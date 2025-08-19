  • Новость часаРубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в конституции Украины
    США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    Израиль назвал нового посла в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    8 комментариев
    19 августа 2025, 14:00 • Политика

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    @ Ukrainian Presidency/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели.

    В понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. В ходе 25-минутной открытой для СМИ части они кратко затронули тему гарантий безопасности для Украины, которую ранее анонсировали как основной вопрос переговоров.

    Трамп также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС. Он подчеркнул, что хочет добиться долгого и прочного мира на Украине. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов в стране, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан.

    После разговора Трампа и Зеленского тет-а-тет прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп счел, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он заявил, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Зеленский также сообщил об обсуждении планов Киева закупить американское оружие на сумму 90 млрд долларов – включая авиацию и системы противоракетной обороны – за счет европейского финансирования в рамках гарантий безопасности. Другой раздел гарантий, по его словам, будет касаться производства Украиной беспилотников, часть из которых будет закуплена США, добавил он. Зеленский отметил, что соответствующее соглашение может быть официально оформлено в течение следующей недели или 10 дней.

    Стармер указал, что переговоры о гарантиях безопасности Украины между США и основными европейскими союзниками продолжатся во вторник. По его словам, заниматься этим будут 30 стран, именуемые «коалицией желающих». Рютте, в свою очередь, заявил, что гарантии для Киева схожи с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, но не предполагают вступления Украины в альянс.

    Отметим, Трамп после встречи с Зеленским и лидерами ЕС позвонил российскому президенту. Их общение длилось около 40 минут. По итогам разговора глава Белого дома сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место проведения будет определено позже, написал он. Президент США добавил, что после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча США, России и Украины. Координацию со сторонами осуществляют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, уточнил он.

    «И я думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, нужна четырехсторонняя встреча, – не упустил момент усадить Европу за стол переговоров Макрон. – Потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента, и именно поэтому мы все здесь едины с Украиной по этому вопросу».

    Французский лидер предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. В Кремле не комментировали данные о вероятной встрече Путина с Зеленским, но сообщили, что президенты России и США поддержали проведение прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и допустили «возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон».

    «Предложение, которое Трамп представил как двусторонний саммит лидеров Украины и России с последующей трехсторонней встречей с участием всех трех сторон, стало очередным шагом в усилиях президента США по посредничеству в завершении конфликта», – пишет Bloomberg. По оценкам агентства, «события понедельника стали поворотным моментом для Киева».

    «В Вашингтоне лидеры, которым с момента возвращения Трампа к власти часто не удавалось работать слаженно, провели вторую половину дня, восхваляя друг друга и подчеркивая свое единство», – говорится в материале. Как отмечают западные СМИ, Зеленский провел разговоров с Трампом успешнее, чем в феврале, когда американская сторона публично упрекнула его в недостаточной благодарности, и объясняют это несколькими факторами.

    Во-первых, Зеленский «неохотно облачился» в черный полувоенный костюм ради соблюдения протокола Белого дома, отмечает The Guardian. Кроме того, он в основном молча сидел, пока Трамп рассказывал, что урегулировал шесть войн. Наконец, украинский гость извлек урок из февральской встречи и взял на вооружение прием, который помог другим европейским лидерам добиться успеха в отношениях с Трампом: лесть.

    Так, Зеленский поблагодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, подсчитали в The Washington Post. Как отмечает издание, Зеленский благодарил Трампа за прием, за приглашение мировых лидеров, за «очень хороший разговор» и за подарок – карту Украины. «На этот раз Зеленский придерживался плана: поблагодарить Трампа, а затем еще раз поблагодарить Трампа. Он был не одинок в этом», – пишет газета.

    Впрочем, The New York Times считает, что Зеленский может снова разжечь гнев Трампа. «Он вскоре столкнется со сложным выбором: уступить территории в обмен на расплывчатые обещания будущей безопасности Украины или же настоять на своей позиции и рискнуть вновь разжечь гнев Трампа», – рассуждает СМИ. «Путина не было в Белом доме, но его влияние явно ощущалось. Временами оно доминировало в зале», – написал по поводу прошедших переговоров московский корреспондент Sky News Ивор Беннетт. Журналист обратил внимание на адресованные Зеленскому слова президента США: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня». «Это была потрясающая иллюстрация поворота Трампа в его подходе к миру», – отметил Беннетт.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя итоги «большого дня» в Белом доме, подчеркнул: сторонники Украины из числа европейских стран потерпели поражение. «Антироссийская милитаристская «коалиция желающих» не смогла переиграть президента США на его поле. Европа благодарила его и подлизывалась», – написал он. По мнению политика, остается один вопрос, что скажет Зеленский о гарантиях безопасности для Киева, когда снова наденет «зеленую военную форму».

    По мнению экспертов, итоги переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров стали успехом России. Они отмечают сдвиг в позиции Запада в пользу российского плана урегулирования украинского кризиса – без краткосрочного прекращения огня. Вместе с тем, разногласия все еще сохраняются. «Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что

    Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение»,

    говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Схожей точки зрения придерживается Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Ни Зеленский, ни главы НАТО и ЕС, ни лидеры стран Европы оказались не в силах доказать, что временное перемирие может быть единственным путем для урегулирования украинского кризиса», – подчеркнул он.

    «Теперь стало возможным вести полноценный полилог между всеми сторонами, участвующими в урегулирования украинского кризиса, а не обсуждать какие-то отдельные треки дискурса», – детализировал аналитик. Политолог напомнил, что Путин на встрече с Трампом в минувшую пятницу озвучил куда более весомые аргументы в пользу своей точки зрения, подкрепив их реальными фактами о ситуации на фронте и тактике Киева. «В итоге мы видим, как президент США, по сути, транслирует позицию Москвы: прекращение огня на Украине необязательно для достижения долгосрочного мира», – указал Данилин.

    Эксперт обратил внимание на то, что в понедельник в ходе встречи глава Белого дома отверг инсинуации своих собеседников о том, что Россия якобы имеет агрессивные планы и не заинтересована в достижении мира. «Заискивание украинцев и европейцев перед Трампом и тиражирование фейков было нужно для срыва переговоров», – напомнил он.

    «Но американский лидер заинтересован в достижении мира, поэтому он не принял во внимание доводы Брюсселя и Киева. Тем же ничего не оставалось, как согласиться с «хозяином» и опосредованно – с Россией. Таким образом, принятие позиции Москвы государством, которое имело прямое отношение к разжиганию конфликта на Украине – безусловный успех Путина», – акцентировал аналитик.

    «Переговоры в Вашингтоне продвинули ситуацию на Украине к завершению конфликта, но еще не к мирному договору. Дональд Трамп явно старается добиться не только перемирия на фронте, но и подписания итогового соглашения»,

    отметил, в свою очередь, германский политолог Александр Рар. И, по его словам, «европейцы, скрипя зубами, следуют этому». «В Европе нет полного взаимопонимания, присутствует скрытое отвержение плана Трампа, неохота разговаривать с Владимиром Путиным. Тем временем Владимир Зеленский смотрит, на чью сторону склонится часа весов. Он понимает, что коллективный Запад хочет конца войны и что достичь этого без серьезных уступок Киева невозможно», – продолжает спикер.

    «Впрочем, Трамп пробивает свою линию, особенно не считаясь с европейцами. Он против членства Украины в НАТО, пытается свалить все будущие проблемы Киева на Евросоюз. Сам глава Белого дома, судя по всему, теперь завершит свое успешное миротворчество саммитом Путина и Зеленского. При этом европейцы хотят хотя бы косвенно в нем поучаствовать, предлагая одну из европейских стран для исторической встречи», – рассуждает Рар.

    Впрочем, в Кремле пока заявили лишь о возможности дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах. Речь, вероятно, может пойти о переговорах глав МИД, допускает Минченко. «Возможно, имеется в виду перспектива проведения саммита на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог. Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным.

    Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

    На этом фоне примечательны заявления Зеленского о том, что гарантии безопасности для Киева могут включать обязательство украинской стороны закупить американскую военную технику и вооружение на 90 млрд долларов. «Этот пункт явно противоречит устранению самих первопричин кризиса и способствует дальнейшей милитаризации Украины», – указал Данилин.

    «Думаю, это должно стать одной из главных тем диалога Москвы с Вашингтоном и, возможно, с другими участниками дискурса. Демилитаризация Украины – принципиальный аспект. У России должны быть гарантии того, что какое бы оружие не находилось на украинской территории, оно не будет использовано Киевом для реванша спустя врем», – заключил политолог.

    Главное
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ
    Аэропорт Люблина стал главным хабом поставок вооружений для Украины
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    Bloomberg: Зеленский пытался обаять Трампа ради гарантий безопасности
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации