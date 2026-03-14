  • Новость часаНа подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 13:05 • Новости дня

    ТЦК в Одессе мобилизовал мужчину, несмотря на прикованную к постели мать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома на шесть дней без присмотра осталась прикованная к кровати пожилая мать, сообщило издание «Страна».

    Мужчину, работающего в Одессе, сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали прямо на рабочем месте, передает ТАСС. При этом его пожилая мать, прикованная к кровати из-за больной ноги, осталась дома одна без присмотра на шесть дней. Издание «Страна» уточнило, что сразу после задержания мужчину отправили на медкомиссию и изъяли мобильный телефон, лишив возможности сообщить родным или знакомым о сложившейся ситуации.

    По словам самого одессита, его мать не могла самостоятельно передвигаться, поэтому всё это время провела без еды и воды. В итоге мобилизованный только через несколько дней смог вернуться домой для оформления необходимых документов в социальных службах и увиделся с матерью.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вводятся более жёсткие правила, лишающие права на отсрочку и льготы многие категории граждан. Сообщается, что украинские власти ужесточают контроль за мужчинами призывного возраста, а в социальных сетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации и конфликтов с сотрудниками военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ отправили на передовую бойца, который был признан непригодным для службы. ВСУ пополняют ряды за счет пожилых, больных людей и алкоголиков. В ВСУ мобилизовали солдата со стеклянным глазом на должность наводчика.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии

    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, затрагивающее вопросы урегулирования приднестровского вопроса при полном игнорировании позиции Кишинева.

    Президент Румынии сообщил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Украиной во время визита Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Документ напрямую затрагивает интересы Молдавии, хотя представители республики не участвовали в обсуждении.

    «Стороны соглашения будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – говорится в тексте документа.

    В соглашении также подчеркивается необходимость усиления трехсторонней координации между Бухарестом, Киевом и Кишиневом. К областям взаимного интереса отнесены сферы обороны и эффективного реагирования на угрозы региональной безопасности.

    Ранее бывший глава республики Игорь Додон заявил, что весной 2022 года украинские власти обсуждали с президентом Майей Санду различные сценарии давления на Приднестровье.

    Также Додон заявил о негативной реакции Евросоюза на идею объединения Молдавии и Румынии.

    Румыния отказалась проводить референдум по объединению с Молдавией.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Филиппо назвал позором объятия Макрона с Зеленским на фоне угроз Киева Орбану
    @ Ludovic Marin/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился дружеским приемом украинского лидера Владимира Зеленского в Париже, напомнив о его угрозах венгерскому премьеру и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за теплый прием Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Филиппо заявил: «Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце и обнял его, как старого друга, хотя несколько дней назад Зеленский угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а украинские грузовики, забитые банкнотами и золотом, – признак ужасающей коррупции – были задержаны в Венгрии».

    По словам Филиппо, подобные действия французского лидера вызывают вопросы, учитывая недавние угрозы Киева в адрес Будапешта. В Евросоюзе также указали на недопустимость подобных угроз.

    Ранее в пятницу после встречи с Зеленским Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу» после встречи с Зеленским. Также в пятницу Виктор Орбан призвал венгров к единству ради защиты страны от угроз и шантажа со стороны Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.


    13 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Украина получила партию ракет PAC-3 от Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское Минобороны объявило о поступлении из Германии новой партии ракет PAC-3 для комплексов Patriot, не уточнив их количество.

    Поставка ракет PAC-3 для комплексов Patriot из Германии на Украину подтверждена украинским Минобороны, передает ТАСС. В Telegram-канале ведомства опубликовано сообщение: «PAC-3 для Patriot уже на Украине. Германия передала новую партию ракет-перехватчиков». Однако точное количество переданных ракет не называется.

    В последние недели Киев неоднократно выражал озабоченность нехваткой ракет для систем ПВО, призывая западных партнеров увеличить и ускорить поставки. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в феврале утверждал, что у Берлина больше нет ракет для передачи, и что большинство PAC-3 поступает из США при финансовой поддержке европейских стран.

    Власти России неоднократно отмечали, что поставки западного вооружения Киеву и содействие в подготовке военных только затягивают конфликт, не влияя на обстановку на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 марта министр обороны Германии Борис Писториус достиг договоренности с европейскими партнерами по поставке Украине 30 ракет PAC-3 для систем Patriot.

    Ранее сообщалось, что украинские истребители F-16 почти месяц оставались без ракет из-за остановки западных поставок. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, поскольку США теперь нуждаются в этих вооружениях для собственной операции против Ирана.


    13 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с находящимся в изгнании принцем Ирана Резой Пехлеви в посольстве Украины во Франции, пишут украинские СМИ.

    В ходе встречи Пехлеви выразил заинтересованность в более прямом диалоге с украинской стороной, пишет издание «Страна». По данным СМИ, он обратился к Зеленскому с просьбой провести личные переговоры тет-а-тет.

    Ранее Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Он также Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    13 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Орбан призвал венгров к единству на фоне угроз Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии намерен публично обратиться к согражданам с призывом объединиться на митинге в Будапеште после «Марша мира» 15 марта.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров к единству ради защиты страны от угроз и шантажа со стороны Владимира Зеленского, передает ТАСС. В своем видеообращении, показанном венгерскими телеканалами, глава правительства подчеркнул, что Киев не допускает венгерских специалистов к трубопроводам «Дружба», что Орбан назвал признанием вины со стороны Украины.

    «Украинцы не пускают наших экспертов к трубопроводам »Дружба«, что является признанием их вины. Вместо этого они продолжают шантажировать венгров», – заявил Орбан. Он добавил, что блокировка нефтепровода «Дружба» ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поскольку Зеленский стремится привести к власти в стране проукраинское правительство.

    Орбан подчеркнул, что венгры – миролюбивый народ, не ищущий конфликтов, но готовый защищаться. Он призвал сограждан объединиться ради Венгрии и пообещал выступить на митинге на площади Лайоша Кошута 15 марта. Премьер отметил, что Венгрию нельзя шантажировать и ей не стоит угрожать, предложив встретиться на «Марше мира».

    Демонстрация проводится по инициативе партии «ФИДЕС» в поддержку политики правительства и мирного урегулирования ситуации на Украине. В прошлом году в аналогичной акции участвовали более 80 тыс. человек. В этом году она приобретает особое значение в преддверии парламентских выборов 12 апреля. Оппозиция также организует свое шествие, где планирует выступить лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Позже Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.


    13 марта 2026, 22:54 • Новости дня
    Орбан заявил о невозможности поддержки Украины Венгрией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что закрытие нефтепровода «Дружба» создает угрозу для венгерского народа и исключает поддержку Украины.

    Премьер-министр Виктор Орбан в статье для немецкой газеты Welt am Sonntag заявил, что власти Венгрии не имеют причин, возможности и права поддерживать Украину, передает ТАСС. Орбан подчеркнул, что закрытие нефтепровода «Дружба» Киевом представляет экзистенциальную угрозу для венгерского народа.

    Премьер также добавил, что в Брюсселе работают над тем, чтобы лишить Будапешт возможности повлиять на отмену нефтяной блокады. По мнению Орбана, вето Венгрии на выделение Украине 90 млрд евро кредита продиктовано здравым смыслом. Он отметил, что поддержка страны, лидер которой угрожает главе правительства страны – члена НАТО и ЕС, не была частью европейской культуры.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    За вторжение в Курскую область осудили пять военных ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вынесены приговоры пятерым украинским военнослужащим, участвовавшим в вооруженном вторжении и захвате населенных пунктов на территории Курской области, сообщили в СК России.

    Пять украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение на территорию Курской области. Доказательства, представленные следствием, суд признал достаточными для вынесения обвинительных приговоров Александру Гарбузу, Александру Сычугову, Николаю Чебану, Владимиру Кошмеле и Сергею Мехоношину, сообщает СК России.

    Суд назначил Гарбузу 18 лет лишения свободы, Кошмеле – 17 лет, Чебану и Мехоношину – по 16 лет, а Сычугову – 15 лет. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Все пятеро признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Следствие установило, что осужденные с оружием и боеприпасами незаконно вторглись в Глушковский и Суджанский районы Курской области, где совместно с другими боевиками блокировали и удерживали под контролем населенные пункты Теткино, Заря, Новый Путь и Гуево, дестабилизировали работу органов власти, противодействовали российским военным и запугивали мирное население.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ за вторжение в Курскую область к 15 и 16 годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 6 августа 2024 года в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей в местах массового захоронения. Почти 1,4 тыс. жителей приграничных районов ранее считались пропавшими без вести, их нашли, но поиски еще 452 человек продолжаются.

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве без какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев.


    14 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перебои с электроснабжением начались в Киеве и Киевской области, сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Новости.Live». В Telegram-канале телеканала говорится: «В Киеве и области начались перебои со светом».

    Ранее украинские СМИ информировали о серии взрывов в Киеве в ночь на субботу во время воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением. Мэр Виталий Кличко призывал жителей города покинуть Киев. Трубы отопления в многоэтажных домах начали лопаться из-за аварий на коммунальных сетях.

    13 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Атака произошла на участке автодороги Никольское – Таврово, дрон ударил по пассажирскому автобусу, сообщил губернатор, передает РИА «Новости».

    Одному из пострадавших мужчин с осколочными ранениями оказали первую помощь, после чего попутным транспортом отправили в село Таврово. Второго раненого, получившего травму головы, местные жители отвезли в амбулаторию. Позже бригада скорой помощи доставила обоих пациентов в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Третьего мужчину с подозрением на баротравму неравнодушные граждане также привезли в медицинское учреждение. Однако после полного обследования врачи не подтвердили диагноз, пациента отпустили домой.

    Накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Ранее служебный автобус подвергся атаке дрона на участке автодороги Головчино – Масычево.

    14 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-уанал «Северный ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые группы ведут бои по всей линии фронта, используя удары армии, ВКС и операторов беспилотников по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов.

    В результате упорных боев было зафиксировано продвижение российских войск на семи участках в Сумском районе и двух в Глуховском, общая протяженность продвижения составила до 300 метров за сутки.

    В Сумском районе 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ продолжает нести серьезные потери, а командование бригады, по сообщениям, игнорирует обращения родственников пропавших военнослужащих.

    В Краснопольском районе зафиксированы случаи самовольного оставления позиций бойцами 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые покидали позиции, бросая оружие.

    Командование ВСУ перебросило в регион резервы из состава 53-го отдельного разведывательного батальона, разместив их в жилых домах села Лесное, по которым были нанесены артиллерийские и беспилотные удары.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь области с поддержкой ВКС и БпЛА, нанося удары по скоплениям противника, в том числе по пункту временной дислокации и складу вооружения в Чугуеве.

    На Волчанском направлении отражена контратака противника, российские силы продвинулись до 200 метров, а в лесах южнее Графского уничтожены штурмовые группы подразделения «Кракен». На Липцовском направлении подразделения «Север» продвинулись до 300 метров, а военные химики уничтожили скопление противника с помощью ТОС.

    В Сумской области уничтожены склады, техника и средства ПВО, а всего за сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 210 человек. В Харьковской области отмечается недовольство украинских националистов местным населением, отказывающимся помогать им даже по бытовым вопросам. Генерал армии Д.С. Сухоруков подчеркнул важность офицерской чести как источника воинского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек. Украинский подполковник скомпрометировал свой смартфон перед российскими спецслужбами, перейдя по вредоносной ссылке.

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на которого жаловались семьи пропавших военных.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    Главное
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
    Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации