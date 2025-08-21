  • Новость часаДолгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 11:56 • Новости дня

    Венгрия заявила о стремлении лидеров Европы сорвать заключение мира на Украине

    Сийярто допустил срыв Европой мирных переговоров России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил опасения, что европейские лидеры могут вновь помешать заключению мира между Россией и Украиной, как это было весной 2022 года.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о риске срыва потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной по вине лидеров Европы, передает Lenta.ru.

    По его словам, весной 2022 года российская и украинская делегации в Стамбуле были близки к подписанию соглашения, но европейские лидеры, поддерживавшие продолжение боевых действий, фактически запретили Владимиру Зеленскому достигнуть компромисса.

    Сийярто напомнил, что в тот период стороны имели готовый текст договора и были близки к миру. Сейчас, отметил дипломат, главы государств Европы снова могут саботировать инициированные Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Аляске мирные переговоры.

    Глава венгерского МИД выразил надежду, что попытки противников урегулирования не увенчаются успехом, так как мирное соглашение отвечает интересам всего мира.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские лидеры словами о «недоверии» России пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и восстановлению российско-американских отношений.

    Politico писала, что лидеры Европы ожидают провала мирных переговоров по Украине и призывают к дальнейшим действиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    20 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    20 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон занимает авантюрную и конфронтационную позицию по ситуации на Украине, однако она не встречает поддержки у администрации США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Вашингтон все яснее осознает важность устранения первопричин кризиса, а не поддерживает тех, кто призывает к немедленному прекращению огня, но одновременно говорит о продолжении поставок вооружения Киеву. Министр напомнил, что именно подобную позицию недавно озвучил Макрон.

    Глава российского МИД подчеркнул, что хорошо, что администрация США стремится разобраться в сути проблем и способствовать ликвидации коренных причин кризиса.

    «Позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», – отметил Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова лидеров ЕС о «нападении» России на Украину детским лепетом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины.

    21 августа 2025, 05:21 • Новости дня
    Times узнала о требовании ЕС к США разместить F-35 в Румынии ради Украины
    Times узнала о требовании ЕС к США разместить F-35 в Румынии ради Украины
    @ Cornelius Poppe/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны оказывают давление на президента США Дональда Трампа, чтобы заставить его отправить американские истребители в Румынию в качестве гарантии безопасности Украины.

    Поскольку Трамп исключил отправку американских войск на Украину, но заявил о готовности оказать авиационную поддержку, военные руководители нескольких стран Европы обсуждают использование американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую европейскую авиабазу, чтобы сдерживать Россию пишет Times.

    По данным газеты, небольшая группа военных руководителей провела в среду в Вашингтоне переговоры для выработки вариантов гарантий безопасности, сообщил источник издания.

    Кроме того, они потребовали от Вашингтона гарантий того, что Украина сможет использовать американские спутники для GPS и пользоваться разведданным США.

    Европейцы хотят от США гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использовать  в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем, уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнал о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину. Кроме того, несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями, но совершенно точно Европа навязывает «антироссийские» гарантии Украине.

    20 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Пентагон решил создать флот морских беспилотников

    Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

    По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

    Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

    Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

    Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

    По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

    В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

    20 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов ЕС

    Лавров охарактеризовал заявления Каллас как пример деградации дипломатии ЕС

    Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов ЕС
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о недоверии Евросоюза к договоренностям с Россией, подчеркнув их опасное последствие.

    Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о недоверии к любым договоренностям с Россией отражают деградацию внешнеполитических методов Брюсселя, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «Вот Кая Каллас, кстати, она считается главным дипломатом в Европейском союзе, высокий представитель по всяким разным внешним вопросам, – она сказала уже после вашингтонской встречи, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с РФ, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и будет продвигать новые санкции против России, независимо от договоренностей, которым она не верит», – сказал министр на пресс-конференции.

    По его словам, такие заявления не соответствуют дипломатическим традициям и сводят внешнеполитические методы Евросоюза исключительно к введению новых санкций против России.

    Напомним, Каллас заявила, что Евросоюз продолжит обучение военных ВСУ и введет новые санкции против России.

    Страны Европы также пытаются вмешиваться в переговоры между Россией и США.

    20 августа 2025, 22:00 • Новости дня
    AFP: Европейские лидеры распределили роли для переговоров с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские руководители заранее согласовали тактику и распределили роли для совместного диалога с президентом США на переговорах по Украине, сообщило агентство AFP.

    По информации AFP, европейские лидеры заранее определили, кто и в каком качестве будет вести разговоры с Дональдом Трампом по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Предполагается, что тактика коллективного давления была применена на встрече в Вашингтоне 18 августа, где девять руководителей европейских стран обсуждали пути решения конфликта в присутствии прессы. Дональд Трамп, как отмечает агентство, активно включался в обсуждение, открыто выражая симпатии и делая комплименты своим коллегам.

    В частности, он назвал Кира Стармера своим другом, а Эммануэлю Макрону признался в симпатии с первого дня знакомства.

    Трамп отдельно отметил канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав последнюю самой влиятельной в комнате. По словам участников, подготовка к такой координации началась 16 августа после приглашения Трампа и обмена консультациями между европейскими столицами.

