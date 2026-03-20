  Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 15:48 • Новости дня

    На Украине мужчина сутки прятался от сотрудников военкомата в автомобиле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Житель Александрии Кировоградской области на Украине забаррикадировался в автомобиле, чтобы скрыться от сотрудников военкомата, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна.ua», мужчина провел внутри машины больше суток, отказываясь покидать укрытие и общаться с представителями территориального центра комплектования (ТЦК), передает РИА «Новости».

    Отмечается, что местные жители собрались у машины и в итоге освободили мужчину. В сообщении говорится: «В итоге полиция и ТЦК его отпустили».

    Ранее в территориальном центре комплектования в Одессе сотрудники военкомата задержали глухонемого мужчину, которого затем насильно доставили в транспорт, принадлежащий военкомату.

    14 марта сотрудники территориального центра комплектования в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома на шесть дней без присмотра осталась прикованная к кровати пожилая мать.

    19 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский не рассматривается Россией как легитимный участник будущих переговоров или подписания акта капитуляции, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что и Гитлер не мог быть участником переговоров.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем аккаунте на платформе Max, что Владимир Зеленский никогда не станет легальной стороной переговоров с Россией и не сможет быть стороной подписания акта капитуляции. По словам Медведева, «Зеленский никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции».

    Медведев также провел историческую параллель, отметив: «Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полученных от европейских стран сигналах желания участвовать в переговорах по украинскому урегулированию. Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются. Кремль назвал именно Киев основным тормозом мирных переговоров.

    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что американские боеприпасы должны использоваться для нужд США, а не отправляться на Украину.

    Соединенные Штаты должны применять свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, нынешняя ситуация связана с политикой Джо Байдена, в результате которой запасы боеприпасов США были истощены из-за отправок не собственным вооруженным силам, а на Украину, передает РИА «Новости».

    Хегсет отметил, что при анализе любых возникающих проблем решение зачастую сводится к одной рекомендации – «отправьте это Украине». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Вашингтон должен использовать боеприпасы для своих собственных интересов, а не поставлять их за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть дней конфликта с Ираном обошлись Вашингтону в 11 млрд долларов. Причем военным США впервые пришлось использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов и баллистических ракет.

    Ранее Пентагон запросил 200 млрд долларов на военные действия с Ираном.

    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    20 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль не понимает, зачем Евросоюз усиливает участие в конфликте на Украине, вместо того чтобы искать мирное решение.

    Песков на брифинге подчеркнул, что до сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему страны Европы продолжают проводить политику, направленную на поддержание и провоцирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил: «Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования».

    Песков также заявил, что для Москвы главным остается вопрос, зачем Евросоюз фактически напрямую вовлекся в ситуацию на Украине. По его словам, Кремлю странно комментировать, почему Европа не поддерживает США на Ближнем Востоке, одновременно поддерживая эскалацию ситуации на Украине.

    Ранее Песков рассказал о получении сигналов от европейских стран о желании участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили конфликты на Украине и в Иране, но не приняли конкретных решений по этим вопросам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

    20 марта 2026, 02:54 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова». «Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    20 марта 2026, 06:31 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    У Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это вопрос «доверия к Европейскому совету».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    20 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Умер глава УПЦ КП Филарет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» Епифаний (Думенко).

    О смерти главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета сообщил руководитель неканонической структуры «Православная церковь Украины» Епифаний Думенко, передает РИА «Новости».

    Думенко написал в соцсети Facebook (запрещена в России), что «завершился земной путь святейшего патриарха Филарета».

    По информации неканонического Киевского патриархата, 9 марта Филарет был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. К моменту смерти ему исполнилось 97 лет.

    Филарет (Денисенко) в 1990 году был митрополитом Киевским и всея Украины и возглавлял новообразованную каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке украинских властей он выступил за независимость от Русской православной церкви. В 1992 году собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, после чего Денисенко создал на Украине раскольническую структуру «Украинская православная церковь Киевского патриархата». За эти действия он был отлучен от Церкви и предан анафеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарха Филарета из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в одно из медучреждений Киева.

    Весной 1992 года решением Архиерейского собора УПЦ в Харькове Филарета лишили сана и предали анафеме. Вселенский патриархат позже восстановил извергнутого из сана и отлученного от церкви Филарета Денисенко в сущем сане, запустив процесс оформления раскольнической ПЦУ.

    20 марта 2026, 03:48 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан напомнил, что в декабре 2025 года, когда Совет Евросоюза принимал это решение, Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали инициативу, однако не препятствовали ее реализации для других стран, передает ТАСС.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», что глава венгерского правительства назвал нефтяной блокадой против Венгрии.

    «В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», – заявил Орбан, пояснив, что Венгрия не допустит выделения Украине 90 млрд евро до возобновления работы нефтепровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова».

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    19 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Орбан «разминал ноги» во время выступления Зеленского на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не присутствовал за столом переговоров по кредиту Украине, но ходил по залу, «разминал ноги», когда Владимир Зеленский выступал на саммите Евросоюза по видеосвязи, сообщает Euractiv.

    Издание Euractiv со ссылкой на два источника сообщило, что Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом во время онлайн-выступления Владимира Зеленского на саммите ЕС. По данным трансляции, опубликованной на портале Еврокомиссии, Орбан не был замечен за столом вместе с остальными лидерами Евросоюза в момент обращения Зеленского, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока Зеленский говорил.

    Ранее, как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, отчаяние в Евросоюзе по поводу невозможности выдать Украине кредит из-за позиции Венгрии привело к обострению отношений. Правительства стран-членов начали занимать более конфронтационную позицию по отношению к Будапешту, а также обсуждать возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины.

    А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Еврокомиссия рассчитывала добиться прогресса по снятию венгерского вето перед саммитом ЕС.

    20 марта 2026, 02:31 • Новости дня
    Премьер Швеции пообещал Украине европейский кредит

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на задержку из-за позиции Венгрии, которая блокирует кредит от Евросоюза Украине в 90 млрд евро, деньги поступят, заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.

    «Деньги поступят, но будет задержка», – приводит слова Кристерссона РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – отметил Кристерссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Будапешт не изменил свою позицию и продолжит блокировать предоставление Украине так называемого военного кредита ЕС на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    20 марта 2026, 06:18 • Новости дня
    Сийярто сообщил о просьбе Киева к ЕС выделить 5,5 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запросила еще 5,5 млрд евро у Евросоюза на подготовку к военным действиям следующей зимой, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Украинцы запросили еще 5,5 млрд евро, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Венгрия выступила против предоставления этих средств до тех пор, пока не будет возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто заверил, что его страну не получится шантажировать. Он пригрозил, что «пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги»

    По информации Сийярто, власти Украины в Киеве встретились с главами представительств стран Евросоюза, включая венгерского посла, где озвучили просьбу о выделении 5,5 млрд евро для подготовки страны к военным действиям зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    20 марта 2026, 00:36 • Новости дня
    В Раде заявили о невозможности выполнить требование МВФ в срок

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада не сможет одобрить в срок налоговый законопроект, необходимый для получения следующего транша финансирования от МВФ, заявил украинский депутат Дмитрий Разумков.

    «Принять до конца марта невозможно, – приводит слова депутата ТАСС. – По состоянию на сегодня эти законы не проходят парламент».

    Он рассказал, что даже так называемый «закон на старые носки» – закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы – не смог набрать необходимого числа голосов, хотя это «самое простое, что было». За него проголосовали только 168 депутатов, тогда как для принятия требуется не менее 226 голосов.

    Разумков подчеркнул, что попытки ускорить принятие закона путем внесения всех необходимых для МВФ поправок во втором чтении не увенчались успехом. По его словам, «оно не пройдет, этого не будет, это никто не позволит сделать». Таким образом, «по состоянию на сегодня» принятие законопроекта остается невозможным, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ.

    20 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    Доброволец из Германии захотел получить гражданство России

    Tекст: Антон Антонов

    Доброволец из Германии Мартин Меерхофф, служащий в подразделении Минобороны России, выразил желание стать российским гражданином после участия в спецоперации.

    Меерхофф отметил, что переселился в Россию в 2025 году и оформил разрешение на временное проживание, передает ТАСС.

    «Я читал указ президента [России Владимира Путина], что можно получить гражданство после одного года участия в СВО. Я очень хочу получить это гражданство, это во-первых. И во-вторых, участие в СВО для меня – это дело чести», – сказал Меерхофф.

    По его словам, возвращение в Германию может грозить ему тюремным сроком, а жить в Европе он не желает, поскольку, по его мнению, Германия превратилась в «сумасшедший дом».

    Меерхофф также подчеркнул, что с детства интересуется Россией, ее литературой, музыкой и культурой. Он добавил, что, приехав впервые в Россию, почувствовал себя как дома после долгого пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в 2024 году подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, а также их семей.

    В декабре в Москве состоялось торжественное вручение российского паспорта бывшему гражданину Канады, участвовавшему в спецоперации на Украине.

    Путин подписал закон, запрещающий выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах России, для уголовного преследования.

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации