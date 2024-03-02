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    Германия забыла о благодарности русским

    @ Thomas Kienzle/AP/ТАСС

    2 марта 2024, 13:15 Мнение

    Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев

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    У меня накопилось слишком много претензий к Германии. Значит, пора их обобщить. 30 лет назад русские сыграли ключевую роль в объединении ФРГ и ГДР. Россия вывела войска из Германии, дав немцам шанс на суверенитет. Но они им не воспользовались, позабыв о своём долге перед Россией. Американцы, к слову, свои войска оттуда так и не вывели.

    Далее, при отсутствии военных угроз, Германия сделала ставку на развитие промышленности, однако все её экономические понты держались на двух вещах: дешёвые ресурсы из России плюс агрессивная экспансия на внешних рынках.

    Накопив жирок и оказавшись в роли локомотива ЕС, немцы начали наступление на Восточную Европу. Политика «Восточного партнёрства» была невозможной без Берлина и она сломала жизнь миллионам людей, хотя об этом как-то не принято говорить.

    На украинском направлении немцы вели себя наиболее отвратительно, постоянно вмешиваясь во внутреннюю кухню Киева: начиная от протежирования братьев Кличко и прикрытия Юлии Тимошенко в клинике «Шарите», заканчивая сверхнаглым вмешательством в события в Киеве на стыке 2013-го и 2014 годов.

    Помните соглашение между Виктором Януковичем и оппозицией? Чья подпись там стояла среди прочих как гаранта исполнения договора? Правильно, Франка-Вальтера Штайнмайера, ныне президента ФРГ.

    Он же стал автором «Формулы Штайнмайера», которая добила реализацию «Минских соглашений». Всё это Штайнмайер делал с согласия Ангелы Меркель, которая позже признается в том, что «Минск-2» использовался для накачки ВСУ оружием.

    Да, Германия ни-че-го не сделала для деэскалации конфликта вокруг Украины и на Украине. «Ливерная колбаса» Олаф Шольц усугубил ситуацию ещё больше, и теперь немецкая военная техника полыхает в районах «линии Суровикина».

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно.


    Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus, но при этом избежать прямого столкновения с Россией.

    И ровно в тот момент, когда весь мир узнал о военных планах ФРГ, чем в идеале должен заниматься немецкий посол в Москве? Правильно, гасить разрастающийся пожар. Чем в реальности занимался посол? Правильно, тусовался на одном из кладбищ Москвы, где хоронили ещё одного пациента клиники «Шарите».

    Понятно, что Александр Ламбсдорф, чьи предки служили ещё в Российской империи, пошёл на кладбище после получения прямой инструкции от правительства ФРГ. Но если сегодня у немецких политиков именно этот вопрос был в приоритете – тогда...

    Скажу аккуратно: тогда предполагаемый военный ответ России на действия Бундесвера, который пытается выйти из-под контроля Шольца, будет справедливым способом привести Германию в чувство.

    У меня всё. О Франции и Британии поговорим позже.

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