  • Новость часаВоенным группировки «Юг» вручили награды за штурм Авдеевки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Три ошибки русских во время Евромайдана

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    22 февраля 2024, 17:00 Мнение

    Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев

    киевский политолог

    Радикальная оппозиция переключилась на Навальную
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    В Бундестаге предложили передать Киеву украинских призывников
    На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей Solaris

    В любом противостоянии побеждает тот, кто лучше организован и чья система управления эффективнее. Длинная воля, мотивация, упертость, находчивость, смелость, предупредительность и доступ к ресурсам – все это, бесспорно, важно. Но без превосходства в системе управления «кіна не буде». Максимум – героическое поражение.

    Таким поражением для большинства русских на Украине стала победа Евромайдана, вылившаяся в государственный переворот, гражданскую войну и ее развитие в крупнейший конфликт XXI века между Россией и НАТО. Почему победил Майдан – хорошо известно. Однако за последние 10 лет мало кто всерьез анализировал причины нашего поражения в 2014 году.

    Списывать всё только на малодушие Виктора Януковича или «печеньки» Виктории Нуланд было бы упрощением той многослойной каши, которая заварилась в центре Киева при полной пассивности киевлян и жителей других городов. Автор этих строк прекрасно помнит слова одного из будущих отцов-основателей ДНР, произнесенные той роковой зимой: «Ой, та до нас не докатится». Но уже весной всё изменилось. И чтобы впредь не допускать подобных промахов, важно если не провести работу над ошибками, то хотя бы наметить план такой работы, которая в будущем облегчит деятельность нашего подполья в регионах, пока еще подконтрольных ВСУ.

    Пассивность. Скажем честно: большинство граждан Украины не отличались вовлеченностью в политические процессы и тренды. И если для наших визави это не несло какой-либо угрозы, то сторонники интеграции с Россией просто-напросто упустили момент, после которого их мнением начали пренебрегать.

    Наиболее ярко политическая пассивность проявлялась во время выборов в Раду. Например, в 2002 году явка по стране составляла 65%, но при этом Галичина и Волынь выдавали показатель в 75%, а Закарпатье, Киев, Севастополь и города Юго-Востока с трудом дотягивали до 55-60%. В 2007 году наиболее пассивными оказались жители Закарпатья, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областей и Крыма, а в 2012 году к ним добавились Одесская и Николаевская области.

    К чему это привело на практике? К искажению политического ландшафта и неадекватному представлению наших языковых, культурных и экономических интересов в одном из ключевых органов власти. Проще говоря, активность Галичины, Волыни и Подолья на выборах нивелировала численное преимущество Донбасса, Приазовья и Причерноморья, разделив страну на «Запад» и «Юго-Восток» по Днепру (хотя математически это разделение было несостоятельным). А затем наша пассивность создала благоприятную среду для экспансии пещерного национализма в еврообертке.

    В итоге получилось так: русское большинство, будучи экономически активным и созидательным, не стремилось задавать долгосрочные тренды во внутренней и внешней политике и не спешило определять политическую повестку дня. Эти функции получили те, кто чуть позже назовет себя «титульною нацією», и примкнувшие к ним ренегаты. Затем именно они в Конституционном суде определят, что «русскоязычные граждане» – это «политический конструкт», а в правительстве заявят об отсутствии на Украине не только русского большинства, но и меньшинства.

    Халатность. Это слово многим покажется обидным, но политическая пассивность неумолимо вела к политической халатности и бесхозяйственному отношению к своим городам и регионам. В то время как националисты сколачивали свои сотни и готовились к силовому противостоянию, большинство наших сторонников возлагали ответственность за организацию сопротивления на кого угодно, но только не на себя.

    В декабре–феврале 2013-2014 годов многие полагались на депутатов «Партии регионов» и отчасти компартии Украины, милицию (особенно «Беркут»), президента, а где-то в силу местной специфики – на региональные власти. Но когда в феврале партия развалилась, президент бежал, «Беркут» оказался брошенным, а региональные элиты пытались «раскатать договорняк», выяснилось, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вместо того, чтобы коллективно побороться за Киев, направив энергию масс на решение острейших вопросов в столице – все разошлись по своим региональным квартирам.

    Казалось немыслимым, что русский человек махнет рукой на наследие Булгакова и Паустовского, на Лавру и Родину-мать, на крещенные Владимиром воды Днепра и Печерские холмы, на Подол и Андреевский спуск. Когда в 2014 году русские в Киеве оказались в политическом меньшинстве, они утратили не только шансы на успех, но и традиции самопозиционирования. Когда-то у нас были киевские каштаны и «Киевский торт», а теперь киевский режим и киевские нацисты, хотя среди этих нацистов киевлян меньше, чем галичан, а руководящие роли в нацистских формированиях занимают выходцы из Харькова, Днепропетровска и других русскоязычных городов.

    Кто выиграл от ухода в региональные квартиры? Пожалуй, только крымчане и севастопольцы. С Черноморским флотом России в тылу – сам Бог велел. Все остальные проиграли. Харьков с точки зрения внутриэлитных раскладов стал филиалом Днепропетровска – и протест был подавлен. Одесса, несмотря на мужество и активность местных депутатов, так и не оправилась от трагедии 2 мая. Донецк и Луганск уперлись и 10 лет ведут тяжелейшую борьбу за право быть собой. Мы видели масштабные акции «Русской весны» в крупнейших городах Донбасса, Приазовья и Причерноморья, но этого масштаба не хватило для того, чтобы создать критический перевес в борьбе с Майданом. А националисты, в свою очередь, разобрались с каждым городом поочередно.

    Дезорганизация. Если люди идут по пути политической пассивности и халатности, сообщества атомизируются, а граждане теряют навык самоорганизации на низовом уровне. Сумма этих факторов сыграла решающую роль в нашем поражении. Когда мы с группой ребят ходили на разведку с Антимайдана на Майдан, мы были неприятно удивлены организационным уровнем в стане противника. Там каждый знал свою работу: одни отвечали за фортификации и баррикады, другие – за кухню и медицину, третьи постоянно тренировались и готовились к силовому противостоянию с «Беркутом».

    Условно, Майдан делился на две части: публичную и непубличную. Первая – это массовка, свезенная из разных уголков запада и центра страны. Вторая – «Штаб национального сопротивления» в Доме профсоюзов и его подразделения в здании Киевской городской администрации. Весь процесс администрировали комендант Майдана Андрей Парубий, его помощники и группа западных советников.

    В штабе противника было порядка 20 структурных подразделений, которые отвечали за все: от приема зарубежных политиков и организации медицинской службы до юридической службы и «опорних пунктів» палаточного городка. Фактически это была параллельная администрация, которая реально управляла населением Майдана. С нашей же стороны ничего подобного не было не только в Киеве, но и в других городах.

    Структура населения Майдана, которую подробно изучили социологи, тоже требовала сложных организационных решений. Посудите сами: 87% участников – приезжие, 50% – из западных областей, 88% – мужчины, их средний возраст – 37 лет. Тезис о том, что основой Майдана были студенты и безработные – миф. Первых было всего 6%, вторых – 13%. А вот бизнесменов (17%), специалистов (26%) и рабочих (15%) там было гораздо больше. По сути, крупные и средние бизнесмены сделали ставку на Майдан и отправились туда вместе со своими сотрудниками. С нашей же стороны, повторюсь, ничего подобного не было.

    Критики скажут: но ведь 18 февраля «Беркут» почти полностью зачистил Майдан и остановился в шаге от цели из-за позиции политического руководства. Да, это так. Но с нашей стороны на политическое руководство никто не оказывал давления и не ставил вопрос ребром: либо президент наводит конституционный порядок в Киеве, либо это сделают противники Майдана. Реализовать второй сценарий мы были управленчески неспособны. Это горькая правда, и проблема была не в деньгах и ресурсах, а в слабой политической потенции и неготовности к борьбе в новых условиях.

    В этой связи нелишним будет вспомнить слова Парубия о том, что 18 февраля в штабе Майдана обсуждался запасной, «львовский», план с переездом протестующих из Киева во Львов. «Поскольку все советы и администрации Западной Украины были под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление. Если бы нас давили танками, мы должны были бы отступить», – вспоминает он. Понятное дело, что танками никто никого не давил бы, но вынудить галичан уехать домой было вполне реально.

    Но этого не произошло. Майдан продолжался и дальше, после зимы 2014 года. «Просто наши баррикады переехали под Дебальцево и в Мариуполь», – добавлял Парубий, умалчивая о том, что вместе с этими баррикадами на восток устремились и амбиции НАТО. Чего нам стоило освобождение Мариуполя – отдельный разговор. Но когда осознаешь эту цену и понимаешь, что баррикады Майдана могли находиться на 1040 километров западнее – это заставляет посмотреть на события зимы 2014 года под иным углом. 

    Впрочем, нет худа без добра. События на Украине привели к тому, что России пришлось переосмыслить себя и свою роль в глобальной политике. Внутри страны на низовом уровне растет и ширится волонтерское движение. Параллельно с этим набирает обороты военное добровольчество. Предпринимательская среда под давлением санкций и внутреннего запроса на справедливость тоже демонстрирует признаки выздоровления. Пассивности и политической халатности стало меньше, а порядка и организации – больше.

    Все это является маркерами того, что Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей. А для других – один из этапов формирования новой архитектуры безопасности и построения более справедливого, многополярного мира. Что важно – одно другому не мешает. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения
    Медведев назвал релокантов мерзавцами
    Арахамия: Часть бригад ВСУ укомплектована лишь на 40%
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    Председатель парламента Грузии предложил оппозиционерам вооружиться
    На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей Solaris
    Депутат связал распространение борщевика в России с США

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара

    На Украине заговорили об опасности попадания ВСУ в клещи под Угледаром. Все это происходит на фоне продвижения российских войск на Донецком направлении. За последнее время ВС РФ удалось взять Авдеевку и село Победа, что значительно повышает маневренные возможности армии. В чем заключаются особенности продвижения на этом участке фронта и почему именно Угледар может стать следующей целью ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка напомнила Израилю про Гитлера

    Конфликт Израиля с президентом Бразилии постепенно превращается в конфликт Израиля со всей Латинской Америкой, где политику еврейского государства стали называть нацистской. Частично это спровоцировано реакцией израильтян: они решили заблокировать бразильского президента, хотя могли бы напомнить бразильцам их собственную связь с нацистами. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............