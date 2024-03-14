Выборы-2024: Высокая явка – это гарантия победы России на наших условиях

Политолог Алексей Нечаев: Высокая явка покажет недругам России решимость ее граждан идти до конца

«Несмотря на молодой возраст, я успел пожить и поработать в двух избирательных системах: украинской и российской. Первая меня научила тому, что электоральная лень и пассивность могут больно ударить по вашим политическим правам. В этом я мог убедиться и как простой избиратель, и как организатор четырех кампаний, и как кандидат в депутаты Киевгорсовета», – вспоминает Алексей Нечаев, редактор отдела политики газеты ВЗГЛЯД.

«На этом фоне российская избирательная система отличается прежде всего суверенностью. Приятно, когда результаты в протоколах ЦИК не зависят от настроений в посольствах стран НАТО. Также на выборах в России избиратель важнее кандидата, поэтому в стране появляются новые и удобные форматы волеизъявления: от «мобильного избирателя» и многодневного голосования – до замечательной системы ДЭГ», – перечисляет собеседник.

«Иными словами, в России созданы все условия для высокой явки и полноценного участия граждан в голосовании. А чем выше явка – тем выше легитимность выборов, тем больше доверия к власти, тем легче настроить комфортный социально-политический климат в стране. Но одних лишь цифровых сервисов для достижения высокой явки недостаточно», – считает эксперт.

«В последние месяцы я часто сталкивался с таким мнением: «Если на выборах есть абсолютный фаворит, то зачем идти голосовать? Я «за», меня все устраивает, но там и без меня голосов хватит». И именно это вопрос вдохновил меня и моих коллег создать спецпроект «Почему я иду на выборы?», на страницах которого вы сейчас находитесь», – продолжил политолог.

«В рамках этого проекта мы опросили 70 человек. Среди них – политические и общественные деятели, а также обычные граждане самых разных профессий: от учителей, медиков, фермеров и военных – до инженеров, капитанов ледоколов, пилотов, дипломатов и даже космонавтов, – перечисляет Нечаев. – У каждого из них своя мотивация идти на выборы, но все сошлись в одном: если вы хотите влиять на судьбу России – вы непременно должны проявить себя как избиратель».

«Своя мотивация есть и у меня, причем она имеет как внутриполитическое измерение, так и внешнеполитическое», – добавил собеседник.

«Во-первых, я убежден в том, что выборы – это процесс совместного политического творчества. Каждый из нас выступает в роли соавтора масштабной картины. И чем больше у этой картины соавторов – тем богаче она, тем насыщеннее ее краски и глубина смыслов. К тому же, при высокой явке победитель, как правило, учитывает мнения своих оппонентов и их избирателей, чтобы избежать расколов в обществе. Поэтому массовое участие в выборах выгодно всем, включая оппозицию», – считает Нечаев.

«Во-вторых, за выборами в России будут внимательно следить во всем мире, особенно в странах НАТО. Высокая явка покажет нашим недругам решимость россиян идти до конца. Ведь если кандидата поддерживает большинство – это позволяет ему гнуть внешнеполитическую линию, опираясь на широкую поддержку сограждан. И наоборот: если явка будет низкой – тогда противник поверит в возможность раскачки общества и будет всячески затягивать конфликт», – полагает эксперт.

«Проще говоря, высокая явка – это гарантия победы России на наших условиях. Низкая явка – это свидетельство неуверенности россиян в своей правоте. При этом голоса тех, кто не придет на участки, наши оппоненты запишут в пользу противников нынешнего курса России. Зачем же делать такие подарки неприятелю? Нам необходимо довести начатое до конца, и выборы – не единственная, но очень важная составляющая нашего успеха», – резюмировал Нечаев.



