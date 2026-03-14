ТЦК в Одессе мобилизовал мужчину, несмотря на прикованную к постели мать
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома на шесть дней без присмотра осталась прикованная к кровати пожилая мать, сообщило издание «Страна».
Мужчину, работающего в Одессе, сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали прямо на рабочем месте, передает ТАСС. При этом его пожилая мать, прикованная к кровати из-за больной ноги, осталась дома одна без присмотра на шесть дней. Издание «Страна» уточнило, что сразу после задержания мужчину отправили на медкомиссию и изъяли мобильный телефон, лишив возможности сообщить родным или знакомым о сложившейся ситуации.
По словам самого одессита, его мать не могла самостоятельно передвигаться, поэтому всё это время провела без еды и воды. В итоге мобилизованный только через несколько дней смог вернуться домой для оформления необходимых документов в социальных службах и увиделся с матерью.
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вводятся более жёсткие правила, лишающие права на отсрочку и льготы многие категории граждан. Сообщается, что украинские власти ужесточают контроль за мужчинами призывного возраста, а в социальных сетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации и конфликтов с сотрудниками военкоматов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ отправили на передовую бойца, который был признан непригодным для службы. ВСУ пополняют ряды за счет пожилых, больных людей и алкоголиков. В ВСУ мобилизовали солдата со стеклянным глазом на должность наводчика.