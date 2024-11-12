Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.14 комментариев
Стало известно, когда инвалидов на Украине отправят на фронт
Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.
Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования мобилизовать 1 млн человек для отправки на фронт, передает «РИА Новости». Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что мобилизация должна быть завершена до конца 2024 года. Основными регионами для набора станут Харьковская, Одесская, Днепропетровская области и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.
По словам Лисняка, в Харьковскую область были направлены 20 тыс. сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Он отметил, что мобилизации подлежат даже те граждане, кто имеет бронь от призыва или непригоден к военной службе по здоровью, в том числе инвалиды и люди с психическими заболеваниями. Также, по его словам, мобилизация ведется среди заключенных, которых отправляют на наиболее опасные участки фронта.
Лисняк также рассказал, что из сотрудников правоохранительных органов формируются стрелецкий и штурмовой батальоны «Лють», а сами силовики привлекаются к мобилизационным рейдам. Он отметил резкую эскалацию социального напряжения в Харьковской области, где увеличилось количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали мобилизовать людей с туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в ряды вооруженных сил, несмотря на их состояние здоровья. Руководители украинского военно-промышленного комплекса стали скрывать своих сотрудников от мобилизации, чтобы сохранить рабочие кадры на производствах.