Tекст: Елизавета Шишкова

Сам мобилизованный заявил, что что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, а поэтому должна быть отсрочка. Он пожаловался на высокое давление, головокружение, пишет издание «Страна». Тем не менее языкового инспектора нетрадиционной ориентации повезли в учебную часть под Киев. «В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш», – написал в соцсетях мобилизованный гей-инспектор.

В Одессе мужчина занимался тем, что выискивал вывески на русском языке, а также вычислял общающихся на нем и жаловался в полицию. Он также клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские.



Подробности о том, как языкового инспектора забрали в ТЦК, рассказал его партнер. По его словам, мужчину увезли прямо из отдела полиции, куда он пришел разбираться по очередному заявлению против русского языка.

Напомним, на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями. Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.