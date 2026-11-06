  • Новость часаСилы ПВО перехватили за день 21 дрон над четырьмя регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ лишили украинцев тепла и света
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии
    Рассекречены документы об отказе реабилитировать Колчака
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    Власти Польши объявили о начале конституционной перезагрузки
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 19:30 • Новости дня

    Пожар уничтожил почти пятую часть произведенного Финляндией картофеля

    Helsingin Sanomat: Пожар уничтожил 20% семенного картофеля Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный ночной пожар в финском муниципалитете Тюрнявя привел к уничтожению 4,2 млн килограммов семенного картофеля, что составляет почти пятую часть годового производства в стране.

    В результате возгорания полностью выгорели четыре просторных ангара местного картофельного хозяйства общей площадью около 4 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. В помещениях хранилось 4,2 млн килограммов картофеля.

    Глава отдела растениеводства продовольственного агентства Финляндии Ханна Кортемаа назвала эти потери серьезным ударом по отрасли. Она отметила, что сгоревший объем составляет от 15 до 20% годового производства семенного картофеля в стране, которое оценивается в 22–25 млн килограммов.

    Причина пожара в настоящий момент устанавливается. По предварительным оценкам местной полиции, ущерб от уничтожения складов и урожая составляет миллионы евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля из-за аномальной летней жары.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

    Комментарии (24)
    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

    Комментарии (26)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

    Комментарии (3)
    6 ноября 2026, 03:17 • Новости дня
    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными

    Замглавы МИД Любинский назвал план ЕК по активам России преступным

    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективны, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, Запад продолжит предпринимать попытки присвоить российские активы, передает ТАСС.

    «Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», – заявил замглавы МИД.

    Он подчеркнул, что использование дохода от российских активов против интересов России превращается в преступное действие, за которое нарушители понесут полную ответственность. «Мы это не спустим Европе», – добавил дипломат.

    Любинский считает неизбежным продолжение «потуг тем или иным образом наложить лапу на российские активы», отметив, что отдельные люди «элементарно делают на этом имена», а также зарабатывают деньги на незаконных попытках что-либо украсть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опротестовал блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В марте Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    В прошлом году бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о панике в Европе из-за сделки России и США по дизелю

    Рютте: Сделка России и США по дизельному топливу вызвала панику в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива вызвали панику в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Из-за этой сделки по дизельному топливу в Европе началась настоящая паника. В какой-то мере я это понимаю. Я и сам был немного удивлен», – приводит ТАСС заявление Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

    При этом он отметил, что сами европейцы продолжают закупать у России сжиженный природный газ на миллиарды евро.

    От оценки самой сделки генсек воздержался, сославшись на необходимость «сохранять единство» в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 07:35 • Новости дня
    Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию в будущем может быть расширен за счет европейских союзников США, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Кушнер отметил, что все стороны активно готовятся к содержательным и плодотворным переговорам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на полях предстоящих консультаций с представителями России, США и Украины в Абу-Даби Вашингтон будет консультироваться с европейскими партнерами. В случае успеха планируется переход к многостороннему формату с их участием.

    Зять президента США добавил, что эти идеи продолжают дорабатываться, а создание правильной структуры для переговоров имеет решающее значение для прекращения войны и перехода к устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией до выдвижения условий.

    На прошлой неделе Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в переговорах.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 14:18 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4%

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4% и приблизились к 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 4%, вплотную приблизившись к психологической отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на уровне 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). На 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), а к 13:50 мск опустился до 1013,7 доллара (-3,8%).

    На последних торгах октября стоимость газа достигла 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года на фоне конфликта на Ближнем Востоке средние цены выросли почти на 60% к февралю, превысив 600 долларов.

    В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, в августе преодолели 800 долларов. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов. За октябрь средние биржевые цены прибавили еще 12%, достигнув 1005 долларов за тысячу кубометров.

    ЕС вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках СПГ и при полном прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке 1057 долларов.

    В четверг они превысили 1000 долларов. В ходе утренних торгов четверга стоимость декабрьских фьючерсов на газ снизилась на 3,5% и пробила психологическую отметку.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Евросоюз собрался снизить цены на энергию за счет зеленой электрификации

    Фон дер Ляйен: ЕС будет бороться с высокими ценами путем зеленой электрификации

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз будет бороться с высокими ценами на энергоресурсы с помощью развития собственной чистой генерации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Будущее ЕС лежит в электрификации за счет собственной чистой энергии, как возобновляемой, так и ядерной», – заявила фон дер Ляйен в X.

    Она добавила, что в настоящий момент Европа координирует действия по высвобождению запасов нефти, согласованному странами G7, совместно с Международным энергетическим агентством.

    На прошлой неделе Еврокомиссия провела диалог с представителями нефтеперерабатывающих заводов для стимулирования производства на фоне кризиса. Обсудить дальнейшее ускорение электрификации европейские власти планируют вместе с партнерами на климатической конференции COP31 в Анталье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия анонсировала переговоры с представителями нефтеперерабатывающих заводов для снижения цен на дизельное топливо в странах объединения.

    Фон дер Ляйен сообщила о риске многолетнего энергетического кризиса в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил о неготовности Европы к разговору с Россией

    Песков заявил о нерешительности европейцев для разговора с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует у стран Европы затянувшуюся нерешительность и неготовность к диалогу.

    Разговор с европейцами по теме обеспечения взаимной безопасности России и Украины рано или поздно потребуется, передает РИА «Новости».

    «Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать. Поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости Евросоюзу получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    На прошлой неделе Песков допустил включение представителей европейских стран в трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 10:35 • Новости дня
    Десятки рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах

    Reuters: В Европе прервали полеты десятков рейсов из-за сообщений о бомбах

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить экстренную посадку в сопровождении истребителей.

    Угрозы затронули около 30 рейсов, что привело к незапланированным посадкам и привлечению военной авиации для сопровождения лайнеров в небе над Францией, Болгарией и другими странами, пишет Reuters.

    В частности, французские истребители перехватили рейс Aer Lingus из Дублина в Рим после того, как пилот отказался сотрудничать с властями. Власти Испании, Польши и Дании также сообщили об эвакуации пассажиров и проверках самолетов после поступления аналогичных сообщений.

    В это же время в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах и французские банки крови. Эксперты по кибербезопасности не исключают, что ложные сообщения о минировании призваны проверить реакцию властей на масштабные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов. Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности. Три самолета приземлились в болгарских аэропортах из-за переданных по электронной почте сообщений о потенциальной опасности.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Европейские аэропорты получили 15 сообщений о минировании самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    В течение пятницы в Европе было зафиксировано как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов, что привело к их экстренным посадкам.

    Угрозы безопасности коснулись не только самолетов, но и аэропортов ЕС. По информации агентства CTK, к 15:30 мск в Чехии совершили вынужденную посадку девять рейсов. Во Франции приземлились четыре борта. Аналогичные сигналы поступали в Италию и Румынию, передает ТАСС.

    Также зафиксировано два «инцидента с безопасностью» в аэропортах. Один из них произошел в международном аэропорту Бухареста. Румынская служба информации заявила, что полученная угроза не содержала конкретики.

    В аэропорту Копенгагена датская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой воздушному сообщению. В полиции отметили, что расследование продолжается, но угрозы для пассажиров и других лиц нет.

    В последние дни участились ложные сообщения о минировании на европейских рейсах, однако ни одна из угроз не подтвердилась, и взрывные устройства обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу чешская полиция начала осмотр лайнеров в аэропорту Праги из-за анонимных угроз. Два рейса в Италии прервали полет из-за ложных сообщений о минировании.

    Десятки пассажирских рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Отбор газа из европейских хранилищ в начале ноября достиг рекордного уровня

    GIE: Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 74%

    Tекст: Мария Иванова

    С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа, что вдвое превышает средний показатель за последние пять лет.

    С момента достижения пика заполнения подземных хранилищ газа осенью прошло восемь дней, однако суточные объемы извлечения топлива обновили исторические максимумы. Запасы в европейских резервуарах опустились ниже 74%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    С начала отопительного сезона 28 октября Европа извлекла из хранилищ свыше 2 млрд кубометров газа. Чистая разница между объемами отбора и закачки составила 1,5 млрд кубометров. В пять из восьми прошедших дней специалисты фиксировали рекордные суточные значения отбора топлива.

    По состоянию на 4 ноября европейские подземные хранилища заполнены на 73,75%, что является наименьшим показателем на эту дату с 2011 года. В резервуарах находится около 80,8 млрд кубометров газа. Этот объем на 10,9 млрд кубометров уступает прошлогодним показателям и находится на минимуме с 2013 года.

    Согласно правилам Еврокомиссии, страны Евросоюза обязаны заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Европейские власти допускали снижение нормы до 80% в расчете на теплую зиму. Однако Европа смогла закачать лишь 75,5% от требуемых объемов, что эквивалентно 51 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период из-за высоких темпов отбора энергоносителя.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1057 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 1057 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе символически поднялись в начале торгов пятницы, приблизившись к отметке 1057 долларов за тысячу кубометров.

    Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). К 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В конце октября стоимость газа впервые с 2022 года достигала 1200 долларов. К новому значительному удорожанию газа в Европе в этом году привел конфликт на Ближнем Востоке.

    Евросоюз вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозировала, что запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках сжиженного природного газа и при полном прекращении трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой. В тот же день биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов.

    Во вторник заполненность европейских хранилищ упала до 13-летнего минимума.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЦБ разрешил россиянам приобретать биткойн, эфир и USDT
    Суд арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    Эксперт: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    У Франции закончились деньги на социализм

    Крупнейшие за последние годы протесты прокатились по Франции в середине недели. Люди недовольны огромными налогами и снижением уровня жизни, а в это время руководство страны отчаянно ищет, где найти несколько десятков миллиардов евро. Почему министр экономики заявляет, что «французская экономика зашла в тупик» – и куда исчезло благосостояние Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации