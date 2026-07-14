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    Российский газ нашел новый путь в Азию
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин: Ситуация с нефтепродуктами будет постепенно выправляться
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом
    СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    14 комментариев
    14 июля 2026, 08:23 • Новости дня

    Глава МИД Словакии обвинил Запад в срыве мира на Украине

    Глава МИД Словакии Бланар обвинил Запад в срыве мира на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

    Мирное урегулирование конфликта на Украине сорвали западные страны, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью изданию Standard напомнил, что договоренности были возможны вскоре после начала боевых действий благодаря переговорам в Белоруссии и Турции.

    «Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться», – сказал министр.

    По мнению дипломата, в настоящее время достичь согласия будет крайне сложно. Он отметил, что условия потенциального мира вряд ли полностью устроят хотя бы одну из сторон. Бланар добавил, что Киеву предстоит решить вопрос о компромиссах, в том числе территориальных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш напомнил о вмешательстве третьих стран в мирный процесс.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о вине европейских лидеров в срыве компромисса.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о срыве Западом мирного соглашения.

    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских лиц в селе Калиновка Киевской области военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По делу задержаны 10 человек, среди которых бывший командир бригады Станислав Лучанов, передает ТАСС.

    «Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области. Ужасная трагедия, – написал Зеленский в своем Telegram-канале. – Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады».

    Глава МВД Украины Игорь Клименко также подтвердил задержание десятого подозреваемого. Он назвал действия украинских военных бандитскими и отметил, что преступление вызвало широкий резонанс, запустив публичную дискуссию о поведении солдат ВСУ в тылу. Клименко подчеркнул недопустимость разрешения конфликтов подобными методами.

    Напомним, командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования пропажи мирных жителей.

    Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве бойцов этого подразделения.

    В Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группу украинских военных из-за убийств гражданского населения.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    ВСУ потребовали любой ценой записать видео о присутствии в Константиновке

    Командование ВСУ приказало снять фейковое видео присутствия в Константиновке

    ВСУ потребовали любой ценой записать видео о присутствии в Константиновке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское командование приказало своим солдатам любым способом создать постановочные кадры из освобожденной российской армией Константиновки в ДНР.

    Информацию подтвердили в пресс-центре Южной группировки войск, предоставив соответствующий радиоперехват, передает ТАСС.

    «Подразделения разведки ЮГВ перехватили радиопереговоры ВСУ на Константиновском направлении. Радиоперехват с требованием командования ВСУ любой ценой снять постановочное видео своего присутствия в Константиновке», – сообщили в группировке.

    Из аудиозаписи следует, что руководство требовало записать 10 коротких роликов с участием разных бойцов. Цель заключалась в создании иллюзии контроля ВСУ над населенным пунктом. Военным поручили найти приметные места для съемок, однако один из солдат ответил, что выполнить задачу практически невозможно из-за высокого риска для жизни.

    Напомним, Министерство обороны России объявило о завершении зачистки Константиновки от украинских боевиков.

    При освобождении города российские войска прорвали четыре рубежа обороны противника.

    Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о приказах командования снимать фейковые ролики для имитации контроля над населенным пунктом.

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    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

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    13 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
    ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силовики сорвали попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам, злоумышленники собирались использовать для этих целей 24 устойчивых к радиоэлектронной борьбе дрона, сообщили в ФСБ.

    Целями украинских атак должны были стать военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», – пояснили в спецслужбе.

    Аппараты несли более одного килограмма взрывчатки.

    Силовики также обнаружили две мобильные станции управления со спутниковой связью и системами самоуничтожения. Беспилотники изначально перебросили в Брянскую область на аэростатах. Затем пособники перевозили их на машинах под видом бытовой техники к местам будущих ударов.

    Исполнители и организаторы сорванных террористических актов задержаны следственными органами.

    Представители спецслужбы напомнили, что добровольный отказ от совершения преступления и своевременное предупреждение властей освобождают от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях ФСБ предотвратила диверсию на военном аэродроме Ростов-Центральный.

    Днем ранее российские спецслужбы сорвали масштабную серию украинских терактов против высокопоставленных военнослужащих.

    Весной силовики задержали агента за попытку запуска дронов по аэродрому в Саратовской области.

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    14 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Голосеевском районе загорелись складские помещения после российской ракетной атаки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко сообщил в соцсетях, что российские войска нанесли удары по целям в Киеве баллистическими ракетами.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах, Одессе и Харькове, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

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    13 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    Комбриг ВСУ расстрелял двух гражданских в Киевской области из-за жены

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов отправил подчиненных на расправу с жителями села в Киевской области после бытового конфликта.

    Украинский офицер приказал провести карательную акцию в селе Калиновка, чтобы отомстить за оскорбление супруги, передает РИА «Новости». В ночь на 28 июня военные похитили двух братьев, Максима и Романа Мосейчуков.

    «Приказ на зачистку села отдал лично командир 155-й отдельной механизированной бригады, подполковник Станислав Лучанов. Причина оказалась банальным и мелким бытовым конфликтом – жену комбрига разозлил грохот мотоциклов, на которых каталась сельская молодежь», – сообщило издание «Страна.ua».

    После словесной перепалки между местными жителями и женой комбрига Лучанов выделил служебный транспорт и оружие семерым бойцам. Возглавил группу командир батальона Алексей Довголенко.

    Похищенных братьев вывезли в Полтавскую область, где жестоко избили и расстреляли. В настоящее время по делу задержаны девять военнослужащих, включая самого Лучанова.

    Правоохранительные органы также проверяют причастность командира к бесследному исчезновению других военных бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства двух мирных жителей солдатами 155-й бригады ВСУ.

    Двумя днями ранее правоохранительные органы объявили в розыск сбежавшего со службы командира этого подразделения Станислава Лучанова.

    В начале июня другой пьяный украинский военнослужащий застрелил сослуживца и местную жительницу в Киевской области.

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    13 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области

    Эксперт Онуфриенко: Киев запугивает пророссийских жителей черниговского приграничья

    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/Cover/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская карательная операция в Черниговской области направлена на выселение местных жителей из их домов и организации там военных пунктов. Киев запугивает пророссийски настроенный регион и готовится к возможным боям с российскими бойцами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее сообщилось о планируемом рейде силовиков со спецназом КОРД в приграничных черниговских селах.

    «Регулярные карательные операции украинских силовиков в регионах проводятся для запугивания местного населения под видом поиска «предателей». Привлечение спецназа в этот раз говорит о том, что СБУ уже не справляется своими силами. Местные жители начинают оказывать реальное физическое сопротивление», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник обратил внимание на то, что перед силовиками поставлена задача задержать не менее «70 пророссийски настроенных жителей». «Очевидно, это в первую очередь не поисковая, а именно карательная операция против тех, кто уже давно находится на карандаше у спецслужб», – продолжил он.

    Спикер уточнил, что место для проведения рейда было выбрано неслучайно. «Черниговская область – это во многом русский регион. Местные жители вывешивали российские флаги и Знамя Победы в 2014 и в 2022 годах», – напомнил Онуфриенко. «Кроме того, на Банковой давно беспокоятся о возможном наступлении вооруженных сил России в Черниговской области, понимая важное стратегическое значение этого направления. Поэтому нынешняя операция, скорее всего, будет направлена и на то, чтобы насильно выселить гражданских из приграничных населенных пунктов», – считает он.

    «Судя по всему, дома местных жителей будут использованы для организации штабных объектов, пунктов управления БПЛА и мониторинга обстановки. Все это нужно ВСУ для координации возможного удара в случае российского наступления. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на наших возможностях проведения освободительных операций», – добавил эксперт.

    Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах со спецназом полиции КОРД. «Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей», – сказал источник. По его словам, сейчас отряд, не имеющий опыта работы в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.

    Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области. По мнению украинского командования, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения». Кроме того, стало известно о переброске в этот регион второго батальона 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    В начале июля жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ. С начала июля в 12 региональных приграничных населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация. По данным местной администрации, это был запрос военных.

    Стоит напомнить, что в первый день СВО – 24 февраля 2022 года – российские силы блокировали Чернигов. Вскоре после встречи в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это было сделано «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

    Российские войска покинули территорию украинских регионов в рамках перегруппировки, отмечал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью маневра была «активизация действий на приоритетных направлениях, а прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», сообщает «Интерфакс».

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    13 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом

    Bloomberg: Смерть сенатора Грэма оставила Киев без лоббиста в Вашингтоне

    Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом
    @ Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Скоропостижная кончина влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) разрушила важнейший мост между украинским руководством и Белым домом на фоне подготовки очередного пакета антироссийских санкций, отмечает Bloomberg.

    Уход из жизни Линдси Грэма оставил американских союзников без одного из самых эффективных контактов с администрацией Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

    За последние дни политик успел встретиться с Владимиром Зеленским, посетить завод по производству дронов на Украине и согласовать продвижение законопроекта о санкциях против России.

    Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов прокомментировал потерю в социальных сетях. «Украина потеряла настоящего друга, а Америка потеряла одного из своих лучших сыновей», – написал он. Сенатор совершил десять визитов в Киев с начала спецоперации на Украине в 2022 году.

    Сам Дональд Трамп в недавнем интервью отмечал излишнюю воинственность покойного. Президент подчеркнул свое желание быстро завершить конфликт, тогда как Грэм выступал за его продолжение. Теперь европейские дипломаты и киевские власти вынуждены искать новых лоббистов с аналогичным влиянием в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался от остановки сердца.

    Накануне смерти политик согласовал с Дональдом Трампом обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал умершего необыкновенным другом еврейского государства.

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    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    Обесточены 14 муниципалитетов Херсонской области

    «Херсонэнерго»: Аварийно обесточены 14 муниципалитетов Херсонской области

    Обесточены 14 муниципалитетов Херсонской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После аварии в энергосистеме Запорожской области отключение электричества затронуло 14 муниципалитетов Херсонской области, сообщает «Херсонэнерго».

    «В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Отключения света затронули Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский, Верхнерогачикский муниципальные округа, а также Новокаховский городской округ.

    Отмечается, что энергетики уже приступили к восстановительным работам. Специалисты стремятся вернуть электроснабжение во все пострадавшие муниципалитеты в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ по энергетической инфраструктуре Севастополя без электроснабжения осталась часть города.

    На прошлой неделе в результате атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру значительная часть Запорожской области осталась без света.

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    14 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

    «Был у меня сын – Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное – машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. <...> Это были военные – хохлы [ВСУ]», – рассказал Игорь Карпачев ТАСС.

    Мужчина рассказал, что после этого начал осматривать двор и магазин, расположенный на участке. По его словам, супруга лежала застреленная прямо у входа в торговое помещение. Затем он спустился в домашний подвал, где увидел тело сына, также убитого выстрелами.

    Отец уточнил, что в жену было выпущено семь автоматных пуль, а в сына – пять, при этом спортсмена при жизни истязали. Пропала старая машина марки Toyota, 8 тыс. долларов и некоторое количество гривен.

    Сам Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришино несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских в селе Калиновка военнослужащими 155-й бригады ВСУ.

    В июне военнослужащие украинской армии в ДНР расправились с супругами из Родинского из-за подозрений в содействии российским военным.

    В поселке Гришино украинские боевики разрушили православный храм, превратив его территорию в минометную позицию и склад боеприпасов.

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    14 июля 2026, 03:08 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь
    Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военнослужащие отражают воздушную атаку со стороны украинских войск, уничтожив несколько дронов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Он уточнил, что в Балаклавском районе сбиты пять дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву.

    В период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы
    ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Амурской области обнаружен тайник с беспилотниками, которые украинские агенты готовили для атак на аэродромы Украинка и Шагол, сообщили в ФСБ.

    Склад находился в гараже в Амурской области, в нем подозреваемый чинил и трансформировал беспилотники, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

    Он снаряжал их боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма.

    Изъято 24 FPV-дрона, они обладали устойчивостью к средствам РЭБ, а также нейросетевыми модулями управления.

    На опубликованных кадрах также запечатлен процесс задержания подозреваемого, упаковки с лопастями и личные вещи злоумышленника. Среди изъятой техники оказались аппараты осколочно-фугасного действия, а также устройства с ударными ядрами и зажигательным составом.

    «Представлены тут три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, дальше – четыре FPV-дрона с ударными ядрами, дальше – три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом», – рассказал оперативник.

    Он добавил, что техника была дополнительно оборудована системами усиления радиосигнала и связи.

    Кроме того, на оперативной съемке запечатлено, как киевские агенты перевозили по России FPV-дроны. В ролике показано движение по трассе легковушки с прицепом. Там также зафиксировано, как в гараже агент Киева вскрывает пол в прицепе, чтобы достать дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам.

    Ранее ведомство предотвратило диверсионно-террористический акт на военном объекте Ростов-Центральный. Сотрудники ведомства конфисковали партию оснащенных искусственным интеллектом беспилотников.

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