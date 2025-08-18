  • Новость часаПосланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    18 августа 2025, 10:34 Мнение

    Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев

    политолог

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно
    Опубликовано фото «новой украинской» крылатой ракеты
    Дипломат в ООН потребовал учитывать мнение 7 млн украинцев, получивших убежище в России

    Публичная часть саммита на Аляске показала дрейф позиции Дональда Трампа: от прежних рассуждений о перемирии он перешел к обсуждению полноценного мирного соглашения по Украине. Попытки затормозить этот процесс уже предпринимаются: в Вашингтон направляется делегация «коалиции желающих», которые рассчитывают удержать Белый дом от намечающихся договоренностей с Кремлем – как по украинскому урегулированию, так и по другим вопросам, которые не стали публичной частью повестки.

    Полагаю, ресурсы для достижения своей цели у «коалиции» есть. Но было бы недальновидно списывать всё только на европейцев – «палки в колеса» могут ставить с разных сторон.

    Конгресс. Американский Конгресс традиционно играет роль противовеса любым попыткам разрядки в отношениях с Москвой. История дает немало примеров: провал ратификации Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II), принятие поправки Джексона – Вэника, а также другие ограничения, наложенные в период администраций Никсона, Форда и Картера. В Москве нередко недооценивали этот фактор, и достигнутые договоренности оказывались частично или полностью заблокированными. Исключением стала лишь эпоха конца 1980–1990-х, когда СССР и затем Россия шли на беспрецедентные уступки. 

    СМИ. Мейнстримная пресса встретила саммит на Аляске резкой критикой, а после встречи поставила под сомнение лидерские качества Трампа, играя на его самолюбии. Для глобалистов это способ оказать давление на Белый дом через личные амбиции президента США. Опыт показывает: Трамп подвержен импульсивным реакциям (это подтвердила история с подлодками на фоне постов Дмитрия Медведева и обвала рынка труда), однако в отдельных случаях он быстро возвращается к исходной линии – как это произошло после визита Стива Уиткоффа в Москву.

    Банковая. Трамп по-прежнему не контролирует процесс принятия решений в Киеве: на Зеленского и Ермака продолжают влиять Лондон и Брюссель. Конечно, администрация Трампа может усилить кампанию по десакрализации Зеленского и подсветить его увлечения коррупцией, запрещенными веществами и слишком тесной связью с Ермаком, однако противники Трампа способны задействовать и уличный фактор – от митингов с лозунгом «Ні капітуляції»» до других форм прямого давления, уже применявшихся в 2019–2021 годах для срыва парижского соглашения «нормандской четверки». 


    Половина ЕС и Британия. Позиция «коалиции желающих» проста: продолжение конфликта. Украина для них – оружие, США – тыл, политическая крыша и ядерный зонтик. Европейские лидеры, развращенные «однополярным моментом» и ультралиберализмом, сталкиваются с логикой Realpolitik, которую, пусть и непоследовательно, пытается проводить Трамп. Их тревогу усиливает возможное сближение администрации Трампа с Россией, которое может привести к сокращению американского участия в делах Европы и переориентации Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанский регион. Это объясняет требование Макрона и фон дер Ляйен дать Европе особые гарантии безопасности – будто бы НАТО больше не существует.

    А как быть нам? Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Это позволяет не только игнорировать гонку ожиданий и головокружений, но и парировать вероятную гонку вооружений. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Источник

    Другие материалы автора



    Главное
    Названо время встречи Трампа и Зеленского
    Возросло число жертв взрыва на рязанском заводе «Эластик»
    Мелони выступила против идеи Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    Грузинские СМИ: Британцы готовят в Литве радикалов для беспорядков в Тбилиси
    Толпа подростков в Рубцовске избила соратника «Русской общины»
    Деревянный кот в Саратове убил малолетнюю девочку

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации