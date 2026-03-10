  • Новость часаНа поразившей школу в Иране ракеты обнаружена американская маркировка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин назвал условия энергетического сотрудничества с Европой
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    США сняли нефтяные санкции с некоторых стран
    Мировые цены на нефть снизились
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    5 комментариев
    10 марта 2026, 08:30 • Экономика

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля после Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти?

    Первые дни кризиса сохранялась иллюзия, что США и Израиль смогут быстро добиться победы. Поэтому цены на нефть росли медленнее цен на газ. Причина в том, что у трейдеров и крупных покупателей имеются запасы нефти на один–три месяца, и если бы конфликт продлился недолго, дефицит не успел бы серьезно сказаться на потребителях. С газом ситуация иная. В Европе газовые хранилища опустошены после необычно суровой зимы, и стабильность газоснабжения все больше зависит от регулярности прибытия танкеров с СПГ.

    Приостановка лондонскими страховыми компаниями действия страховых полисов вызвала практически мгновенную остановки движения танкеров и газовозов через Ормузский пролив. И дальше рынок начал реагировать на все более явный провал блицкрига.

    Уже к 9 марта впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов – увеличение на 30% всего за неделю. Российская нефть Urals, ранее продававшаяся с существенным дисконтом к Brent, подорожала сильнее всего из-за ажиотажного спроса со стороны Китая и Индии. Газ подорожал неравномерно в разных макрорегионах мира (максимально – в 2,5 раза), в зависимости от местных условий.  Президент Владимир Путин предупредил, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов в результате событий на Ближнем Востоке приведет к новой устойчивой ценовой реальности.

    Японию и Южную Корею спасут только Россия и США

    Для двух крупнейших технологических экономик Азии – Японии и Южной Кореи – блокада Ормузского пролива и остановка мощностей в Катаре стали «идеальным штормом». Эти страны фактически являются энергетическими островами, где СПГ обеспечивает почти 100% потребления газа.

    Южная Корея зависит от поставок из Персидского залива примерно на 30–35%. В условиях блокады Сеул мгновенно лишился трети своего газового баланса. Запасов СПГ хватит на 12–14 дней. Корейское правительство уже ввело экстренный режим экономии, ограничив работу газовых электростанций и переводя промышленность на уголь и мазут, чтобы растянуть резервы до апреля. Цены на азиатском хабе JKM взлетели с 390 долларов за тысячу м3 (27 февраля) до 910 долларов (6 марта).

    Для Южной Кореи это означает рост себестоимости производства полупроводников и стали. Крупнейшие компании (Samsung, SK Hynix) обеспокоены возможным дефицитом инертных газов и ростом счетов за электричество, которые могут подскочить на 40% уже в следующем квартале.

    У Японии ситуация несколько получше, эта страна традиционно поддерживает самые высокие в мире коммерческие запасы СПГ. Текущих объемов (~5 млн тонн) хватит примерно на 18–21 день нормального функционирования. Япония также имеет преимущество в виде 15 действующих ядерных реакторов. Перезапуск блока №6 АЭС «Касивадзаки-Карива» в феврале 2026 года позволил стране сэкономить около 1 млн тонн СПГ ежегодно, что сегодня является критическим демпфером. Однако йена уже отреагировала падением, так как торговый баланс страны ушел в глубокий минус из-за резко подорожавшего импорта энергии.

    Обе страны пытаются экстренно перекупить грузы, следующие из Австралии и США, предлагая премию к европейским ценам: Австралия остается главным гарантом, обеспечивающим 25–40% импорта, так как ее маршруты проходят вне зоны конфликта. Сахалин-2 (Россия) стал критически важным источником для Японии (около 9% импорта). Несмотря на санкции, объявленные Японией в прошлые годы, в марте 2026 года Токио увеличил закупки с Сахалина до технологического максимума.

    Если блокада Ормузского пролива продлится более 14 дней, Япония и Южная Корея столкнутся с необходимостью веерных отключений электричества и остановки энергоемких производств.

    Единственным долгосрочным выходом для них остается форсированный возврат к атомной энергетике и надежда на запуск новых СПГ-терминалов в США, который ожидается к концу 2026 года.

    Китай: Стратегический разворот к «Силе Сибири – 2»

    Китай демонстрирует самую высокую устойчивость среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Собственная добыча обеспечивает более 50% (около 275 млрд м³ в год) внутреннего потребления газа. Еще около 20% потребления дает трубопроводный импорт. Труба «Сила Сибири – 1» работает на сверхпроектной мощности (около 40 млрд м³), обеспечивая северные и восточные провинции самым дешевым газом в регионе.

    Доля СПГ снизилась до ~28–30%. При этом Китай располагает колоссальным профицитом терминалов по приему СПГ (загружены лишь на 50%), что позволяет ему в любой момент принять «американский десант» танкеров вместо заблокированных катарских. На март 2026 года Китай располагает стратегическим резервом в объеме ~35 млрд м³ в подземных хранилищах (ПХГ).

    5 марта 2026 года, в рамках обнародованного плана на новую пятилетку (2026–2030 гг.), правительство КНР официально перевело проект «Сила Сибири – 2» в статус приоритетной подготовительной фазы. Между Москвой и Пекином подписан пакет юридически обязательных меморандумов. Ранее Китай годами затягивал согласование цены, но текущая цена СПГ в 903 доллара за тысячу м³ сделала российские предложения по 253–325 долларов чрезвычайно привлекательными. Китай выразил готовность взять на себя значительную часть затрат на строительство участка через Монголию в обмен на «специальную дисконтную сетку» в первые 5 лет эксплуатации.

    Проект мощностью 50 млрд м³ в год позволит Китаю практически полностью отказаться от рискованного спотового СПГ к 2032–2033 годам. Предварительные работы по трассировке маршрута через Монголию (газопровод «Союз Восток») уже активизированы.

    Европа: Расплата за отказ от российского газа

    В марте 2026 года Европа оказалась в парадоксальной ситуации. Прекратив закупки российского трубопроводного газа, регион стал заложником глобального рынка СПГ. Блокада Ормузского пролива и остановка катарского экспорта вызвали цепную реакцию, взвинтив цены на хабе TTF за неделю на 68% с $402 до $674 за тысячу кубометров. При этом для большинства немецких и итальянских предприятий цена в $400 за тысячу кубометров является порогом рентабельности. Скачок выше $600 автоматически делает производство энергоемких товаров (алюминий, азотные удобрения) убыточным.

    Европа в 2025 году обеспечивала свои потребности в газе преимущественно за счет трех источников: Норвегии (~35%), США (~20% в виде СПГ) и Алжира (~12%). Поставки из Персидского залива обеспечивали около 10% европейского импорта СПГ (Катар – 18 млрд м³, Оман и ОАЭ – 1–2 млрд м³). Потеря этого объема сама по себе не критична, но конкуренция с Азией (Японией и Кореей) за американские танкеры и биржевой способ определения цены создали ценовое ралли.

    Технически для Европы остается возможным получение газа из России по трем газопроводам. Это неповрежденная нитка «Северного потока 2» (27,5 млрд кубометров), проходящий через Польшу газопровод «Ямал-Европа» (33 млрд кубометров), ГТС Украины (120-130 млрд кубометров). Эти мощности могли бы полностью закрыть дефицит, вызванный катарским кризисом, за несколько дней. Но в нынешней политической реальности Европы это невозможно.

    Единственный реальный путь для Брюсселя в марте 2026 года – прямые переговоры с Вашингтоном о приоритетных поставках СПГ. США уже пообещали направить дополнительные 15 млрд м³ в Европу до конца года, но это физически произойдет только осенью после ввода терминала Golden Pass (Техас).

    После атаки в Средиземном море на российский танкер с СПГ российское руководство стало рассматривать возможность прекращения поставок газа в Европу, не дожидаясь, пока она сама исполнит свою угрозу полностью отказаться от российского газа. Это рисует перед европейскими политиками кошмарный сценарий.

     В 2025 году Россия поставила в ЕС около 21–24 млрд м³ СПГ. Если этот объем исчезнет одновременно с катарским, Европа теряет суммарно 40–42 млрд м³ импорта. В этом случае ежемесячный дефицит составит примерно 3,5 млрд м³. При сохранении текущего потребления оставшиеся к сегодняшней дате в ПХГ 32 млрд м³ будут «проедаться» для компенсации импорта и текущих нужд.

    К августу–сентябрю 2026 года (когда ПХГ должны быть заполнены для следующего зимнего сезона) запасы газа в них упадут до технологического минимума (10–15%), когда давление в трубах станет недостаточным для нормальной работы системы. И следующий зимний сезон станет кошмаром. Что произойдет с ценами на газ при существующей в Европе системе биржевого ценообразования – и подумать страшно.

    Первая реакция на слова Путина проявилась в том, что в Азии (на терминале JKM) цена газа снизилась с пиковых значений 3 марта (903 доллара за 1000 м3) к 9 марта до 565 долларов. В Европе же продолжился рост с 635 долларов 3 марта до 660 долларов 9 марта.

    Россия: превращение в «аппарат искусственного дыхания»

    Если война затянется и удары по портам и терминалам станут системными, а блокада Ормузского пролива полной – цены на нефть продолжат расти. Это произойдет не сразу – у трейдеров и потребителей имеются запасы на срок до трех месяцев, но компенсировать выпадающие 20% мировых поставок нефти практически невозможно. Парадокс в том, что основные резервные мощности нефтедобычи находятся в странах Персидского залива и в случае блокады Ормузского пролива не могут быть задействованы.

    Перекрытие Ормузского пролива лишит Китай арабской и иранской нефти (около 45-50% всего его морского импорта). Китай продолжает забирать нефть Саудовской Аравии из расположенного в Красном море порта Янбу. Но мощность ведущего туда нефтепровода ограничена (5, максимально – 7 млн баррелей в сутки), а мощность терминала составляет 3 млн баррелей в сутки. Китай экстренно стал перекупать идущую в США венесуэльскую нефть, предлагая значительно более высокую цену (доля венесуэльской нефти возросла до 13%, но это не долгосрочный выход). Ну и доля импорта из России увеличилась с 20% до 28%.

    Как образно написано в одном американском аналитическом обзоре, «Россия для Китая превратилась из “выгодной заправки” в “аппарат искусственного дыхания”». Естественно, о прежних скидках на российскую нефть речи больше не идет.

    Индия, прежде под давлением США колебавшаяся по поводу продолжения импорта российской нефти, сегодня настроена купить столько, сколько ей продадут. Более того, Вашингтон, обеспокоенный дестабилизацией нефтяного рынка, уже снял запрет на российскую нефть для Индии и настроен распечатать свои стратегические нефтяные резервы.

    Европа получала из Залива в 2025 году около 6% импортируемой нефти. Основными поставщиками нефти были Норвегия (14,6%), США (14,5%) и Казахстан (12,2%). Остальные объемы шли из Африки и Латинской Америки. Теперь европейцам необходимо искать замену арабской нефти (от 1,2 до 1,5 млн баррелей в сутки). Искать там, где есть возможность нарастить добычу и есть возможность безопасно транспортировать эту нефть заказчику.

    Безопасность логистики в вопросах поставок нефти стала почти равнозначна достаточности добывающих мощностей и цены. Первые атаки на российские танкеры в Черном и Средиземном морях только обозначили этот вопрос. Тогда на Западе потирали руки, видя в террористических действиях украинских диверсантов удачную возможность ударить по российскому нефтяному экспорту. Сейчас проблема безопасности встала перед ними во стократ большем масштабе.

    И дело не только в стоимости фрахта и страховки. Вопрос надежности поставок сегодня в большей степени определяется геополитическим фактором, который часто перевешивает привлекательные на первый взгляд цены.

    * * *

    Таким образом, тенденция уже обозначена: при выборе поставщика нефти сегодня геополитический фактор становится весомее привлекательной цены. Соединенные Штаты спасают энергоснабжение Европы и Японии, Россия – Китая и Индии. Венесуэла теперь торгует нефтью только под контролем Вашингтона. То же самое США хотят сделать с Ираном. А исход нынешней войны в Заливе определит, попадут ли страны Персидского залива в полную зависимость от США или американцам придется уйти из региона.

    Глобальная экономика распадается вместе с энергетическими потоками. Постепенно основная часть нефтяных поставок будет происходить внутри больших геополитических объединений, а «трансграничная торговля» между складывающимися блоками станет сокращаться.

    Следующим шагом станет отказ от глобального ценообразования. Это уже началось, когда России пришлось продавать свою нефть со скидкой. Теперь ситуация перевернулась. Следующий шаг (не завтра, но уже в обозримой перспективе) – начинать переходить к ценообразованию в рублях (ну или в привязке к корзине нескольких дружественных валют).

    Кстати, введение нефтерубля дало бы России возможность безболезненно провести эмиссию, необходимую для подстегивания внутреннего роста российской экономики. А заодно приблизить создание рублевой валютно-экономической зоны как решающего условия построения по-настоящему суверенной экономики. Это задача не сегодняшнего дня, но готовиться к этому уже пора.

    Главное
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    В зоне СВО развернули российскую спутниковую связь
    Трамп допустил «недружественное поглощение» Кубы
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    Южная Корея указала на возможность США забрать системы ПРО против воли Сеула
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля после Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США

    Тегеран нанес «щелчок по носу» американцам и израильтянам – именно так, по словам экспертов, стоит воспринимать избрание новым верховным лидером Ирана сына убитого рахбара Хаменеи. Почему же был выбран именно он – и что будут делать в ответ Израиль и США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации