Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Умер бывший посол России на Маврикии и в Македонии Асатур
МИД: Умер бывший посол России на Маврикии и в Македонии Асатур
Бывший посол России на Маврикии и в Республике Македонии Агарон Асатур скончался на 83-м году жизни, сообщили в МИД.
«Светлая память об Агароне Николаевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Агарона Николаевича», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Агарон Асатур родился в 1944 году. В 1967 году он окончил Институт восточных языков при МГУ имени Ломоносова, после чего с 1968 года находился на дипломатической службе.
Асатур занимал должность посла России на Маврикии с 1994 по 1999 год, а с 2002 по 2006 год возглавлял российское дипломатическое представительство в Македонии. После выхода в отставку в 2007 году он продолжил работу в ветеранских организациях министерства, а с 2017 года руководил ревизионной комиссией Фонда ветеранов дипломатической службы.
В сентябре бывший посол России в Белоруссии и Казахстане Вячеслав Долгов скончался в столице на 90-м году жизни.