которых уничтожен полностью. Есть погибшие среди членов экипажей. Движение через Ормузский пролив остановлено.

    Не совсем ясно, какими средствами Иран атакует суда в море – это могут быть как противокорабельные ракеты берегового базирования, так и ударные беспилотники. Видео применения ракет Иран публиковал. Не ясно и то, ставит ли Иран мины. Американские официальные лица распространяли сообщения о том, что поражают минные заградители в море, а потом, что минирования не было.

    После нескольких скачков цен на нефть Трамп разрешил распродажу 172 млн баррелей из американских резервов и продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Это позволит поддержать цены на удовлетворительном уровне, но недолго.

    Вопрос о разблокировании движения через пролив имеет для США противоречивую экономическую подоплеку.

    С одной стороны, США обеспечены нефтью из Канады, Мексиканского залива, Венесуэлы и других мест, да и своя нефть добывается. И до некоторой степени дефицит нефти США на руку: он бьет по их экономическим конкурентам – ЕС и Китаю – куда сильнее, чем по Штатам.

    Но это пока цены держатся около 100 долларов, как только они уйдут выше, удар получат и США. А кроме того, есть тот самый фактор политического давления. Оно рано или поздно пересилит все возможные для США плюсы от сталкивания мира в хаос, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

    На текущий момент США пообещали ввести механизм страховок для танкеров, вывозящих нефть из Персидского залива, а пока озвучили возможность эскортирования судов силами своих ВМС для защиты от иранских атак. Примерно то же самое США успешно делали в 80-х годах прошлого века.

    Но на данный момент США ничего сделать не могут. Те корабли, которые у них есть в Персидском заливе, несли не соответствующие данной задаче ракеты (ударные, а не ПРО) и сейчас нуждаются в ротации для перезарядки пусковых установок.

    Новые пока в пути – из Японии в залив переходит амфибийная боевая группа. Если в состав группы входят эсминцы, то их можно привлечь к задачам по защите танкеров от ударов Ирана. Если нет, то США придется перебрасывать в регион дополнительные корабли.

    Значимо нарастить число эсминцев в регионе США смогут не ранее начала апреля, и то если отправят их в ближайшее время. Если решение о силовом разблокировании пролива будет принято, то встанет вопрос – кто кого. Чем американский флот будет отражать удары иранских ракет и БПЛА? Какие именно корабли отправит на эскортирование танкеров?

    Противовоздушные возможности ВМС США родились из необходимости отражать советские ракетные атаки со стороны подводных лодок и кораблей ВМФ и Морской ракетоносной авиации.

    В пределе, при нанесении одновременного удара всеми наличными на ТВД силами, авианосная группа или соединение могли бы столкнуться с необходимостью отразить удар более чем сотни сверхзвуковых ракет с разных курсов и в сложной помеховой обстановке. К концу 80-х США обзавелись всеми необходимыми для отражения таких ударов технологиями, но массово внедрили их в свой флот спустя много лет после того, как СССР не стало.

    Пик возможностей ВМС США в ПВО олицетворяет собой эсминец типа «Арли Берк» (Arleigh Burke), вооруженный зенитными ракетами RIM-174 (Standard SM-6). Такой корабль имеет 96 ракет в установках вертикального пуска (УВП), по одной в каждой пусковой ячейке. SM-6 является «главным калибром» ПВО эсминцев «Арли Берк». Зафиксированная дальность перехвата этой ракетой маловысотной сверхзвуковой мишени по внешнему целеуказанию составляет 216 км, для высотной цели она будет выше. Диапазон высот для перехвата – 0-33 тыс. метров. Вместо части зенитных ракет SM-6 могут применяться ракеты RIM-162 ESSM, по четыре ракеты в ячейке.

    Также эсминец имеет на вооружении универсальную 127-мм пушку, эффективную при стрельбе по воздушным целям, и либо зенитно-ракетный комплекс малой дальности SeaRAM с ракетами RIM-116 (на нескольких кораблях), либо зенитно-артиллерийский комплекс Phalanx, с высокой точностью стрельбы.

    Управляется корабельный ЗРК системой «Эгида» (Aegis, чаще пишут русскими буквами искаженное английское название «Иджис»). Данная система позволяет c помощью разных систем и каналов взаимного обмена информацией между кораблями и самолетами ВМС любой одной тактической единице (кораблю или самолету) стрелять по наведению любой другой.

    «Эгида» может работать автоматически, время реакции на угрозу – одна секунда, вероятность попадания каждой ракеты SM-6 по цели примерно равна единице. То есть сколько у корабля ракет, столько целей он поразит, остальное будут добивать пушка и оборонительный комплекс малой дальности. К этому стоит добавить эффективные системы РЭБ.

    Для Ирана нереально пробить такую ПВО. Это проверили хуситы, израсходовавшие немало своих ракет против американских кораблей с нулевым результатом. Разные же «геранеподобные» беспилотники – еще более легкая цель.

    Если американцы начнут проводить танкеры через пролив под прикрытием эсминцев «Арли Берк», то нанести одномоментный удар достаточной силы, чтобы пробить их оборону, иранцам просто нечем. Но это не значит, что они ничего не могут сделать.

    Не имея возможности проломить ПВО эсминцев в один удар, Иран должен заняться тем, чем с ранних 80-х в морских вопросах не занимался – оперативным планированием. Необходимо спланировать серию ударов таким образом, чтобы заставить эсминцы израсходовать зенитные ракеты – а потом бить и по эсминцам, и по танкерам. Инструменты для этого есть.

    Прежде всего комбинированные атаки дронов, противокорабельных и баллистических ракет на сами эсминцы. Пробить ПВО не получится, но можно за несколько часов истощить запасы ракет на кораблях. Баллистические ракеты в эсминец попасть не могут, но американцы вынуждены будут их сбивать, тратя ракеты.

    Затем опять же комбинированные атаки на эсминцы безэкипажными катерами (БЭК) и подводными «дронами» – необитаемыми подводными аппаратами. Это как минимум заставит американцев маневрировать и перегрузит личный состав боевого информационного центра на корабле.

    Наконец, если в воздухе не будет вертолетов, а рядом – литорального боевого корабля, способного топить БЭК многими десятками (даже когда они атакуют со всех сторон), то несколькими десятками безэкипажных катеров можно попробовать вообще поразить эсминец. Ему есть чем отбиваться, и личный состав умеет это делать, но их можно перегрузить целями. А по «литоральникам» пытаться бить ракетами, от которых им трудно отбиваться.

    Серия массированных атак на конкретный корабль приведет к тому, что он израсходует зенитные ракеты или будет вынужден покинуть район боевого применения.

    Можно попробовать спровоцировать эсминец на подъем вертолета, а в момент взлета нанести по нему ракетный удар – имея вертолет в воздухе рядом, эсминец может оказаться неспособным применить свой ракетный арсенал. Есть и другие методы.

    Но так или иначе, если глупо пытаться проломиться через корабельную ПВО, то шансов у Ирана немного. Если же грамотно планировать нападения на американские эскортные силы, с учетом их реальных боевых возможностей, то шансы нейтрализовать возможности эсминца у Ирана есть. А значит, и продолжить удары по танкерам. И тогда операция ВМС США по деблокированию Ормузского пролива будет провалена, а цены на нефть продолжат свой рост.

    США потребовали отставки президента Кубы
    Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    Число погибших при ударе Пакистана по Кабулу достигло 400 человек
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    В Польше зафиксировали рост пророссийских настроений
    США потребовали от ВТО навсегда отменить пошлины на интернет-торговлю
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив

    США обещают разблокировать Ормузский пролив, начав эскортировать и защищать проходящие через акваторию танкеры. На первый взгляд, у американского флота не должно возникнуть с этим проблем – в составе ВМС США имеются корабли с очень мощными системами ПВО. Однако Иран способен преподнести американцам сюрприз. О чем идет речь? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Если вас запугивают по телефону

      В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

      7 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Евреи и персы воюют впервые в истории

      До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

      32 комментария
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Верования в США тонут в Ормузском проливе

      Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

      4 комментария
    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

