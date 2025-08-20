Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
Лидеры крупнейших европейских стран выразили сомнения в готовности Москвы к заключению мира и поддержали жесткую стратегию по отношению к России, сообщает Politico.
Европейские лидеры не верят в искреннее стремление президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Politico.
Основной план европейцев – поощрять инициативу Дональда Трампа, чтобы тот лично убедился в нежелании Москвы договариваться и усилил давление на Россию.
«Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон подчеркнул, что Москва настаивает на капитуляции Киева и требует уступок по территории, отвергая ключевые гарантии безопасности для Украины.
Дипломаты, участвовавшие в экстренных консультациях в Европе, отмечают, что общий настрой лидеров – поддержка идеи переговоров ради проверки позиции России и одновременное лоббирование жестких санкций. Европейские страны рассчитывают, что санкционное давление США и возможное ужесточение ограничений по торговле с Китаем помогут склонить Москву к уступкам.
Лидеры Евросоюза провели серию экстренных совещаний на фоне подготовки к возможному саммиту России и Украины. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры военных и политических лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. ЕС также смягчил требование о немедленном прекращении огня до начала переговоров, чтобы поддержать американскую инициативу.
В то же время Дональд Трамп впервые публично допустил, что президент России может не идти на уступки в переговорах. «В ближайшие недели мы узнаем, хочет ли президент Путин заключить сделку», – заявил Трамп.
Ранее США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их центральным элементом должно стать создание мощной армии, способной самостоятельно противостоять любым угрозам.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.