Пленный украинский военнослужащий рассказал о бойце ВСУ со стеклянным глазом

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью, распространенном Министерством обороны России, пленный украинский солдат Роман Гутник рассказал, что был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, несмотря на наличие у него проблем со здоровьем, передает ТАСС. Гутник, ранее работавший сапожником в Харькове, сообщил, что его задержали по пути на работу сотрудники военкомата и отправили на службу, потому что у него не было денег, чтобы избежать мобилизации.

Гутник добавил, что в автобусе по дороге на место службы он встретил другого мобилизованного солдата со стеклянным глазом, который также был назначен на место наводчика. Гутник выразил удивление по поводу этой ситуации, подчеркнув, что люди, которые не могут или не хотят воевать, вынуждены служить из-за отсутствия средств.

Он также рассказал о своем пленении российскими войсками на территории Курской области. По словам Гутника, его подразделение ожидало эвакуации, укрываясь в кустарниках, но было захвачено российским отрядом. Гутник отметил, что многие солдаты не хотят воевать, и в его бригаде почти не осталось людей. Он выразил разочарование происходящим в стране, упомянув об угрозах конфискации имущества и отсутствии положительных новостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине власти решили привлекать инвалидов и женщин к разминированию территорий, несмотря на очевидные риски для их здоровья. Газета сообщала, что на Украине даже инвалиды, такие как человек без трех пальцев, подпадают под мобилизацию в ВСУ. В частности, в материалах рассказывалось о случае, когда насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей выразил недовольство русской музыкой в территориальном центре комплектования.