    В состав делегации вошли ключевые фигуры ЕС, а генсек НАТО Марк Рютте был выбран для сглаживания острых моментов в переговорах. Каждая сторона поднимала отдельные аспекты украинской тематики, при необходимости сменяя друг друга в роли ведущего собеседника.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что позиция лидеров ЕС в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украине.

    20 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США словами о «недоверии»
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США словами о «недоверии»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки европейских лидеров воспрепятствовать мирному диалогу между Россией и США прикрывают публичным акцентом на «недоверии» к России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейские политики стараются мешать мирным переговорам между Россией и США, указал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

    По его словам, лидеры стран Евросоюза, прикрываясь словами о «недоверии»,препятствуют восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Газета Politico писала, что лидеры Европы ожидают провала мирных переговоров по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.

    20 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    В Италии лидеров Европы и Зеленского сравнили с Белоснежкой и семью гномами

    Редактор газеты Травальо сравнил лидеров Европы с Белоснежкой и семью гномами

    Tекст: Вера Басилая

    Редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо в редакционной статье сравнил европейских лидеров, сопровождавших Владимира Зеленского в Белом доме, с семью гномами и Белоснежкой.

    Главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо в своей редакционной статье сравнил европейских лидеров, сопровождавших Владимира Зеленского в Белом доме, с персонажами сказки о Белоснежке и семи гномах, передает ТАСС.

    По мнению Травальо, за последние три с половиной года эти политики постоянно ошибались и только сейчас начинают осознавать это.

    Он отмечает, что президент США Дональд Трамп, в отличие от других западных лидеров, предпочитает говорить о «победителе и проигравшем», а не использовать терминологию «агрессор и подвергшийся агрессии».

    «Трамп вместо слов «агрессор» и «подвергшийся агрессии» предпочитает использовать более прагматичные термины – «победитель и проигравший». При этом он еще информирует Путина, пока продолжает говорить с семью гномами», – написал Травальо.

    Автор статьи подчеркивает бессмысленность риторики европейских лидеров о полной победе над Россией и отмечает, что на фоне переговоров Трампа с Путиным эти политики теперь аплодируют американскому президенту за попытки сблизиться с Москвой.

    20 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Лавров заявил о надежде на разъяснение Трампом инициатив России Киеву

    Лавров: Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Он подчеркнул, что реакция украинской стороны не зависит от России, однако отметил позитивное восприятие этих идей со стороны Трампа, передает ТАСС.

    «Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию», – сказал министр.

    По его словам, получение ответной реакции позволит поднять переговоры с Киевом на новый уровень и приблизиться к обсуждению главных тем для урегулирования ситуации.

    Ранее Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины. Он заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    21 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    NORAD сообщило о сопровождении Ил-20 у побережья Аляски

    NORAD обнаружило и сопроводило Ил-20 в зоне ПВО Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски, передает ТАСС. В заявлении NORAD подчеркивается, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном небе.

    Представители командования заявили: «Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

    Для идентификации и визуального наблюдения за российским самолетом были подняты два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия подняла в воздух истребители из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем. Польские власти заявили о «перехвате» российского Ил-20 в этом же районе. Четыре истребителя ВВС Дании и Швеции ранее сопровождали российский военный самолет Ил-20, выполнявший полет над Балтикой.

    21 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    Сийярто назвал Будапешт подходящим местом для саммита России и Украины

    Сийярто: Приглашение провести саммит России и Украины в Будапеште в силе

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия неоднократно предлагала Будапешт в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, и по-прежнему сохраняет свою инициативу в силе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт является подходящим местом для возможного саммита между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Он прокомментировал сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в венгерской столице.

    Сийярто отметил, что обсуждать сообщения о таких встречах стоит только тогда, когда они основаны на достоверной информации, и добавил, что в случае Будапешта такое предположение правдоподобно.

    Министр напомнил, что правительство Венгрии неоднократно предлагало свою территорию для проведения переговоров между Россией и Украиной, и это предложение остается актуальным. По его словам, власти страны готовы «гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон» даже за час до прибытия.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    В европейских дипломатических кругах обсуждается вариант проведения саммита лидеров России, США и Украины в Риме.

    Канал Sky News отмечал, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве. В Турции выступили с инициативой провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    21 августа 2025, 11:31 • Новости дня
    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева

    Politico: Пентагон сообщил европейцам о минимальном участии США в гарантиях Киеву

    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил союзникам, что США намерены ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины, сообщает Politico.

    Минимальная роль Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины обсуждалась на встрече главы политического блока Пентагона Элбриджа Колби с европейскими военными, передает Politico.

    Во время закрытых переговоров представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии пытались выяснить, какие военные ресурсы США готовы предоставить для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, но услышали, что Вашингтон займет минимально активную позицию.

    По данным издания, среди европейских союзников усилились опасения, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на европейцев в обеспечении долгосрочного мира на Украине. Один из дипломатов НАТО заявил: «Есть осознание, что все это ляжет на плечи Европы. США не дают полной гарантии участия».

    Колби, ранее проводивший аудит американских запасов вооружений, давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал 32 страны альянса о ходе переговоров, после чего началось обсуждение возможных гарантий для Киева. В ближайшее время военные лидеры альянса готовят практические предложения для своих политиков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Сенатор США Марко Рубио возглавил консультации по подготовке возможных гарантий безопасности для Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони предложила план экстренной помощи Киеву.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности антироссийского характера.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации