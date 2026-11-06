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Глава ФБР подтвердил арест отца Меган Маркл за хранение детской порнографии
Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест на территории США Томаса Маркла-старшего, отца жены британского принца Гарри Меган Маркл, по делу о хранении детской порнографии.
Патель заявил, что ФБР и его партнеры арестовали Томаса Маркла-старшего после того, как расследование выявило, что он хранил материалы с изображениями сексуального насилия над детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ФБР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых во Флориде по подозрению в хранении детской порнографии.
На прошлой неделе британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего.
В прошлом месяце полиция на Филиппинах начала расследование в отношении отца Меган Маркл по подозрению в хранении архива детской порнографии.